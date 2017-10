Plzeň - Čeští fotbalisté se rozloučili s neúspěšnou kvalifikací na mistrovství světa domácí výhrou 5:0 nad San Marinem. V prvním poločase závěrečného duelu skupiny se v Plzni proti žebříčkově druhé nejhorší reprezentaci Evropy trefili hráči domácí Viktorie - dva góly dal Michael Krmenčík a jeden Jan Kopic. Po přestávce pak přidali další branky Filip Novák a Václav Kadlec.

Reprezentanti, kteří už v září ztratili naději na postup, obsadili v šestičlenné skupině třetí místo a ziskem 15 bodů vyrovnali nejhorší výsledek ve světové kvalifikaci v samostatné historii.

Český tým si dnešní výhrou zajistil účast v druhé ze čtyř lig Ligy národů. Nový projekt od příštího podzimu nahradí přípravné zápasy a nabízí dodatečnou šanci postoupit na evropský šampionát. Zároveň se od Ligy národů bude za rok odvíjet nasazení pro klasickou kvalifikaci.

Kouč Jarolím udělal pět změn oproti čtvrtečnímu vítěznému zápasu v Ázerbájdžánu. Premiéru v reprezentačním A-týmu si odbyl Lüftner, poprvé v soutěžním utkání za národní celek chytal brankář Koubek.

Český tým podle předpokladů od úvodu režíroval hru a v osmé minutě otevřel skóre. Jankto se uvolnil na levé straně pokutového území a jeho přihrávku usměrnil pod břevno plzeňský útočník Krmenčík.

Kanonýr Viktorie měl na domovském stadionu viditelnou motivaci a v 23. minutě poprvé v reprezentaci v jednom utkání vstřelil dvě branky. Po Dočkalově centru z přímého kopu překonal hostujícího brankáře hlavou a v vylepšil si bilanci v národním týmu na šest gólů v deseti duelech.

Hned za čtyři minuty se trefil i druhý plzeňský hráč v základní sestavě Kopic, který doklepl míč do sítě po chybě brankáře Simonciniho a navázal na gól z Ázerbájdžánu.

V 41. minutě mohli senzačně udeřit hosté. Na centr si naběhl Palazzi, ale radost z teprve třetí branky San Marina v této kvalifikaci mu pokazil Koubkův zákrok. Hned z protiakce šli Češi čtyři na jednoho, ale Kopic svůj druhý gól nepřidal a velkou šanci pak neproměnil ani Kalas.

I po přestávce domácí proti osmému nejhoršímu celku světového žebříčku pokračovali v zahazování vyložených šancí. Novák překopl branku, Krmenčíkovi zkazil radost z hattricku ofsajd a v 56. minutě zahodil svou druhou gólovou možnost Jankto, který napálil jen Simonciniho. Krmenčík se nedočkal hattricku ani v 62. minutě, kdy mířil nad.

V 71. minutě zlomil čekání na první reprezentační branku Novák, který tentokrát po Klimentově přiťuknutí sám před gólmanem nezaváhal. Skóre pak v 83. minutě po Dočkalově centru uzavřel střídající Kadlec. Český celek tak zaostal o jednu trefu za výhrou 6:0 z březnového utkání v San Marinu.

Hlasy po utkání:

Karel Jarolím (trenér ČR): "Neklapalo nám to, jak by mělo. Bylo tam dost neproměněných šancí, nakládali jsme s tím dost laxně. V kombinaci jsme byli netrpěliví a dávali jsme finální přihrávky, kdy to nebylo úplně připravené. Přesto jsme měli dost šancí, aby to byla vyšší výhra. Kadlecovi gól přeju, není lehké se takhle vracet, když už byl skoro na odchodu ze Sparty. Svou šanci proměnil dobře."

Pier Angelo Manzaroli (trenér San Marina): "Možná mi to někdo nebude věřit, hlavně ten, kdo nezná realitu sanmarinského fotbalu, ale já jsem spokojený. Nemohlo přijet sedm hráčů, kteří by mohli být v základu, měli jsme zranění. Vzhledem k tomu jsme předvedli velmi dobrý výkon. Mohli jsme dokonce dát i gól, to mě mrzí, že jsme šanci neproměnili. Já si nemůžu stěžovat a musím hráče pochválit."

Vladimír Darida (záložník ČR): "Přistoupili jsme k tomu dobře, vstřelili jsme brzo branku, ale škoda, že jsme jich nevstřelili víc, protože šance na to byly. Je škoda, že jsme nezvládli ty první zápasy v kvalifikaci, kde nebylo tolik šancí, ale ty, co byly, jsme neproměnili. To byl jeden z hlavních problémů. Nevybírali jsme ta nejlepší řešení."

Jan Kopic (záložník ČR): "Vyhráli jsme 5:0, mohlo to být i větším rozdílem, ale je to dobrý výsledek. Je to jak když v poháru hrajete proti divizi, kdy všichni čekají, že vysoko vyhrajete. Soupeř tam měl taky šanci, naštěstí nedal, to by byla ostuda. Kvalifikace se nepovedla, ale jinak mám z týmu dobrý pocit a šance na postup na EURO je velká."

Filip Novák (obránce ČR): "Spokojený jsem, že jsem dal svůj první reprezentační gól, ale mohl jsem dát i tři. Hlavní je, že jsme vyhráli. Věděli jsme o tom, že potřebujeme vyhrát kvůli Lize národů, ale my chceme vyhrát každé utkání. Dnes jsem si mohl hodně zaútočit, to mám rád, nemusel jsem tolik myslet na hru dozadu."

Václav Kadlec (útočník ČR): "Jsem za gól rád, před měsícem by asi nikdo neřekl, že dám gól v národním dresu. Ale musím dál makat. Asi jsem trenéra svými výkony zaujal, proto mě povolal. Vždy říkáme, že máme kvalitu, ale pak to v kvalifikaci o MS nepotvrdíme. Teď si zase myslím, že tým kvalitu pro budoucnost má, ale musíme to potvrdit v dalších zápasech."

Michael Lüftner (obránce ČR): "Startem za národní tým jsem si splnil sen. Hrát za vlast je nejvíce, co mohu dosáhnout. Užil jsem si to maximálně a moc chci poděkovat trenérovi, že mě dal do sestavy. San Marino není soupeř jako ostatní. Příprava na ně je specifická, protože se dostávají jen k pár brejkům, které si musíte pohlídat. Jednou se nám tam do šance dostali po našem nedorozumění při jejich standardce."

Zdroj: ČT sport.

Utkání skupiny C kvalifikace mistrovství světa 2018 ve fotbale v Plzni:

ČR - San Marino 5:0 (3:0)

Branky: 8. a 23. Krmenčík, 27. Kopic, 71. Novák, 83. V. Kadlec. Rozhodčí: Troleis - Christiansen, Höjgaard (všichni Faer. ostr.). ŽK: Battistini (San Marino). Diváci: 5625.

ČR: Koubek - Kadeřábek, Kalas, Lüftner, Novák - Dočkal, Darida - Kopic (63. Sýkora), Barák (70. V. Kadlec), Jankto - Krmenčík (63. Kliment). Trenér: Jarolím.

San Marino: A. Simoncini - Brolli, Vitaioli (82. M. Berardi), Della Valle, Palazzi, Grandoni - Tosi - Battistini, F. Berardi (76. Berretti), Rinaldi - Bernardi (63. Bonini). Trenér: Manzaroli.

Oslo: Norsko - Severní Irsko 1:0 (0:0)

Branka: 71. vlastní Brunt. Rozhodčí: Bojko - Volodin, Plužnyk (všichni Ukr.).

Kaiserslautern: Německo - Ázerbájdžán 5:1 (1:1)

Branky: 9. a 67. Goretzka, 55. Wagner, 64. Rüdiger, 82. Can - 34. Šejdajev. Rozhodčí: Treimanis - Gudermanis, Spasjonnikovs (všichni Lit.).

Konečná tabulka:

1. Německo 10 10 0 0 43:4 30 2. Severní Irsko 10 6 1 3 17:6 19 3. ČR 10 4 3 3 17:10 15 4. Norsko 10 4 1 5 17:16 13 5. Ázerbájdžán 10 3 1 6 10:19 10 6. San Marino 10 0 0 10 2:51 0