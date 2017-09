Utkání skupiny C kvalifikace MS 2018 ve fotbale: ČR - Německo, 1. září v Praze. Český tým před zahájením utkání.

Belfast - Čeští fotbalisté dnes vstřebávali smolnou páteční porážku 1:2 s Německem v kvalifikaci mistrovství světa a vpodvečer se přesunuli do Belfastu, kde je v pondělí čeká klíčový duel skupiny s domácím Severním Irskem. Nikdo z hráčů nemá po souboji s obhájci trofeje žádné vážné zranění, které by ohrožovalo start v nadcházejícím utkání s Ostrovany.

Reprezentanti měli nejprve před polednem klasický pozápasový program. Hráči ze základní sestavy proti Německu spíše regenerovali, ostatní absolvovali klasický trénink. Trenér Karel Jarolím zároveň zhodnotil výkon proti mistrům světa, kteří o své výhře 2:1 v Edenu rozhodli až gólem Matse Hummelse dvě minuty před koncem.

"Měli jsme sezení, trenér nás chválil za výkon, za to, že si to takhle nějak představoval, abychom hráli v těch pěti obráncích. Plnili jsme pokyny, jak chtěl. Řekl, že nám děkuje, ale říkal, že bod by byl pro nás lepší," řekl novinářům Michael Krmenčík.

Po obědě v hotelu na Smíchově se tým během odpoledne přesunul na pražské letiště a po páté hodině zamířil speciálem do Belfastu. V Severním Irsku na "Zeleném ostrově" dosedli reprezentanti po více než dvouhodinovém letu a přivítalo je větrné počasí s teplotou okolo 16 stupňů.

Český celek ztrácí tři kola před koncem kvalifikační skupiny ze třetího místa na druhé Severní Irsko sedm bodů. K posunu na druhou příčku, která může znamenat baráž, tak reprezentace potřebuje vyhrát všechny tři zbylé zápasy a Ostrované naopak už nesmějí zvítězit.

"Letíme tam vyhrát. Budou hrát fyzický fotbal, musíme se jim vyrovnat v agresivitě a v osobních soubojích a věřím, že když k tomu přidáme naši kvalitu, kterou máme na balonu, můžeme vyhrát," řekl obránce Filip Novák.

V neděli čeká reprezentanty v Belfastu předzápasový trénink, pondělní utkání má výkop ve 20:45.