Bukurešť - Fotbalisté Plzně vstoupí do základní skupiny G Evropské ligy čtvrtečním zápasem na hřišti bukurešťského FCSB. Svěřenci Pavla Vrby mají bývalé Steaue co vracet, protože s ní vypadli ve třetím předkole Ligy mistrů.

Plzeňští sice na stadionu FCSB uhráli nadějnou remízu 2:2, ale v závěru domácí odvety selhali. Během osmi minut dostali tři góly a nakonec prohráli 1:4. Pro Viktorii to byl už šestý pohárový zápas s rumunským soupeřem bez vítězství. "Určitě máme touhu jim to vrátit. Rumuni nám v poslední době neseděli, takže věřím, že bychom už to teď mohli zlomit," řekl před odletem novinářům slovenský záložník Patrik Hrošovský.

Ani bukurešťský tým ale do skupiny LM neprošel, protože ve čtvrtém předkole nestačil na favorizovaný Sporting Lisabon. Po překvapivé bezbrankové remíze v Portugalsku doma FCSB schytal debakl 1:5. "Doma dostali se Sportingem stejnou facku jako my s nimi. Určitě to je návod. Ale není to o nich, jenom o nás, jak se na ten zápas připravíme," upozornil obránce Tomáš Hájek.

Český vicemistr je v základní skupině Evropské ligy potřetí za sebou a celkově počtvrté, ale pouze v roce 2012 Plzeň postoupila do play off. Svěřenci Pavla Vrby se vedle FCSB na podzim utkají s Hapoelem Beer Ševa a s Luganem.

Plzeň zažívá perfektní vstup do ligové sezony. V sobotu Západočeši vyhráli v Liberci 3:0 a poprvé naplno bodovali v úvodních šesti kolech. Tabulku vedou už o šest bodů před mistrovskou Slavií. Naopak FCSB v sobotu podlehl obhájci titulu Viitorulu Constanta 0:1, utrpěl první porážku v tomto ligovém ročníku a v tabulce mu patří čtvrté místo. "Je to zápas Evropské ligy, což je něco jiného než domácí soutěž. Ale je dobře, že se nám v lize daří," konstatoval Hrošovský.

Trenér Pavel Vrba v Rumunsku stále nemůže počítat s útočníkem Michaelem Krmenčíkem, který si odpyká poslední díl z třízápasového trestu. Kvůli zranění budou chybět obránci Roman Hubník, Jan Baránek a záložníci Václav Pilař, Aleš Čermák a Jan Kovařík. Utkání na národním stadionu v Bukurešti začne ve čtvrtek v 21:05 v přímém přenosu ČT sport. Hlavním rozhodčím bude Lotyš Andris Treimanis.

Statistické údaje před zápasem - Viktoria Plzeň:

Výkop: čtvrtek 14. září, 21:05 (ČT sport).

Rozhodčí: Andris Treimanis - Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (všichni Lot.).

Bilance (klubová):

ČR - Rumunsko 30 9-10-12 38:50.

1982/83 PMEZ: Dinamo Bukurešť - Dukla Praha 2:0, 1:2,

1988/89 PMEZ: Sparta Praha - Steaua Bukurešť 1:5, 2:2,

1992/93 UEFA: Olomouc - Craiova 1:0, 2:1,

1999/00 UEFA: Slavia Praha - Steaua Bukurešť 4:1, 1:1,

2006/07 UEFA: Rapid Bukurešť - Mladá Boleslav 1:1,

2007/08 LM: Slavia Praha - Steaua Bukurešť 2:1, 1:1,

2008/09 UEFA: Slavia Praha - Vaslui 0:0, 1:1,

2009/10 EL: Dinamo Bukurešť - Liberec kontumačně 0:3, 3:0,

2009/10 EL: Sparta Praha - Kluž 2:0, 3:2,

2011/12 EL: Vaslui - Sparta Praha 2:0, 0:1,

2012/13 LM: Kluž - Liberec 1:0, 2:1,

2014/15 EL: Giurgiu - Liberec 3:0, 3:2,

2014/15 EL: Ploješť - Plzeň 1:1, 4:1,

2016/17 LM: Sparta Praha - Steaua Bukurešť 1:1, 0:2,

2016/17 EL: Plzeň - Giurgiu 1:2, 1:1.

2017/18 LM FCSB - Plzeň 2:2, 4:1.

FCSB (Steaua) v Evropě:

LM/PMEZ 145 52-41-52 203:204 PVP 40 14-12-14 51:54 EL/UEFA 120 46-34-40 150:141 Celkem 307 113-87-107 414:400

Plzeň v Evropě:

LM/PMEZ 32 15-6-11 56:54 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 41 18-10-13 65:50 Celkem: 75 33-16-26 122:111

Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto.

Předpokládané sestavy:

FCSB: Nita - Benzar, Larie, Momčilovič, Júnior Morais - Popescu, Nedelcu - Golofca, Budescu, Tanase - Alibec.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Hrošovský, Živulič - Petržela, Kolář, Kopic - Bakoš.

Absence: nikdo - Krmenčík (trest za ČK), Baránek, Čermák, Hubník, Kovařík, Pilař (všichni zranění).

Zajímavosti:

- soupeři se střetli už v letošním 3. předkole Ligy mistrů, FCSB postoupil po domácí remíze 2:2 a venkovní výhře 4:1

- Plzeň hrála v Bukurešti i loni v listopadu ve skupině EL s Astrou Giurgiu (1:1)

- Plzeň je v podzimní základní části EL potřetí za sebou a celkově počtvrté, jen v sezoně 2012/13 dokázala postoupit ze skupiny

- Plzeň ve 4. předkole EL vyřadila Larnaku, FCSB ve 4. předkole LM nestačil na Sporting Lisabon

- Plzeň ještě v evropských pohárech rumunského soupeře neporazila, z 6 zápasů 3x remizovala venku a 3x prohrála doma

- české kluby z posledních 12 zápasů s rumunskými celky 8x prohrály a 4x remizovaly

- FCSB v sobotní generálce prohrál 0:1 na hřišti mistrovského Viitorulu Constanta, utrpěl první porážku v sezoně rumunské ligy a klesl na čtvrtou pozici

- Plzeň v pohárech vyhrála jen 2 z posledních 19 zápasů

- Plzeň venku v pohárech nezvítězila 10x za sebou (5 porážek a 5 remíz), poslední výhry dosáhla v srpnu 2015 na hřišti Vojvodiny Novi Sad ve 4. předkole EL (2:0)

- Plzeň vyhrála všech 6 kol české ligy a vede o 6 bodů před Slavií, naposled Viktoria v sobotu zvítězila v Liberci 3:0

- Plzeň v posledních 3 soutěžních zápasech neinkasovala

- Plzeň po letním návratu trenéra Pavla Vrby dala gól v 9 z 10 soutěžních zápasů, naprázdno vyšla pouze v Larnace