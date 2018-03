Lisabon - Fotbalisté Plzně dnes zahájí osmifinále Evropské ligy na hřišti Sportingu Lisabon. Svěřenci Pavla Vrby zkusí portugalského favorita překvapit a před domácí odvetou zůstat ve hře o premiérový postup mezi nejlepší osmičku soutěže.

Plzeň je v osmifinále Evropské ligy potřetí, v roce 2013 nestačila na Fenerbahce Istanbul, o rok později vypadla s Lyonem. Ve čtvrtfinále byla z českých zástupců jen v roce 2016 Sparta. Slavii se to povedlo dvakrát ještě v době, kdy se soutěž jmenovala Pohár UEFA. V roce 1996 se červenobílí dostali dokonce do semifinále.

"Bavili jsme se o tom, že nejdál jsme došli do osmifinále a ta výzva je veliká. Na druhou stranu nejsme favoriti. Kvalita na jejich straně je obrovská a my se s tím budeme muset popasovat," řekl před odletem novinářům obránce David Limberský.

Lídr české ligy v sobotu kvůli namrzlému hřišti nehrál v Ostravě, takže bude devět dní bez soutěžního zápasu. Sporting v generálce na zápas s Plzní v pátek prohrál v domácí soutěži na stadionu vedoucího Porta 1:2.

"Nemyslím si, že je to výhoda. Jsme radši, když máme zápasové vytížení a hrajeme pravidelně. Bohužel nám to narušil zápas v Ostravě," podotkl Limberský.

"Lvi" na svém padesátitisícovém stadionu Josého Alvaladeho v této sezoně prohráli pouze jednou - v září ve skupině Ligy mistrů s Barcelonou 0:1. V pohárech však výběr trenéra Jorgeho Jesuse doma zvítězil v jediném z posledních sedmi duelů.

Viktoria do osmifinále postoupila přes Partizan, s nímž v Bělehradu remizovala 1:1 a doma vyhrála 2:0. Sporting v předchozím kole vyřadil Astanu. Po venkovním vítězství 3:1 stačila třetímu celku portugalské ligy domácí remíza 3:3.

Plzeň dosud v pohárech hrála s portugalským soupeřem jen v základní skupině Evropské ligy v roce 2012, kdy narazila na Coimbru. Doma vyhrála 3:1 a venku remizovala 1:1. Sporting, kde začínal svou kariéru hvězdný Cristiano Ronaldo, je však mnohem silnější soupeř.

Kapitánem je záložník William Carvalho, brankářskou jedničkou další vítěz Eura 2016 Rui Patrício. Nejlepší střelec týmu Nizozemec Bas Dost v této sezoně nasázel 27 gólů a po zranění by měl být připraven proti Plzni nastoupit. Do kádru Sportingu patří i bek Fábio Coentrao, který hostuje z Realu Madrid, nebo bývalý stoper Barcelony Jérémy Mathieu.

"Je to hodně kvalitní tým a budeme muset předvést to nejlepší, co umíme, abychom mohli uspět. Jejich výsledky i kádr hovoří za všechno, takže je to suverénně nejlepší soupeř, se kterým v této sezoně budeme hrát," uvedl záložník Jan Kopic.

Čtvrteční utkání začne ve 21:05 pod vedením běloruských rozhodčích v čele Alexejem Kulbakovem. Přímý přenos odvysílá ČT sport.

Statistické údaje před osmifinále EL Sporting Lisabon - Viktoria Plzeň: -------- Výkop: čtvrtek 8. března, 21:05 (ČT sport). Rozhodčí: Alexej Kulbakov - Dmitri Žuk, Oleg Masljanko (všichni Běl.). Bilance (klubová): Portugalsko - ČR (Československo) 27 9-8-10 30:27. 1962/63 PMEZ: Benfica Lisabon - Dukla Praha 2:1, 0:0, 1978/79 PVP: Sporting Lisabon - Ostrava 0:1, 0:1, 1985/86 PVP: Dukla Praha - Benfica Lisabon 1:0, 1:2, 1986/87 UEFA: Sparta Praha - Guimaraes 1:1, 1:2, 1986/87 PMEZ: Vítkovice - FC Porto 1:0, 0:3, 1987/88 UEFA: Guimaraes - Vítkovice 2:0, 0:2, 1991/92 PMEZ: Benfica Lisabon - Sparta Praha 1:1, 1:1, 1999/00 LM: Sparta Praha - FC Porto 0:2, 2:2, 2001/02 LM: FC Porto - Sparta Praha 0:1, 0:2, 2006/07 UEFA: Braga - Liberec 4:0, 2012/13 EL: Plzeň - Coimbra 3:1, 1:1, 2013/14 EL: Liberec - Estoril 2:1, 2:1, 2015/16 EL: Liberec - Braga 0:1, 1:2, 2016/17 EL: Slavia Praha - Rio Ave 0:0, 1:1 Sporting v Evropě: LM/PMEZ 92 26-20-46 118:152 PVP 40 18-9-13 82:49 EL/UEFA 165 78-38-49 261:184 Celkem: 297 122-67-108 461:385 Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 32 15-6-11 56:54 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 50 23-12-15 81:59 Celkem: 84 38-18-28 138:120 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Sporting: Rui Patrício - Ristovski, Coates, Mathieu, Coentrao - Battaglia, William Carvalho - Gelson Martins, Bruno Fernandes, Ruiz - Dost. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Kopic, Kolář, Zeman - Krmenčík. Absence: Mišič (trest za ČK), Doumbia, Piccini, Podence (všichni zranění) - Ivanschitz, Živulič (nejsou v nominaci). Zajímavosti: - Plzeň je v osmifinále EL potřetí, v roce 2013 nepostoupila přes Fenerbahce, o rok později vypadla s Lyonem - ve čtvrtfinále EL byla dosud jen v roce 2016 Sparta, Slavii se to povedlo dvakrát ještě v době, kdy se soutěž jmenovala Pohár UEFA (v roce 1996 byli červenobílí dokonce v semifinále) - Plzeň ve 2. kole EL vyřadila Partizan Bělehrad po venkovní remíze 1:1 a domácí výhře 2:0, Sporting postoupil přes Astanu (3:1 venku, 3:3 doma) - Plzeň dosud hrála v pohárech s portugalským soupeřem jen ve skupině EL v roce 2012, kdy Coimbru doma porazila 3:1 a venku remizovala 1:1 - Sporting s českým soupeřem hrál pouze 2x v roce 1978, kdy v tehdejším PVP 2x podlehl Ostravě 0:1 - Plzeň v EL neprohrála posledních 5 zápasů (4 výhry a remíza) - Plzeň v pohárech vyhrála jediný z posledních 14 venkovních zápasů (v prosinci ve skupině EL proti izraelské Beerševě 2:0) - lídr české ligy v sobotu kvůli namrzlému hřišti nehrál v Ostravě, takže bude 9 dní bez soutěžního utkání - Sporting v pátek prohrál šlágr na stadionu vedoucího Porta 1:2 a je třetí v portugalské lize - Sporting v této sezoně doma prohrál jediný soutěžní zápas - v září s Barcelonou ve skupině LM (0:1) - doma v pohárech však Sporting vyhrál jediný z posledních 7 zápasů - hráči Plzně Marek Bakoš, Patrik Hrošovský a David Limberský jsou v karetním ohrožení stejně jako domácí Marcos Acuňa, William Carvalho, Sebastián Coates, Fábio Coentrao, Bruno Fernandes a Gelson Martins - za Sporting v letech 2000 až 2001 hrál bývalý kapitán a asistent trenéra Plzně Pavel Horváth - Bruno Fernandes (Sporting) dal 3 góly v posledních 2 zápasech EL