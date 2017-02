Praha - Po zimní přestávce se o víkendu rozběhne jarní část první fotbalové ligy. Tři největší adepti na titul začínají na svých stadionech. Lídr tabulky a úřadující mistr Plzeň přivítá v 17. kole poslední Příbram, druhou Slavii rovněž v sobotu čeká předposlední Jihlava a třetí Sparta se bude ze čtvrtečního debaklu 0:4 v Rostově vzpamatovávat v nedělním malém pražském derby proti Bohemians 1905.

Plzeň do druhé části ročníku vstupuje s bodovým náskokem na Slavii a zápasem k dobru. Viktoria v lize porazila Příbram čtyřikrát za sebou při skóre 16:2. "Očekávám naši dominanci, bude to o proměňování šancí. U nich jsme na podzim zápas jasně ovládli (3:0). Pro nás nehraje roli, že jde o poslední tým soutěže. Chceme být doma dominantní proti každému soupeři a nehodláme nic podcenit. Tím, že je to první zápas, budou hráči natěšení a koncentrovaní," řekl trenér Plzně Roman Pivarník.

Na lavičce Příbrami si odbude prvoligovou premiéru kouč Kamil Tobiáš. "Snažili jsme se tým posílit. Přivedli jsme kluky, kteří nám jsou schopni pomoct. Jsem přesvědčený, že tým je na Plzeň přichystaný. Kluci chtějí dokázat, že do ligy patří a už v prvním zápase chceme vykročit za záchranou," uvedl Tobiáš. Jeho tým na první nesestupové místo ztrácí šest bodů.

Podobně velkým favoritem jako Plzeň bude v sobotu Slavia, která má však s Jihlavou překvapivě špatnou bilanci. Z 11 soubojů v nejvyšší soutěži Pražané zvítězili pouze dvakrát a pětkrát prohráli.

"Očekávání jsou veliká. Vstupujeme ale do jara s plným respektem ke všem soupeřům, nemůžeme rozlišovat, jestli je to tým ze spodní poloviny tabulky, nebo Plzeň či Sparta. To očekávání s týmy ze spodku tabulky je o to větší, každý to bere jako povinnost, ale ne vždy je to pravidlem," uvedl trenér Slavie Jaroslav Šilhavý. "Dost často tyhle týmy dokážou velkého favorita hodně potrápit. Jsme favorit v tomhle utkání, to určitě, toho se nezříkáme. Věřím, že ten první krok zvládneme," dodal.

Sparta v prvním soutěžní utkání roku nepotvrdila solidní přípravu a ve druhém kole Evropské ligy v Rusku propadla. "Musíme se zkoncentrovat na utkání s Bohemians, abychom ho úspěšně zvládli. Z nepovedeného zápasu s Rostovem musíme vyvodit nějaké důsledky směrem k týmu a v neděli nastoupit v takovém složení, které nám dá šanci na úspěch," řekl kouč Tomáš Požár, jenž v Bohemians působil.

Letenské mužstvo může povzbudit, že s "Klokany" neprohrálo v posledních 18 ligových zápasech a ve 14 případech bralo všechny body.

Zatím není jisté, zda se v Hradci Králové odehraje nedělní souboj domácího nováčka s pražskou Duklou, protože trávník je promrzlý a objevila se na něm plíseň. Delegát o způsobilosti plochy definitivně rozhodne až v sobotu.

Ve stejný den Teplice přivítají Brno a Slovácko doma změří síly s Jabloncem. Druhý nováček Karviná v neděli hostí pátou Mladou Boleslav s debutujícím trenérem Martinem Svědíkem. Až v pondělí se čtvrtý Zlín představí v Liberci, který je v tabulce třináctý a má jen dvoubodový náskok na sestupové pásmo.

Hlasy před víkendovými zápasy 17. kola první ligy:

--------

FK Teplice (6.) - Zbrojovka Brno (14.)

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Když se podíváme na tabulku, tak by si leckdo mohl něco pomyslet. Ale máme za sebou tříměsíční pauzu, takže všechno vlastně začíná od nuly. V jaké formě jste sezonu končil, to všechno je pryč. Tady začíná první kolo tak, jako začínalo v podzimní části, a já věřím, že ten úvod zvládneme. Hra nevypadala v přípravě vůbec špatně, ale vše se ukáže až v ostrých zápasech."

Svatopluk Habanec (trenér Brna): "Chceme naplnit co nejdříve náš vnitřní cíl, kterým je dostat se do klidného středu tabulky. K tomu potřebujeme zvládnout hned první jarní utkání. Nebude to snadné, protože Teplice mají jednu z nejlepších středových řad v lize. K dobré defenzivní taktice jejich trenér Šmejkal nyní přidal také větší tlak do útočné fáze. Naším cílem je podat aktivní výkon a přechod do útoku neřešit nakopáváním míčů, ale kombinačními akcemi."

Pavel Zavadil (záložník Brna): "Příprava i generálka na ligu se nám vydařily, nesmíme to však přeceňovat. I když je to pro naše sebevědomí vzpruha. Při zápase v Teplicích nebudu myslet na to, že jsem právě tam loni začátkem dubna utrpěl zranění kolena, které mě na sedm měsíců vyřadilo ze hry. Vím o tom, ale nebojím se toho. Náhodou to takhle vyšlo. Na zápas se těším. Už se nemůžu dočkat, až to všechno vypukne a bude se zase hrát o body."

1. FC Slovácko (8.) - FK Jablonec (10.)

Stanislav Levý (trenér Slovácka): "Máme za sebou kvalitní přípravu, nic jsme v ní nepodcenili. Na dobrých terénech v Turecku jsme udělali velký herní pokrok. Sestava se vykrystalizovala, nemám v ní žádný otazník. Jablonec nebyl spokojen s výsledky v podzimní části, posílil kádr, který je prošpikovaný i bývalými reprezentanty a má velkou kvalitu. Soupeře máme dobře zmapovaného, do jara bychom chtěli vykročit s plným bodovým ziskem."

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Jedeme na Slovácko neprohrát. Pouštěli jsme si jejich zápasy, aby kluci viděli, jakým způsobem brání i útočí. Něco jsme si k tomu řekli, pomohl nám v tom i Jarda Diviš, který hráče soupeře dobře zná ještě z podzimní části. Slovácko disponuje dobře organizovanou defenzivou, záložník Šumulikoski jim dobře supluje i práci stoperů a mají i rychlé krajní hráče."

Petr Reinberk (obránce Slovácka): "Jablonec má silný tým. Pokud však předvedeme výkon jako v přípravných zápasech v Turecku, ve kterých jsme porazili Orenburg a v generálce Maribor, tak můžeme pomýšlet i na vítězství nad Jabloncem."

Slavia Praha (2.) - Vysočina Jihlava (15.)

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Očekávání jsou veliká. Vstupujeme ale do jara s plným respektem ke všem soupeřům, nemůžeme rozlišovat, jestli je to tým ze spodní poloviny tabulky, nebo Plzeň či Sparta. To očekávání s týmy ze spodku tabulky je o to větší, každý to bere jako povinnost, ale ne vždy je to pravidlem. Dost často tyhle týmy dokážou velkého favorita hodně potrápit. Jsme favorit v tomhle utkání, to určitě, toho se nezříkáme. Věřím, že ten první krok zvládneme."

Michal Bílek (trenér Jihlavy): "K jarní premiéře na Slavii určitě nenastoupíme odevzdaní. Pokud zopakujeme výkon z generálky v Liberci, tak by pro nás utkání nemuselo dopadnout zle. Chtěli bychom se prezentovat pevnou defenzivou, abychom soupeře nepouštěli do střeleckých příležitostí. Pokusíme se být i aktivní v rychlých protiútocích. Teprve výsledek zápasu ukáže, nakolik bylo výhodné, že jsme proti posílené Slavii hráli hned v úvodním jarním kole. Naší předností je, že máme k dispozici takřka kompletní kádr."

Viktoria Plzeň (1.) - 1. FK Příbram (16.)

Roman Pivarník (trenér Plzně): "Je to první zápas jara a je důležité dobrou přípravu přetavit do výsledku a hry. Očekávám naši dominanci, bude to o proměňování šancí. V Příbrami jsme na podzim zápas jasně ovládli. Pro nás nehraje roli, že jde o poslední tým soutěže. Chceme být doma dominantní proti každému soupeři a nehodláme nic podcenit. Tím, že je to první zápas, budou hráči natěšení a koncentrovaní."

Kamil Tobiáš (trenér Příbrami): "Jsem přesvědčený, že tým je na Plzeň přichystaný. Můžeme jen překvapit, Plzeň hraje o titul, my o záchranu. Ona musí, my můžeme. Kluci mají chuť dokázat, že patří do ligy a už od prvního zápasu uděláme maximum, abychom se zachránili. V Plzni jsem působil jen čtyři měsíce, byla to pro mě obrovská zkušenost, ale nemyslím si, že je to pro mě jiné utkání, než budou ostatní. Samozřejmě je to lídr tabulky a jeden z nejkvalitnějších týmů v Čechách. V tom to bude jiné, ale osobní rovinu bych v tom nehledal."

Aleš Matějů (obránce Plzně): "Na zápas se opravdu těším, protože proti mateřskému klubu se člověku hraje trochu jinak. Věřím, že vyhrajeme, protože tohle bude můj třetí zápas proti Příbrami, a chtěl bych, aby byl i do třetice vítězný. Příbram bude nepříjemný a bojovný soupeř, který určitě předvede poctivý fotbal. My máme ale dostatečně silný tým na to, abychom soupeře porazili. Chceme se prezentovat fotbalem, který se bude divákům líbit, a hlavně chceme získat tři důležité body. Do jara chceme vstoupit pravou nohou a zvítězit."

David Limberský (obránce Plzně): "Jsme plni očekávání a těšíme se, až to všechno zase vypukne. Pauza byla dlouhá a celá kabina očekává dobrý zápas. Určitě je tam dost natěšení, ale i trochu té nervozity, protože se musíme udržovat ve střehu a nepodcenit žádný zápas. Myslím, že v lize není lehkého soupeře. Pokud si to v hlavě nenastavíme dobře, tak můžeme ztratit body s kýmkoliv. Podcenění pro nás určitě nepřipadá v úvahu."

Martin Jiránek (obránce Příbrami): "Plzeň je kvalitní mužstvo nejen pro českou ligu. Budeme hrát z obrany a zkoušet brejky. Uvidíme, co trenéři připraví, a musíme do toho dát všechno."

MFK Karviná (7.) - FK Mladá Boleslav (5.)

Jozef Weber (trenér Karviné): "Boleslav se v zimě výrazně změnila. Přišel nový trenér, který má svoji filozofii, je tam možná i změna rozestavení. Je pro nás určitě hůře čitelné. Navíc výrazně posílili a rozšířili kádr. Dneska tam jsou skoro dvě vyrovnané jedenáctky. Vnímáme, že se jim v přípravě dařilo a mají vysoké ambice. Ale u nás cítím takovou správnou nervozitu a doufám, že budeme kvalitním soupeřem."

Martin Svědík (trenér M. Boleslavi): "Mančaft je připravený fyzicky i herně dobře. Bude nyní důležité, jak se to, co jsme s hráči natrénovali, promítne na hřišti v konkrétních zápasech. Do každého půjdeme s tím, že chceme vyhrát. Na týmu pozoruji progres a na mé pokyny reaguje výborně. Věřím, že to předvede i v Karviné. Chceme co nejlépe vstoupit do jara a samozřejmě i napravit bodovou ztrátu z prohraného utkání s Karvinou z podzimu. Plány nám komplikuje jen zranění Chramosty."

Lukáš Magera (kapitán M. Boleslavi): "Všichni máme v paměti podzimní zápas s Karvinou, kde jsme dvěma chybami přišli o výsledek a doma prohráli. Chceme to Karviné vrátit a tři body si vzít zpět. Musíme hned ukázat, že se nám příprava povedla a že prodáme, co jsme natrénovali."

FC Hradec Králové (12.) - Dukla Praha (11.)

Bohuslav Pilný (trenér Hradce): "Kdyby se nám podařilo zvítězit, udělali bychom velký krok k posunu do středu tabulky. Samozřejmě uvidíme, v jakém stavu bude hřiště a jaké bude panovat počasí. Vzhledem k těmto podmínkám přizpůsobíme naši hru. Nemělo by nás to (osm ligových proher s Duklou za sebou) děsit. Musí to pro nás být motivující, chceme sérii ukončit. Jednou to přijít musí a my si strašně přejeme, aby to přišlo právě teď."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Hradec umí hrát kompaktně, to ukazoval celý podzim. A samozřejmě má velmi rychlé kontry. To jsou jeho silné stránky, kterých umí využít, a my se je budeme snažit eliminovat. Samozřejmě vnímáme, že má Hradec problémy s velkým počtem zranění a bude muset na některých postech improvizovat. Každý soupeř, který má problémy, se umí semknout a pracovat v celém zápase daleko víc, ale věříme, že tohle utkání půjde za námi."

Sparta Praha (3.) - Bohemians Praha 1905 (9.)

Tomáš Požár (trenér Sparty): "Utkání v Rostově nám nevyšlo, ale musíme se zkoncentrovat na utkání s Bohemians, abychom ho úspěšně zvládli. Z nepovedeného zápasu s Rostovem musíme vyvodit nějaké důsledky směrem k týmu a v neděli nastoupit v takovém složení, které nám dá šanci na úspěch. Zápas v Rostově si samozřejmě musíme důkladně vyhodnotit, ale je jasné, že takhle hrát nemůžeme a musíme se zlepšit."

Miroslav Koubek (trenér Bohemians 1905): "Věřím, že jsme před utkáním na Spartě v dobré fázi. Udělali jsme vše pro to, aby to tak bylo. Na soustředění jsme ty věci, které jsme potřebovali, splnili. Trochu nám optimální vyladění narušil zdravotní výpadek hráčů. Ale věřím, že stav mužstva je dobrý a k tomu startu můžeme vzhlížet s umírněným optimismem."

Statistické údaje před zápasy 17. ligového kola: -------- FK Teplice (6.) - Zbrojovka Brno (14.) Výkop: sobota 18. února, 15:30. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Peřina. Bilance: 39 14-12-13 52:44. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Ljevakovič, Kučera - Fillo, Hora, Hyčka - Vaněček. Brno: Melichárek - Šural, Pavlík (Kijanskas), Vraštil, Jablonský - Zavadil, Polák - Litsingi, Škoda, Ashiru - Řezníček. Absence: nikdo - Pavlík (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Vaněček (3 ŽK) - Škoda (3 ŽK). Nejlepší střelci: Vaněček (6) - Škoda (10). Zajímavosti: - Teplice vyhrály jediný z posledních 7 ligových zápasů s Brnem - Teplice poslední 3 domácí zápasy prohrály s Brnem shodně 0:1 - Teplice 2x za sebou nedaly Brnu gól a střelecky naprázdno proti němu vyšly ve 4 z posledních 6 duelů - Teplice na podzim vyhrály jen 2 ze 7 domácích zápasů a před svými diváky získaly jen 8 z 22 bodů - Brno 7x za sebou v lize nevyhrálo a z posledních 12 kol porazilo jen Jablonec - Brno je s 9 nerozhodnými výsledky "remízovým králem" ligy - trenér Brna Habanec dlouhá léta hrál a trénoval v Teplicích, na Stínadlech působil také Litsingi - Lutonský (Brno) může nastoupit ke 100. ligovému utkání - Škoda (Brno) dal v posledních 11 kolech 10 gólů a je společně s Lafatou nejlepším kanonýrem ligy 1. FC Slovácko (8.) - FK Jablonec (10.) Výkop: sobota 18. února, 15:30. Rozhodčí: Houdek - Hrabovský, Pospíšil. Bilance: 29 7-9-13 26:38. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Slovácko: Heča - Reinberk, Rada, Břečka, Civič - Daníček, Šumulikoski - Havlík, Navrátil, Tetteh - Zajíc. Jablonec: Hrubý - Masopust, Pernica, Beneš, Zelený - Jiráček, V. Kubista - Diviš, Pospíšil, Mihálik - Doležal. Absence: Chvátal, Chyla (oba zranění) - Bárta, Zrelák (oba zranění), Valeš (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Daníček, Ťok (oba 3 ŽK) - Mehanovič, Považanec (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Koné, Zajíc (oba 3) - Doležal, Mihálik (oba 4). Zajímavosti: - Slovácko vyhrálo jediný z posledních 10 ligových zápasů s Jabloncem - v 7 z posledních 8 vzájemných duelů v lize skórovaly oba týmy - Slovácko porazilo na podzim doma ze 7 ligových zápasů pouze Bohemians, 4x remizovalo - Slovácko získalo doma jen 7 z celkových 18 bodů - Jablonec vyhrál jediný z posledních 7 venkovních ligových duelů - Jablonec v posledních 2 zápasech přípravy neskóroval - Diviš přestoupil v zimě do Jablonce ze Slovácka Slavia Praha (2.) - Vysočina Jihlava (15.) Výkop: sobota 18. února, 16:30 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, Paták. Bilance: 11 2-4-5 16:15. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Slavia: Pavlenka - Bořil, Bílek, Deli, Flo - Sýkora, Barák, Hušbauer, Zmrhal - Škoda, Mešanovič. Jihlava: Hanuš - Tlustý, Krejčí, Štěpánek - Hronek, Urblík - Nový, Batioja, Novotný - Dvořák, Ikaunieks. Absence: Ngadeu (4 ŽK), Kenija (zranění), Mingazov (nejistý start) - Rosa (4 ŽK), Vitásek (zranění). Disciplinární ohrožení: Bořil (3 ŽK) - Urdinov, Štěpánek, Urblík, Batioja (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Škoda (8) - Ikaunieks (3). Zajímavosti: - Slavia vyhrála jen 2 z 11 ligových duelů s Jihlavou - poslední 2 vzájemné zápasy skončily remízou - Slavia nad Jihlavou vyhrála jen poslední z 5 domácích ligových zápasů - Slavia doma neprohrála 16 ligových zápasů za sebou - Slavia pod trenérem Šilhavým neprohrála ani jeden ze 14 soutěžních zápasů (12 v lize a 2 v poháru) - Slavia má s 30 brankami spolu se Spartou nejlepší ofenzivu ligy, Jihlava naopak spolu s Libercem s 11 vstřelenými góly nejhorší útok - Jihlava na podzim v lize porazila jen Mladou Boleslav a Liberec - Jihlava venku v lize 11x za sebou nevyhrála, poslední 2 zápasy na hřištích soupeřů ale remizovala - Dvořák (Jihlava) oslaví den po zápase 28. narozeniny Viktoria Plzeň (1.) - 1. FK Příbram (16.) Výkop: sobota 18. února, 18:45 (ČT Sport). Rozhodčí: Franěk - Wilczek, Koval. Bilance: 29 15-5-9 56:36. Poslední zápas: 3:0. Předpokládané sestavy: Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hromada, Hrošovský - Petržela, Hořava, Zeman - Krmenčík. Příbram: Hruška - Lupták, Trapp, Jiránek, Divíšek - Bazal, Tregler, Krameš, T. Pilík, Rezek - Linhart. Absence: Baránek, Chrien (oba rekonvalescence), Ivanschitz (nejistý start) - Suchan (dohoda klubů), Kukec (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kozáčik, Hořava, Kopic, Petržela, Hromada (všichni 3 ŽK) - Chaluš (7 ŽK), Rezek, Jiránek (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Krmenčík (5) - T. Pilík (4). Zajímavosti: - Plzeň z posledních 8 ligových utkání s Příbramí ztratila jen 2 body - Příbram nedala Plzni gól 321 minut - Příbram naposledy v Plzni bodovala v březnu 2009 (0:0) - Plzeň je 11 ligových zápasů neporažena - Plzeň dostala v posledních 5 ligových zápasech jediný gól - Plzeň doma vyhrála posledních 6 ligových zápasů - Příbram neprohrála poslední 4 ligová utkání - Příbram vyhrála jen 2 z posledních 24 ligových utkání - Plzeň má s 9 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy, Příbram má naopak s 31 obdrženými brankami nejhorší defenzivu - trenér Plzně Pivarník slaví den před utkáním 50. narozeniny - trenér Příbrami K. Tobiáš si odbude ligovou premiéru v roli hlavního kouče, předloni krátce dělal v Plzni asistenta MFK Karviná (7.) - FK Mladá Boleslav (5.) Výkop: neděle 19. února, 14:00. Rozhodčí: Hrubeš - Blažej, Urban. Bilance: 1 1-0-0 2:1. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Karviná: Laštůvka - Holík, Košťál, Hošek, Eismann - Janečka, Šisler - Puchel, Budínský, Moravec - Wágner. M. Boleslav: Budinský - Pauschek, Da Silva, Stronati, Keresteš - Matějovský, Takács - Vukadinovič, Magera, Přikryl - Železník. Absence: Kalabiška (dohoda klubů) - Chramosta, Klobása (oba zranění), Kysela, Rada (oba rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: nikdo - Fleišman, Přikryl (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Wágner (4) - Chramosta (8). Zajímavosti: - jediný dosavadní vzájemný zápas v lize vyhrála Karviná v srpnu po obratu 2:1 a šlo o její první venkovní vítězství v soutěži - Karviná doma z posledních 4 ligových zápasů pouze jednou vyhrála - Karviná v přípravě nevyhrála posledních 6 zápasů - M. Boleslav čeká na ligovou výhru 6 zápasů (naposledy 14. října zvítězila na hřišti Bohemians 1905) - trenéra Svědíka čeká soutěžní premiéra na mladoboleslavské lavičce - karvinští Wágner a Šisler hrávali za M. Boleslav, odkud v Karviné hostuje i Kalabiška, který nemůže nastoupit FC Hradec Králové (12.) - Dukla Praha (11.) Výkop: neděle 19. února, 14:00. Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Dobrovolný. Bilance: 9 0-1-8 3:20. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Hradec: Ottmar - Krátký, Chleboun, Polom (Hůlka), Plašil - Janoušek, P. Černý - Martan, Trubač, Malinský - Pázler. Dukla: Rada - Kušnír, Šimůnek, Štetina, Podaný - Bezpalec, Tetour, Mustedanagič - Brandner, Holenda, Olayinka. Absence: Holeš, Vlkanova (oba zranění), Polom, Schwarz (oba nejistý start) - Hanousek (4 ŽK). Disciplinární ohrožení: Chleboun, Plašil, Schwarz, P. Černý, Malinský (všichni 3 ŽK) - Olayinka, Štetina (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Malinský, Schwarz (oba 4) - Olayinka (4). Zajímavosti: - Dukla v samostatné lize ještě s Hradcem neprohrála (8 výher a remíza v říjnu 1993) - Dukla v lize porazila Hradec 8x za sebou a při této sérii inkasovala v jediném zápase - Hradec vyhrál 2 z posledních 3 ligových utkání - Hradec po návratu na domácí zrekonstruovaný stadion prohrál všechny 3 ligové duely - Dukla prohrála 4 z posledních 5 kol - Dukla venku vyhrála jediné z posledních 12 ligových utkání - Dukla během zimní přípravy ani jednou neprohrála, na soustředění v Turecku porazila Vardar Skopje, Těrek Groznyj i Machačkalu - královéhradečtí M. Černý, Pázler a Polom působili v Dukle - Šimůnek (Dukla) slaví den po zápase 30. narozeniny Sparta Praha (3.) - Bohemians Praha 1905 (9.) Výkop: neděle 19. února, 17:30 (O2 TV sport). Rozhodčí: Ardeleánu - Kotík, Antoníček. Bilance: 29 20-6-3 55:20. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Sparta: Koubek - Karavajev, Mazuch, M. Kadlec, Costa - Vácha, Sáček - Néstor, Dočkal, Konaté - Juliš. Bohemians: Berkovec - Dostál, Buchta, Krch, Švec, Havel - Hubínek, Jirásek - Mašek, Kabajev, Bartek. Absence: Rosický, Mareček, V. Kadlec, M. Frýdek, Zahustel, Holzer (všichni zranění) - Hašek (zranění a dohoda klubů), Luts, Kabajev (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: M. Kadlec, Costa, Čermák, Lafata (všichni 3 ŽK) - Dostál (3 ŽK). Nejlepší střelci: Lafata (10) - Mašek (3). Zajímavosti: - Sparta s Bohemians už 18 ligových zápasů neprohrála (14 výher, 4 remízy), naposledy "klokanům" podlehla v lize v listopadu 2001 - Sparta s Bohemians prohrála v lize pouze 3x a doma jen jednou (v září 1996) - Sparta na podzim v lize doma jen jednou prohrála (6 výher, remíza) - Sparta dnes hraje úvodní utkání 2. kola Evropské ligy v Rostově - Sparta během zimní přípravy neprohrála - Sparta má spolu se Slavií s 30 góly nejlepší útok ligy - Bohemians vyhráli jediné z posledních 6 kol a 2x za sebou prohráli bez vstřelené branky - trenéra Sparty Požára čeká prvoligová premiéra na lavičce - hráči Bohemians Berger, Hubínek, Krch a Jirásek působili ve Spartě, Hašek v Ďolíčku hostuje a podle dohody klubů nemůže nastoupit - trenér Bohemians Koubek během hráčské kariéry chytal za Spartu Slovan Liberec (13.) - Fastav Zlín (4.) Výkop: pondělí 20. února, 17:00 (ČT Sport). Rozhodčí: Královec - Myška, Arnošt. Bilance: 23 8-8-7 27:24. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Liberec: Dúbravka - Coufal, Kouřil, Kúdela, Mikula (Bartošák) - Ekpai, Obročník, Breite, Vůch - Potočný, Baroš. Zlín: Dostál - Kopečný, Jugas, Gajič, Matejov - Vukadinovič, Živulič, Traoré, Štípek - Diop, Beauguel. Absence: Kerbr (trest za ČK), Ševčík (rekonvalescence) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Coufal, Vůch, Breite, Baroš (všichni 3 ŽK) - Hnaníček, Živulič, Kopečný, Matejov, Beauguel (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Bartl (3) - Diop (5). Zajímavosti: - Liberec prohrál jediný z posledních 8 domácích ligových zápasů se Zlínem - Zlín vyhrál 2 z posledních 3 vzájemných ligových duelů - Liberec čeká 6 kol na výhru - Liberec prohrál jediný z posledních 11 domácích ligových duelů - Liberec má spolu s Jihlavou s 11 vstřelenými góly nejhorší útok ligy - Zlín prohrál poslední 2 ligová utkání při skóre 0:5 - Zlín na podzim utrpěl v lize venku jen jednu prohru (v Teplicích) - Hnaníček (Zlín) může odehrát 100. ligový zápas Tabulka před 17. kolem: 1. Plzeň 15 11 3 1 26:9 36 2. Slavia 16 10 5 1 30:12 35 3. Sparta 16 9 5 2 30:13 32 4. Zlín 16 9 4 3 27:18 31 5. Mladá Boleslav 16 8 4 4 28:18 28 6. Teplice 16 6 4 6 18:15 22 7. Karviná 16 6 3 7 22:26 21 8. Slovácko 16 4 6 6 20:25 18 9. Bohemians 1905 15 5 3 7 15:22 18 10. Jablonec 15 4 5 6 23:25 17 11. Dukla 16 4 4 8 21:22 16 12. Hradec Králové 15 5 1 9 17:26 16 13. Liberec 16 3 6 7 11:17 15 14. Brno 16 2 9 5 19:28 15 15. Jihlava 16 2 7 7 11:23 13 16. Příbram 16 2 3 11 12:31 9