Dauhá - České fotbalisty čeká v sobotu teprve druhé měření sil s asijským fotbalem za posledních šest let. Po loňském duelu s Koreou (1:2) nastoupí tým Karla Jarolíma v Dauhá k přípravnému utkání proti domácímu Kataru a bude se snažit navázat na výhry z posledních tří zápasů. Tak dlouhou vítěznou sérii reprezentace zaznamenala po třech letech.

Češi selhali v kvalifikaci o mistrovství světa, ale od té doby hrají uvolněněji. Porazili Ázerbájdžán a San Marino a ve středu si na turnaji tří zemí v Dauhá připsali i cenný skalp účastníka světového šampionátu Islandu po výhře 2:1. "Odehráli jsme s Islandem super zápas proti silnému týmu. A máme velmi cenný výsledek po dobrém výkonu, který posune tým dál," řekl brankář Tomáš Koubek, který sledoval zápas z lavičky.

Proti Kataru by však měl dostat šanci stejně jako další hráči, kteří proti Islandu nenastoupili nebo jen na pár minut. Promíchání sestav připustil i trenér Karel Jarolím. "Nevezli jsme sem ty kluky jen tak na výlet. Měli by tu šanci dostat a já myslím, že ji dostanou," řekl. Poprvé za národní tým by tak měli nastoupit Vladimír Coufal, David Houska a Stefan Simič, který dal české reprezentaci přednost před Bosnou, Srbskem a Chorvatskem.

"Sleduji více sportů a vím třeba z házené nebo ostatních sportů, že Katar zlanaří hodně lidí s více doklady, jako jsem já. Takže doufám, že na nás nastoupí hráči Kataru a ne nějaký mix," prohlásil Simič.

V nominaci má Katar rodilého Alžířana Búlama Chúchího, v brance může nastoupit Umar Barry z Guineje. Dva Brazilci či Uruguayec Sebastián Soria však tentokrát ve výběru nejsou.

Kataru momentálně patří 97. příčka v žebříčku FIFA a k postupu na mistrovství světa měl daleko. Sice prošel do třetí fáze asijské kvalifikace, ale v šestičlenné skupině skončil poslední. Tamní asociace však dělá vše pro to, aby byl tým připravený na domácí mistrovství světa 2022.

"Katar hrál třetí fázi kvalifikace o mistrovství světa, kopat ti hráči umějí. Mají tam nějaké naturalizované hráče, uvidíme, v jakém nastoupí složení. Ale podcenit je nemůžeme v žádném případě. Kdybychom si mysleli, že to zvládneme, když nebudeme hrát na 100 procent, bylo by to špatné," řekl Jarolím.

Největším nebezpečím je záložník Hasan Haidus, který byl se čtyřmi góly nejlepším střelcem Kataru v kvalifikaci a je také nejlepším kanonýrem ze současné nominace s 18 góly. V posledních šesti startech dal pět branek.

Utkání v Dauhá začne v sobotu v 17:30 v přímém přenosu ČT Sport.

Statistické údaje před před utkáním Katar - ČR: Výkop: sobota 11. listopadu, 17:30 (Dauhá, ČT sport). Bilance: Katar - ČR (včetně Československa): -. ČR bilance celkem: 268 146-55-67 492:253. ČR pod Karlem Jarolímem: 15 7-4-4 27:14. Poslední vzájemný zápas: -. Předpokládané sestavy: Katar: Barry - Jásir, Chúchí, Chadar, Sálim - Alí, Madibú, Búdiaf, Afíf - Muhammad, Alaaldín. ČR: Pavlenka - Coufal, Kalas, Simič, Bořil - Sýkora, Hrubý, Houska, Falta - Kliment, Šural. Absence ČR: Řezník, Kadeřábek, Darida, Vydra, V. Kadlec, Schick, Zmrhal (všichni zranění), Dočkal, Gebre Selassie (oba rodinné důvody). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Haidus (18) - Krmenčík (6). Zajímavosti: - duel se hraje v rámci miniturnaje v Kataru - Katar je v žebříčku FIFA na 97. místě, Češi na 46. pozici - Katar v kvalifikaci o MS získal v 10 zápasech 7 bodů a skončil ve skupině poslední za Čínou, Uzbekistánem, Sýrií, Koreou a Íránem - Katar vyhrál 6 z posledních 18 utkání, Češi 7 z 19 - Katar neskóroval v jediném z posledních 11 utkání - Češi vyhráli 3 utkání po sobě poprvé od roku 2014 - čtyři výhry po sobě měli Češi za posledních 7 let jen jednou - Coufal, Simič a Houska mohou debutovat za národní tým - Češi za posledních 6 let hráli s asijským soupeřem jen jednou, v červnu 2016 s Koreou - Češi se naposledy utkali s týmem z Blízkého Východu v listopadu 2009 se Spojenými arabskými emiráty