Ostrava - Fotbalisté Ostravy by se v nové sezoně nejvyšší soutěže chtěli posunout do horní desítky. Tým, který se v uplynulém ročníku zachránil až v posledním kole vítězstvím nad Brnem, spoléhá na stabilizovanější a konsolidovanější kádr, do nějž v létě přišly jen dvě nové tváře.

Baník po divokých letech plných změn v kádru přepíná pod novým sportovním ředitelem Markem Jankulovským na jiný mód v přestupové politice. V pauze dovedl jen dva hráče, navíc výrazně spjaté s klubem - obránce Patrizia Stronatiho (Austria Vídeň) a záložníka Daniela Holzera (Sparta), oba bývalé baníkovce.

"Patrizio prošel Baníkem, Dan Holzer je odchovanec, asi i to ukazuje, jakým směrem bychom se chtěli v přestupové politice ubírat. Chceme sázet na hráče se vztahem k Baníku a regionu, oba tihle kluci tyto požadavky přesně splňují. Samozřejmě, že ne vždy to jde řešit tímhle způsobem, občas musíte sáhnout i jinam, ale byli bychom rádi, aby tenhle trend převažoval," řekl Jankulovski na dnešní tiskové konferenci.

Baníku se navíc v létě vrátili z hostování na Slovensku další odchovanci bratři Ondřej a Jakub Šašinkové, z dorostu si o šanci říká mladý reprezentant Filip Kaloč. "Zrovna dneska mi jeden z dlouholetých zaměstnanců klubu říkal, že se to zase vrací k dřívějšku, kdy měl Baník minimálně pět šest odchovanců v základu. Určitě je to trend, který by měl pokračovat," řekl trenér Bohumil Páník.

Kádr v létě opustili Tomáš Mičola, Christophe Psyché a Marek Hlinka, kterým skončila smlouva. Útočník Tomáš Poznar odešel po hostování do Plzně, ukrajinský stoper Oleksander Azackij na hostování do Kutaisi a útočník Alexander Jakubov přestoupil do Zlína.

"Máme stále rozjednáno ještě několik hráčů a jednoho dva bychom stále chtěli získat. Ať ještě před utkáním s Jabloncem, nebo pak v průběhu letního přestupového okna," řekl Jankulovski. Podle zákulisních informací je blízko příchodu do Ostravy defenzivní záložník Adam Jánoš z Mladé Boleslavi.

Baník od roku 2011 neskončil v lize lépe než desátý, šestkrát to bylo dokonce mezi třináctým a šestnáctým místem. "Víme všichni, že před dvěma lety byl náš klub ve stadiu klinické smrti. Jsem rád, že se podařilo Baník zase o trochu více stabilizovat a zdokonalit jeho infrastrukturu. Výkladní skříní je samozřejmě áčko, jehož předsezonním cílem je umístění do desátého místa," dodal výkonný ředitel klubu Michal Bělák.

Baník zahájí ligu v pondělí doma proti Jablonci.