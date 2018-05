Plzeň - Téměř plné plzeňské náměstí Republiky slavilo dnes večer pátý ligový titul Viktorie Plzeň. Fotbalisté, kteří na stadionu ve Štruncových sadech porazili v 29. kole první ligy Teplice 2:1, přijeli na náměstí před 20:00 na korbě nákladního automobilu Praga V3S a na historickém americkém vojenském obrněném transportéru.

Generální manažer klubu Adolf Šádek držel v ruce prut, který pak na pódiu slavnostně zlomil a zahodil. Jeho gesto i příjezd týmu na vojenském transportéru připomněly Šádkovo loňské vyjádření. "Jdeme s klackem proti tankům," řekl v jednom z rozhovorů v reakci na mohutné posilování Slavie a Sparty před sezonou.

Hráči i celý tým v modrých trikách s pěti zlatými poháry na prsou a se zlatým číslem pět na zádech vystoupali za hlasitého potlesku, skandování a křiku davu na pódium. Náměstí žilo fotbalem už od odpoledne. Lidé, kteří se nedostali na stadion, mohli sledovat utkání na velkoplošné obrazovce, později hrála živá kapela.

Před příjezdem čerstvých šampionů na náměstí se na velkoplošné obrazovce promítaly nejlepší záběry z této ligové sezony a z předešlých dvou účastí Viktorie v základní skupině Ligy mistrů, kterou si Západočeši dnešním ziskem titulu zajistili.

Fanoušky pak na dálku v krátkém videu pozdravil bývalý hráč Viktorie a nyní Herthy Berlín Vladimír Darida. "Chtěl bych tam být s vámi. Blahopřeju k titulu a hlavně přeju hodně úspěchů v Lize mistrů," řekl reprezentační záložník a úřadující český Fotbalista roku.

Do červeno-modré plochu náměstí zbarvily dresy, šály a klubové prapory tisíců lidí, kteří do centra zamířili po skončení zápasu. Stejně jako v předchozích letech, když Viktoria slavila titul, náměstí tančilo, skákalo, zpívalo a skandovalo.

"Tak jsme první no a co?" zněl pod gotickou katedrálou tradiční plzeňský vítězný popěvek. "Viktorka - Plzeň, červená - modrá," reagoval dav na výzvy moderátorů či kapitána týmu Romana Hubníka.

Zhruba hodinovou oslavu zakončil za zvuků písně We Are The Champions od skupiny Queen za začínající silné bouřky ohňostroj v barvách Viktorie.