Paříž/Liverpool - Fotbalisty Paris St. Germain v úterý čeká těžká odveta osmifinále Ligy mistrů s Realem Madrid. Francouzský tým bude doma proti obhájci trofeje dohánět úvodní ztrátu 1:3 bez zraněné největší hvězdy Neymara. Druhý úterní zápas mezi Liverpoolem a Portem by měl být formalitou, protože "Reds" si z Portugalska přivezli luxusní náskok 5:0.

Pařížany sice v Madridu poslal do vedení ve 33. minutě Adrien Rabiot, ale těsně před pauzou srovnal z penalty Cristiano Ronaldo, který jako první skóroval ve všech sedmi duelech LM v ročníku. Portugalský kanonýr Ronaldo v závěru dokonal obrat a třetí branku Realu přidal Marcelo.

Další rána pro ambiciózní PSG přišla o jedenáct dní později. Brazilský útočník Neymar v ligovém utkání s Marseille utrpěl zlomeninu nártní kůstky a vymknutý kotník, a přestože to trenér Unai Emery zpočátku popíral, musel na operaci. Nejdražšího fotbalistu světa čeká až tříměsíční pauza.

"Když jeden hráč chybí, otevírají se dveře pro někoho dalšího. Zítra budou všichni naši hráči důležití - ti v základní sestavě i náhradníci. Musíme hrát hlavou i srdcem," konstatoval Emery.

"V žádném případě necítíme úlevu z Neymarova zranění, naopak nás to mrzí. Hráč, který nastoupí na jeho místě, určitě bude výborný. Nemyslím si, že bez Neymara to pro nás bude jednodušší," doplnil trenér Realu Zinédine Zidane, jehož svěřenci usilují o osmý postup do čtvrtfinále po sobě.

Paris St. Germain se chce opřít o skvělou domácí bilanci v této sezoně. Lídr francouzské ligy v Parku Princů vyhrál všech 19 soutěžních utkání a v posledních osmi vstřelil tři a více gólů. Loni v osmifinále PSG na svém hřišti deklasoval Barcelonu 4:0, ale po venkovní prohře 1:6 vypadl.

"Věříme, že dokážeme postoupit i s ohledem na první zápas. V něm jsme hráli lépe než Madrid a měli i víc šancí. Tentokrát to musíme potvrdit po celých 90 minut. Máme obrovskou motivaci vyřadit obhájce trofeje," upozornil obránce Dani Alves, který s Realem zažil mnoho vypjatých bitev ještě v dresu Barcelony.

Liverpool v úvodním osmifinále nedal Portu šanci a nakročil k prvnímu postupu do čtvrtfinále po devíti letech. Hattrickem se blýskl Sadio Mané, gól dali i další členové elitního ofenzivního tria Mohamed Salah a Roberto Firmino. Pro vítěze LM z roku 2004 to byla nejtvrdší domácí pohárová porážka v historii.

Kouč Liverpoolu Jürgen Klopp slíbil, že v odvetě s Portem nebude šetřit klíčové hráče, přestože jeho tým v sobotu čeká šlágr anglické ligy na hřišti konkurenta v boji o druhé místo Manchesteru United.

"Chtějí zabojovat a vrátit nám porážku. Pokud si někdo myslí, že Porto přijede odevzdané a nechá své hvězdy doma, tak se plete. Jsou hrdým portugalským týmem a Ligu mistrů sleduje celý svět. Ani vteřinu jsem neuvažoval o tom, abych někoho šetřil," řekl německý trenér.

Zajímavosti před úterními odvetami osmifinále Ligy mistrů: -------- Paris St. Germain - Real Madrid Výkop: úterý 6. března, 20:45. Rozhodčí: Felix Brych - Mark Borsch, Stefan Lupp (všichni Něm.). První zápas: 1:3. Bilance: 7 2-2-3 8:9. Zajímavosti: - Real jako první v novodobé historii LM dokázal obhájit triumf a nyní útočí na vítězný hattrick - Real usiluje o osmý postup do čtvrtfinále po sobě - PSG loni v osmifinále doma porazil jiného španělského soupeře Barcelonu 4:0, ale po venkovní prohře 1:6 vypadl - PSG bude chybět útočník Neymar, který byl v sobotu na operaci se zlomeninou nártní kůstky a vymknutým kotníkem - PSG v základní skupině nastřílel rekordních 25 branek - PSG na podzim v LM vyhrál všechny 3 domácí zápasy s celkovým skóre 15:1 - PSG doma v této sezoně vyhrál všech 19 soutěžních zápasů při skóre 76:12, na svém stadionu neprohrál v posledních 51 soutěžních utkáních (42 výher, 9 remíz) - v posledních 8 soutěžních zápasech doma PSG vstřelil 3 a více gólů - PSG doma prohrál jediný z posledních 46 pohárových zápasů - Real prohrál jen 2 z posledních 26 zápasů na evropské scéně - Real v této sezoně dal gól v 17 z 20 venkovních soutěžních zápasů - Real udržel jediné čisté konto v posledních 11 soutěžních utkáních - útočník Realu Ronaldo jako první hráč dal gól ve všech 7 zápasech LM v sezoně (celkem 11) - Di María a Diarra (oba PSG) působili v Realu Liverpool FC - FC Porto Výkop: úterý 6. března, 20:45. Rozhodčí: Felix Zwayer - Thorsten Schiffner, Marco Achmüller (všichni Něm.). První zápas: 5:0. Bilance: 5 3-2-0 12:2. Zajímavosti: - jde o souboj bývalých vítězů LM - Liverpool v dosavadních 5 pohárových zápasech s Portem neprohrál a dostal jen 2 góly, doma "Reds" vyhráli obě utkání - úvodní porážka 0:5 byla nejhorším domácím výsledkem Porta v evropských pohárech - Liverpool je krůček od prvního postupu do čtvrtfinále od roku 2009 - Liverpool skóroval ve 14 z posledních 15 soutěžních zápasů - Liverpool postoupil ve všech 32 pohárových dvojzápasech, ve kterých napoprvé zvítězil - Liverpool doma v této sezoně prohrál jediné z 21 soutěžních utkání (v lednovém Anglickém poháru s WBA 2:3) - Porto prohrálo poslední 4 pohárové dvojzápasy s anglickými soupeři - Porto po prohře s Liverpoolem vyhrálo všechny 4 ligové zápasy a vede tabulku - Porto v LM vyhrálo jediný z posledních 5 venkovních zápasů - v disciplinárním ohrožení jsou Alberto Moreno z Liverpoolu a dvojice André André, Danilo z Porta - Salah dal za Liverpool 11 gólů v posledních 10 zápasech, Mané vstřelil 5 branek v posledních 3 utkáních