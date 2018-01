Právě zveřejněno

Plzeň - Fotbalisté Plzně dnes absolvovali první trénink v novém roce i s ofenzivní posilou Tomášem Chorým z Olomouce. Suverénnímu lídrovi nejvyšší soutěže naopak chyběli zraněný stoper Lukáš Hejda a nemocný bek Radim Řezník.

Ve středu a ve čtvrtek hráči absolvovali testy. "Bohužel Hejda si při zátěžových testech natrhl sval, doba léčby je přibližně tři až čtyři týdny. Na konci soustředění by se měl zapojit s týmem do přípravy. Řezník bere antibiotika, měl nějakou angínu," řekl na tiskové konferenci trenér Plzně Pavel Vrba. Kvůli dlouhodobým problémům s kolenem zůstává mimo i další stoper Jan Baránek.

Kádr Viktorie zatím příliš velkých změn nedoznal. Útočník Jakub Řezníček byl na půl roku zapůjčen do Olomouce a stoper Filip Vacovský zahájil přípravu v Sokolově. Z hostování v Pardubicích se vrátil obránce Jiří Piroch.

"Jestli se bude něco měnit, tak spíš odchody, příchody pravděpodobně ne. Budeme chtít kádr dvacet plus tři. Dva hráči by pravděpodobně měli opustit mužstvo, asi to bude až po prvním soustředění ve Španělsku," uvedl Vrba.

Plzeňské čeká úvodní příprava v neděli proti třetiligovému Ústí nad Orlicí. V tréninkovém areálu v Luční ulici se poté ještě utkají s třetiligovými Domažlicemi a druholigovým Sokolovem. Na prvním soustředění v Marbelle vyzvou Basilej, kde působí čeští reprezentanti Marek Suchý s Tomášem Vaclíkem, Salcburk a Šanghaj Šen-chua.

Po návratu domů Západočeši sehrají dva zápasy v rámce akce Kopeme za fotbal. Na přelomu ledna a února pak plzeňští fotbalisté absolvují druhé španělské soustředění, tentokrát v Benidormu, kde narazí na Legii Varšava a Ried. Dolaďuje se soupeř pro generálku na úvodní zápas druhého kola Evropské ligy s Partizanem Bělehrad (15. února).