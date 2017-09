Praha - Fotbalisté Plzně prožívají nejlepší vstup do ligové sezony ve své historii. Poprvé se jim povedlo vyhrát všech úvodních šest kol, což dosud dokázala jen pražská Sparta, a to třikrát. Letenský celek také drží český rekord v podobě devíti výher v úvodu ročníku.

Plzeň měla dosud nejlepší začátky v sezonách 2010/11 a 2013/14, kdy v prvních šesti kolech získala 16 bodů. Tentokrát je to plný počet 18 bodů, díky čemuž má na prvním místě šestibodový před druhou Slavií. Jde o druhý nejvyšší náskok v historii po šesti odehraných kolech. Jen v sezoně 1997/98 vedla Sparta už o sedm bodů.

"Je teprve začátek soutěže, s tím jsme spokojení, ale vůbec nic to neznamená. Bude se rozhodovat až do 30. kola a čekají nás ještě hodně těžké zápasy. O nějakých ambicích se můžeme bavit po podzimu. Ale vstup do soutěže nám vyšel," řekl trenér Plzně Pavel Vrba.

Jeho slova potvrzuje i ročník 2011/12, kdy Sparta vyhrála všech úvodních devět kol a měla tak nejlepší start v historii české ligy. Jenže v následných 21 kolech hned desetkrát ztratila body a nakonec skončila až na druhém místě za mistrovským Libercem. V sezonách 2000/01 a 1997/98, kdy poprvé Sparta ztratila až v 8. kole, však pokaždé získala titul.