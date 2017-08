Jablonec - Fotbalisté Plzně zvítězili v utkání 2. ligového kola v Jablonci brankou Tomáše Hájka z jedenácté minuty 1:0. Viktoria si tak částečně spravila chuť po středeční porážce 1:4 s FCSB a vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů a po vítězství 4:0 nad Duklou naplno bodovala i ve druhém duelu ligové sezony. Naopak Jablonec v nejvyšší soutěži poprvé po šesti zápasech prohrál a má po dvou kolech jediný bod.

Plzeň udělala oproti středečnímu utkání s FCSB dvě změny v základní sestavě. V brance nastoupil Hruška místo Bolka a v záloze Zeman místo Petržely.

Jablonec začal aktivněji, ale k vyložené šanci se v úvodních deseti minutách nedostal a poté otevřela skóre Plzeň. Bývalý hráč domácích Kopic nacentroval z levé strany z přímého kopu a Hájek jemně tečoval hlavou balon do sítě. Dočkal se první soutěžní trefy v dresu Viktorie.

Pak se dlouho na trávníku nic zajímavého nedělo, až v 36. minutě z dálky napřáhl hostující Kolář a domácího brankáře Hrubého při stém ligovém startu zachránila tyč.

Velkou šanci měla Plzeň i těsně po přestávce. Na začátku 47. minuty Zeman z levé strany našel před brankou nabíhajícího Krmenčíka, ale Hrubý dobře vyběhl a zasáhl.

Až poté začali výrazněji hrozit i domácí. Masopustova střela mířila mimo, po centru Hanouska se následně natahoval Diviš, ale ve skluzu mimo tyče nezamířil.

Po hodině hry musel ze hry zraněný střelec úvodní branky Hájek. Do středu obrany se posunul Řezník a na pravé straně defenzivy nastoupil střídající Petržela, který obvykle hraje v záloze.

Jablonec výrazně přidal a Plzeň se několika závarům ubránila jen s vypětím sil. Štěstí měla Viktoria i v 74. minutě, kdy Doležal trefil brankáře Hrušku. Vzápětí se domácí marně dožadovali penalty za ruku a o chvíli později Kubistu vychytal Hruška.

Severočeši měli velký tlak, ale hosté se už ubránili. Navíc mohli ještě pojistit svůj náskok, kdyby Hrošovský v poslední minutě netrefil jen tyč a Bakošovu dorážku nezblokoval obránce.

Hlasy po utkání

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Zápas pro nás nezačal dobře, protože hned v jedenácté minutě jsme dostali gól z přímého kopu. Hra v první půli byla vyrovnaná, Kolář krásnou střelou trefil tyč. V kabině jsme si něco řekli a musím kluky pochválit za druhou půli. Dostat vicemistra pod takový tlak, pod jaký jsme ho dostali my v druhé půli, to klobouk dolů. Bohužel neměli jsme klid v koncovce, přestože jsme si tam vytvářeli různé takové šance nebo závary. Nedokázal nikdo dopravit míč do brány. Rozhodně jsme nebyli horším mužstvem, ale hraje se na góly. V závěru druhé půle tam byl závar, předtím šel Diviš sám na bránu a přehazoval si to na druhou nohu. V závěru měla Plzeň taky šanci, ale to už jsme hráli vabank."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "V Jablonci vyhrát není snadné, myslím, že to tady nebude mít jednoduché vůbec nikdo. Je to možná o to cennější, že jsme to ubojovali. Na úkor té kvality tam možná bylo víc bojovnosti, která někdy mužstvu třeba chyběla. Je to cennější, než když to jde samo a vedete v poločase 3:0. Takové výsledky 1:0 mohou hodně rozhodovat. To je takové pozitivum, ale já bych spíš chtěl, abychom to uhrávali víc fotbalově. Druhý poločas byl v režii Jablonce, který nás zatlačil a my měli ve spoustě situací i štěstí. To se tentokrát přiklonilo k nám. Na druhou stranu ve 47. minutě jsme měli gólovku, kterou jsme bohužel nedali, a v 90. minutě taky. Posledních 20 až 25 minut bylo doopravdy hektických a tam jsme bohužel silově nezvládli jednoduchost Jablonce. Vypadnutí s FCSB nás strašně moc mrzelo, spousta hráčů to ještě měla v hlavě, ale to vůbec neomlouvá ten druhý poločas. Doufám, že Hájek to bude mít jen nakopnuté a do úterka bude v pořádku. Věřím, že se naopak někteří hráči uzdraví a brzy se zapojí do tréninku. Týká se to Davida Limberského, Romana Hubníka a Matúše Kozáčika."

FK Jablonec - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Branka: 11. Hájek. Rozhodčí: Královec - Paták, Hájek. ŽK: Kubista, Mihálik, Trávník - Živulič, Kolář, Zeman, Hruška. Diváci: 3870.

Sestavy:

Jablonec: Hrubý - Masopust, Pernica, Hübschman, Hanousek - Diviš (82. Mehanovič), Trávník, Kubista, Zelený - Mihálik - Doležal. Trenér: Klucký.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hájek (60. Petržela), Havel - Živulič, Hrošovský - Kopic, Kolář (76. Hořava), Zeman - Krmenčík (87. Bakoš). Trenér: Vrba.