Belfast - Čeští fotbalisté si na mistrovství světa v příštím roce v Rusku nezahrají. V osmém z deseti zápasů kvalifikační skupiny C prohráli v Severním Irsku 0:2 a ztratili naději na druhé místo, které může znamenat baráž o šampionát. Ostrované rozhodli utkání v Belfastu už v první půli, kdy se po standardkách prosadili Jonny Evans a Chris Brunt, a získali definitivu druhé příčky.

Reprezentace se v tabulce propadla na čtvrté místo o bod za Ázerbájdžán, proti kterému ji čeká 5. října předposlední zápas kvalifikace. Skupinu národní celek uzavře o tři dny později doma proti San Marinu.

Český tým potvrdil, že mu kvalifikace mistrovství světa nejdou, v samostatné historii se dokázal probojovat na MS jen jednou v roce 2006 do Německa.

Trenér Karel Jarolím stejně jako při pátečním zápase s obhájcem trofeje Německem vsadil na pětičlennou obranu a jedinou změnu v základní sestavě udělal na pravém kraji zálohy, kde místo Kopice začal Krejčí.

Zatímco před třemi dny reprezentanti předvedli proti mistrům světa povedený výkon a prohráli 1:2 gólem v 88. minutě, v Belfastu, kde museli k udržení nadějí na postup zvítězit, byli v ofenzivě téměř neškodní. Severní Irsko Čechům od úvodu přenechalo střed pole a hosté dlouhé minuty drželi balon, jenže k šancím to vůbec nevedlo.

Naopak domácí z první možnosti udeřili. Suchý v 28. minutě odvrátil centr z rohu před vápno, ale Norwood vrátil balon do ohně, hostům selhala ofsajdová past a osamocený Evans zády k brance překonal Vaclíka. Domácí stoper dal druhý reprezentační gól a první od března 2009.

Odpovědět se pokusil Souček, ale mířil mimo. Naděje na baráž se Čechům začala rozplývat v 41. minutě. Italský rozhodčí Orsato poněkolikáté pustil ostrý zákrok domácích, následoval rychlý brejk, který zastavil Novák jen za cenu faulu a Brunt z poměrně velké dálky střelou k tyči zvýšil.

Češi sice drželi balon skoro 70 procent času, ale první větší šanci měli až po hodině hry, kdy centr střídajícího Hušbauera prolétl těsně kolem Krmenčíka a domácí gólman raději vyrazil balon na roh.

Po přestávce se hrálo téměř výhradně před severoirským vápnem, ale domácí obrana byla nepropustná a v sedmém z osmi utkání této kvalifikace neinkasovala. Domácí dohrávali v elektrizující atmosféře a vedle jistoty druhého místa se radovali i z první výhry nad Čechy od roku 1958.

Hlasy po utkání:

Karel Jarolím (trenér ČR): "Je to smutný. Věděli jsme, že jestli Irové můžou být z něčeho nebezpeční, tak to jsou standardní situace a obě branky jsme dostali po standardkách. První jsme měli dohrát důsledněji. Nejdřív jsem si myslel, že to byl ofsajd, ale někdo zůstal vzadu a tam byla největší chyba. Nevím, jestli Vaclík nemohl zareagovat na vrácený balon líp. Druhý gól byl tak rozporuplný a při vší úctě k hráči, co to kopal, tak to bylo do prostoru, kde by to měl Tomáš (Vaclík) mít. Góly soupeři pomohly, kdyby to bylo 0:0, tak by zápas vypadal jinak. Hráli jsme moc do šířky, byla to taková házená. Nebyli jsme schopní tam dostat víc kolmých přihrávek, a když byla situace na centr, tak jsme to ještě podrželi a chodilo to tam pozdě."

Vladimír Darida (záložník ČR): "Těžko hodnotit, dostali jsme se do situace, co jsme nechtěli. Po standardní situaci jsme dostali gól, přestože jsme věděli, že jsou v tom dobří. Byla to voda na jejich mlýn. Pak dali na 2:0 a už to bylo o dobývání valu, který bylo těžké překonat. V první půli tam mělo chodit víc centrů a kolmých přihrávek, ale bylo to těžké, protože chyběl pohyb do volných prostorů. Irové to však dobře zhušťovali a potřebovali bychom dva Kollery, abychom to tam mohli centrovat a prosadit se."

Tomáš Vaclík (brankář ČR): "Co říct? Prohráli jsme a ztratili jsme poslední naději, kterou jsme měli. U prvního gólu zůstal na zadní tyči volný hráč, snažil jsem se tam jít, ale bohužel mě přehodil. Druhý byl ze standardky na moji stranu a tam to nesmím dostat. Bohužel jsem udělal krok za zeď a on to dal na moji stranu. My potom hráli s balonem a oni jen stáli v bloku a potvrdili, že jsou v tom silní a branky nedostávají."

Filip Novák (obránce ČR): "Je to zklamání. Prohráli jsme a skončili. Nedokázali jsme splnit cíl. Kvalifikaci jsme ale zpackali už dřív, nejvíc nás mrzí domácí ztráty se Severním Irskem a Ázerbájdžánem. Kdybychom měli o čtyři body víc, byli bychom stále ve hře. Tahle skupina byla hratelná, ale za nás mluví výsledky. A ty byly špatné. Skončili jsme, zase něco musí začít. Máme daleko větší sílu, bohužel v dnešním zápase jsme to nepotvrdili. Ani v těch předchozích. Škoda."

Severní Irsko - ČR 2:0 (2:0)

Branky: 28. J. Evans, 41. Brunt. Rozhodčí: Orsato - Di Fiore, Manganelli (všichni It.). ŽK: J. Evans - Hušbauer, Kalas. Diváci: 18.167.

Severní Irsko: McGovern - C. McLaughlin, Hughes, J. Evans, Brunt - Magennis (84. Ferguson), C. Evans, Davis, Norwood, Dallas (74. K. Lafferty) - Washington (58. Hodson). Trenér: O'Neill.

ČR: Vaclík - Gebre Selassie, Kalas, Suchý, Novák (66. Dočkal), Bořil - Krejčí (55. Kliment), Souček, Darida, Jankto (55. Hušbauer) - Krmenčík. Trenér: Jarolím.

Další výsledky: Německo - Norsko 6:0, Ázerbájdžán - San Marino 5:1.

1. Německo 8 8 0 0 35:2 24 2. Severní Irsko 8 6 1 1 16:2 19 3. Ázerbájdžán 8 3 1 4 8:12 10 4. ČR 8 2 3 3 10:9 9 5. Norsko 8 2 1 5 8:16 7 6. San Marino 8 0 0 8 2:38 0