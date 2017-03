Serravalle (San Marino) - Čeští fotbalisté v neděli uzavřou první polovinu skupiny C kvalifikace mistrovství světa. Po podzimních úvodních čtyřech zápasech s konkurenty v boji o postup se reprezentanti představí na hřišti outsidera San Marina a proti devátému nejhoršímu národnímu týmu žebříčku FIFA potřebují získat "povinné" vítězství, které je udrží ve hře o účast na šampionátu v Rusku.

Češi zatím v kvalifikaci remizovali 0:0 se Severním Irskem a Ázerbájdžánem, prohráli 0:3 na půdě obhájců světového zlata Němců a naposledy v listopadu porazili Norsko 2:1. V šestičlenné skupině jim patří čtvrté místo s dvoubodovou ztrátou na druhou a třetí příčku a se sedmibodovým mankem na stoprocentní Němce. Na mistrovství v roce 2018 postoupí přímo jen vítězové skupin, osm nejlepších celků z druhých příček čeká baráž o zbylá čtyři místa.

"Pokud chceme pomýšlet na druhé místo a baráž, nesmíme zaváhat. Při vší úctě k San Marinu, nechceme ho v žádném případě podcenit, bychom si měli s tímto zápasem poradit. Jsou to povinné tři body a byl bych rád, aby to nebylo upachtěné," řekl trenér Karel Jarolím, od jehož letního nástupu k týmu prohrála reprezentace jediný ze sedmi duelů.

San Marino s rozlohou pouhých 61 km čtvrtečních a 33 tisícovkami obyvatel naopak vyhrálo jediný ze 141 zápasů, v roce 2004 nad Lichtenštejnskem, a v žebříčku FIFA mu coby nejhoršímu týmu Evropy patří až 203. místo. Tým plný amatérů v aktuální kvalifikaci nezískal ani bod a vstřelil jediný gól. Němcům doma podlehl 0:8, ale v Norsku ještě v 76. minutě držel senzační remízu 1:1.

"S Němci jen stáli na vápně. Němci si to ťukali a vyhráli 8:0. S Nory se ale dlouho drželi. Nesmíme nic podcenit a musíme hrát aktivně. Když budeme jen hrát okolo vápna, bude to k ničemu," řekl stoper Marek Suchý. "Němci nám ukázali recept, neustále chodili do protipohybů, prolínali se a byli v pohybu. Máme tu kluky, co umí dát balon a něco vymyslet. A to je v těchto zápasech potřeba. Věřím, že šance přijdou a gólů dáme co nejvíc," dodal.

Český celek vyhrál všechny čtyři vzájemné zápasy bez inkasovaného gólu. V San Marinu oba duely ovládl 3:0, ale v tom druhém skóroval až po pauze. "Tohle jsou zápasy, ve kterých můžete jen ztratit. Bude to o prvním gólu a o tom, jak k tomu přistoupíme my. Doufám, že brzo vstřelíme gól, sebereme San Marinu elán a budeme na koni," řekl záložník Vladimír Darida.

Češi chtějí navázat na druhou půli středečního přípravného duelu s Litvou, v níž vstřelili všechny branky při výhře 3:0. "Doufám, že si kluci schovali nějaké góly i na San Marino. Litva byla asi lepší než San Marino, ale také vycházela ze zajištěné obrany. Blok San Marina bude asi ještě hlubší, ale bude to podobné, budeme dobývat," dodal kapitán Tomáš Sivok.

Kvůli zdravotním problémům vypadli z týmu útočník Patrik Schick, záložník Jan Sýkora, třetí brankář Jiří Pavlenka a již dříve bek Pavel Kadeřábek. Ve výběru San Marina nakonec chybí čtyřicetiletý rekordman a s osmi góly nejlepší střelec Andy Selva.

Zápas na stadionu pro sedm tisíc diváků v malém státě nedaleko italského letoviska Rimini začne v neděli v 18:00.

Statistické údaje před utkáním San Marino - ČR:

Výkop: neděle 26. března, 18:00 (Serravalle, ČT sport).

Rozhodčí: Kristo Tohver - Hannes Reinvald, Sten Klaasen (všichni Est.).

Bilance:

San Marino - ČR: 4 0-0-4 0:20.

ČR bilance celkem: 260 142-54-64 474:244.

ČR pod trenérem Karlem Jarolímem: 7 3-3-1 9:5.

Poslední vzájemný zápas (kvalifikace MS, 9. září 2009, Uherské Hradiště):

ČR - San Marino 7:0 (3:0)

Branky: 28., 44., 45.+3 z pen. a 66. Baroš, 86. a 90.+5 Necid, 47. Svěrkoš. Rozhodčí: Amirchanjan - Hovhannisjan, Murdajan (všichni Arm.). ŽK: Pudil - Della Valle, Vitaioli, Berretti, Bacciocchi, Marani. ČK: 82. Bacciocchi. Diváci: 8120 (vyprodáno).

Sestavy:

ČR: Čech - Grygera (77. Štajner), Hubník, Rozehnal, M. Kadlec (46. Pudil) - Plašil, Hübschman, Rosický (56. Jarolím) - Baroš, Necid, Svěrkoš. Trenér: Hašek.

San Marino: A. Simoncini - Andreini, F. Vitaioli, Della Valle, Marani (65. Bonini) - Bacciocchi - Ciacci (75. M. Vitaioli), Berretti, Bugli (90. Cervellini), Vanucci - Selva. Trenér: Mazza.

Předpokládané sestavy:

San Marino: A. Simoncini - Palazzi, Cesarini, D. Simoncini, F. Vitaioli, Rinaldi - Zafferani, Valentini, Tosi, M. Vitaioli - Stefanelli.

ČR: Vaclík - Gebre Selassie, Sivok, Brabec, Novák (Hloušek) - Darida, Hořava - Krejčí, Dočkal, Jankto - Krmenčík.

Absence ČR: Kadeřábek, Schick, Pavlenka, Rada, Frýdek (všichni zranění), Sýkora (nemoc), Novák (nejistý start).

Nejlepší střelci z aktuální nominace: Della Valle, M. Vitaioli, Rinaldi, Stefanelli (všichni 1) - Dočkal (6).

Nejlepší střelci v kvalifikaci: Stefanelli (1) - Krmenčík, Zmrhal (oba 1).

Zajímavosti:

- Češi vyhráli všechny 4 vzájemné zápasy bez inkasovaného gólu

- Češi vyhráli oba zápasy v San Marinu shodně 3:0

- Češi mají po 4 zápasech v kvalifikační skupině 5 bodů (výhra 2:1 nad Norskem, remízy 0:0 s Ázerbájdžánem a Severním Irskem a prohra 0:3 v Německu)

- San Marino všechny 4 zápasy prohrálo (0:8 s Německem, 1:4 v Norsku, 0:4 v Severním Irsku a 0:1 s Ázerbájdžánem)

- na MS v roce 2018 do Ruska postoupí přímo jen vítězové skupin, 8 nejlepších celků z druhých příček čeká baráž o zbylá 4 místa

- samostatná česká reprezentace postoupila jen na MS 2006

- Češi v generálce vyhráli nad Litvou 3:0, San Marino prohrálo 0:2 s Moldavskem

- San Marino vyhrálo jediný ze 141 zápasů (v roce 2004 nad Lichtenštejnskem 1:0)

- San Marino neprohrálo jen v 5 ze 141 zápasů (výhra a 4 remízy)

- San Marino naposledy neprohrálo před 14 zápasy v listopadu 2014 při remíze 0:0 s Estonskem

- San Marino v posledních 9 zápasech dalo jediný gól

- San Marino je podle žebříčku FIFA devátou nejhorší reprezentací na světě (203. místo)

- Češi prohráli jediný ze 7 zápasů pod trenérem Jarolímem (v Německu 0:3)

- Češi 4x za sebou neprohráli

- Češi vyhráli jen 3 z posledních 11 zápasů

- trenér San Marina Manzaroli slaví den před utkáním 48. narozeniny

1. Německo 4 4 0 0 16:0 12 2. Severní Irsko 4 2 1 1 8:2 7 3. Ázerbájdžán 4 2 1 1 2:4 7 4. ČR 4 1 2 1 2:4 5 5. Norsko 4 1 0 3 5:7 3 6. San Marino 4 0 0 4 1:17 0