Praha - Fotbalisté Olomouce budou v 18. kole na hřišti o záchranu bojujícího Brna hájit druhé místo v prvoligové tabulce. Před třetí Slavií, která hraje až v neděli, má Sigma náskok jediného bodu, zatímco čtvrtá Sparta na ni před dnešním utkáním na Slovácku ztrácí body dva. O další bod zpět je navíc čtvrtý Liberec.

Také Spartu čeká soupeř se záchranářskými starostmi, protože Slovácko dělí od pásma sestupu dva body. V dalších sobotních zápasech nastoupí Teplice proti poslední Ostravě a v Liberci proti Mladé Boleslavi uvidí domácí premiéru nového kouče Davida Holoubka.

Slavii premiéra pod Trpišovským vůbec nevyšla a nový kouč plánuje proti Bohemians změny v sestavě. Červenobílí prohráli jediný z posledních 32 domácích ligových zápasů, ale poslední tři duely v Edenu s "Klokany" skončily remízou. Nerozhodně 0:0 dopadl i poslední vzájemný souboj.

"Slavia s Bohemkou v poslední době nemá úplně příznivou domácí bilanci, ale po porážce v Jihlavě nám teď musí být jedno, který soupeř před námi stojí. Musíme se rehabilitovat za zápas v Jihlavě. I když Bohemka je velmi nepříjemný soupeř a nejběhavější mužstvo v lize," uvedl Trpišovský.

Bohemians prohráli jediné z posledních osmi kol a na šestém místě mají 25 bodů, což je nejlepší průběžný výsledek od sezony 2000/01. "Na jaře v minulé sezoně jsme proti Slavii byli bez šance, pak jsme s nimi hráli na podzim hned ve čtvrtém kole a bylo to už lepší. Stejně jako v ostatních zápasech budeme chtít podat výkon na hranici možností a věříme v zisk bodů," řekl trenér Bohemians Martin Hašek starší.

Olomouc na úvod jara po remíze 0:0 jako teprve druhý tým v ligové sezoně dokázala obrat o body vedoucí Plzeň a posunula se na druhou příčku. Hanácký nováček ji bude hájit v Brně, kde ale poslední čtyři zápasy v nejvyšší soutěži prohrál 0:2.

"Zbrojovka na podzim podávala rozdílné výkony. Začátek jim nevyšel, ale později začali sbírat body. Doma porazili Spartu, Teplice, takže kvalita v tom mužstvu je. Je tam několik zkušených hráčů, ať už Pilík či Polák. Svou kvalitu potvrdila Zbrojovka i vítězstvím v Tipsport lize," upozornil asistent olomouckého trenéra Ladislav Onofrej.

Sparta se díky výhře nad Libercem a zaváhání konkurentů přiblížila na dosah druhému místu. Na druhou Olomouc Letenští ztrácejí už jen dva body a na třetí Slavii dokonce pouze jeden. Pražané se nyní představí na hřišti třináctého Slovácka, kde v posledních dvou zápasech uhráli jen bod. Soupeř je navíc posilněn nečekanou výhrou z úvodního jarního kola v Ostravě.

"Už jsem stačil poznat, že každý venkovní zápas české ligy je velmi obtížný. To jsme viděli i v minulém kole, kdy Slavia hrála v Jihlavě. Z podzimu také víme, že jsme venku ztráceli body. Budeme se muset na zápas stoprocentně soustředit," uvedl italský trenér Sparty Andrea Stramaccioni.

Důležité utkání čeká v Teplicích Ostravu, která se propadla na poslední místo. "Budeme chtít napravit výsledek a výkon z domácího zápasu proti Slovácku, který jsme si představovali jinak. Teplice mají mužstvo, které je už delší dobu pospolu, ale hrát se s nimi jednoznačně dá. Budeme chtít být nebezpeční a poprat se o tři body," řekl trenér Baníku Radim Kučera.

Ve zbylých víkendových zápasech přivítá Liberec v domácí premiéře pod trenérem Davidem Holoubkem Mladou Boleslav a Karviná hostí Zlín.

Hlasy před víkendovými zápasy 18. kola první ligy:

Zbrojovka Brno (14.) - Sigma Olomouc (2.)

Roman Pivarník (trenér Brna): "Olomouc ukázala výborným výkonem proti Plzni, že nemá problém navázat na povedený podzim. Mužstvo má Sigma stabilizované, silné v obraně i v útoku. Hraje náročný fotbal, hodně běhavý, na soupeře stále tlačí. K tomu má velkou kvalitu v práci s balonem. My chceme pokračovat v naší cestě, od hráčů v ofenzivě ale očekávám větší nadstavbu než v minulém kole na Bohemians. Potřebujeme zápas zvládnout a začít sbírat body."

Ladislav Onofrej (asistent trenéra Olomouce): "Zbrojovka na podzim podávala rozdílné výkony. Začátek jim nevyšel, ale později začali sbírat body. Došlo tam ke změnám na hráčských i trenérských postech. Zbrojovka doma porazila Spartu, Teplice, takže kvalita v tom mužstvu je. Je tam několik zkušených hráčů, ať už Pilík či Polák. Svou kvalitu potvrdila Zbrojovka i vítězstvím v Tipsport lize."

Slovan Liberec (5.) - FK Mladá Boleslav (12.)

Miroslav Holeňák (asistent trenéra Liberce): "Boleslav podle mě nepatří v tabulce do těch pater, kde teď je. Navíc první jarní zápas doma s Karvinou po spálených šancích ztratila, takže to u nás bude chtít napravit. My jsme také prohráli první zápas na Spartě, takže doma půjdeme jedině za výhrou, abychom se udrželi ve hře o špici. Podle tabulky nám povinnost velí vyhrát. Možná z tohoto pohledu to bude těžší než na Spartě, kde jsme mohli spíš překvapit, ale doma musíme naplno bodovat. Chceme navázat na výkon z druhé půle na Spartě, navíc už budeme mít k dispozici širší kádr i s hrotovým útočníkem Pulkrabem. Náš nový realizační tým čeká domácí premiéra, moc se těšíme a věříme, že ji zvládneme vítězně."

Dušan Uhrin ml. (trenér M. Boleslavi): "Liberec je důrazné mužstvo. Viděl jsem jeho utkání na Spartě, kde ve druhém poločase hrál agresivně. V týmu jsou bojovníci jako Coufal, Mikula a na tom je mužstvo postavené. My se musíme soustředit jen na náš výkon, na svůj projev. Protože jsme doma s Karvinou prohráli, chceme v Liberci bodovat. Jsme v pásmu, kde bojujeme s týmy na konci tabulky, ale musíme zachovat klid, protože předvedená hra v prvním jarním zápase nebyla špatná. Musíme ale zvýšit důraz ve vápně."

1. FC Slovácko (13.) - Sparta Praha (4.)

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Výhra v Ostravě nám pochopitelně psychicky hodně pomohla, ale teď před námi stojí další výzva. Sparta má oproti Baníku na jednotlivých postech kvalitnější hráče. Hrajeme ale doma, proto se musíme více tlačit do konstruktivní hry s míčem. To jsem v Ostravě postrádal, měli bychom ve hře ještě více dominovat. Což je o sebevědomí, které by nám nemělo po dobrých výsledcích v přípravě chybět."

Andrea Stramaccioni (trenér Sparty): "Už jsem stačil poznat, že každý venkovní zápas české ligy je velmi obtížný. To jsme viděli i v minulém kole, kdy Slavia hrála v Jihlavě. Z první části sezony také víme, že jsme venku ztráceli body. Čeká nás zápas, na který se budeme muset stoprocentně soustředit a respektovat našeho soupeře. Budeme se samozřejmě připravovat tak, abychom tam vyhráli. Naším cílem není hrát dobře jen poločas nebo 35 minut, chceme hrát dobře celé zápasy. Sice víme, že to nebude stejné jako doma na Letné, ale naši hráči hrají za Spartu, a tak musí být připraveni ukázat stejný charakter i venku."

FK Teplice (8.) - Baník Ostrava (16.)

Radim Nečas (asistent trenéra Teplic): "Vzhledem k tomu, že jsme prohráli první jarní zápas v Jablonci, i když nešťastně, tak určitě chceme naplno bodovat. Musíme zlepšit asi úplně všechno. Výkon nebyl takový, jaký jsme očekávali. V týdnu jsme měli nějaké pohovory s hráči, udělali jsme analýzu. Takže doufám, že si to všichni vezmeme k srdci a výkon bude daleko jiný, než byl v Jablonci. Celá veřejnost si myslela, že Baník úvodní jarní duel se Slováckem zvládne. Ale nezvládli ho a o to těžší to budeme mít. Motivace od nich bude velká i vzhledem k tomu, kolik bodů mají v tabulce. Počítat umí i Baník, pro ně je to klíčový zápas."

Radim Kučera (trenér Ostravy): "Budeme chtít napravit výsledek a výkon z domácího zápasu proti Slovácku, který jsme si představovali jinak. Teplice mají mužstvo, které je už delší dobu pospolu. Mají v něm určité opěrné body, jako jsou zkušení defenzivní záložníci Kučera a Ljevakovič nebo Vaněček na hrotu. Ale hrát se s nimi jednoznačně dá a my budeme chtít být nebezpeční a poprat se o tři body."

MFK Karviná (11.) - Fastav Zlín (9.)

Josef Mucha (trenér Karviné): "Zlín je silné mužstvo. Na to, jaký předvádí fotbal, nemají tolik bodů. Mají spoustu rychlých hráčů jako Vukadinovič, Džafič, Ekpai a mají to postavené na rychlém protiútoku. Bude to hodně těžký zápas, ale věřím, že se dokážeme připravit a jejich útoky eliminovat."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Náš výkon v prvním jarním kole proti Dukle zůstal za očekáváním. Také proto, že někteří hráči neodvedli to, co v přípravě. Věřím, že v Karviné podáme lepší výkon. Potřebujeme vozit body zvenku. Jsme si ale vědomi kvalit našeho soupeře, který v minulém kole vyhrál v Mladé Boleslavi. Záležet bude na tom, jak vyřešíme problémy v ofenzivě, kde nám chybí kvůli zraněním několik hráčů."

Slavia Praha (3.) - Bohemians Praha 1905 (6.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Bohemka má od začátku sezony hodně vzestupnou tendenci. Ne náhodou na podzim remizovala na Spartě i doma se Slavií. Trápí soupeře pohybem a moderním pojetím, které je strašně náročné, je to nejběhavější mužstvo v lize. Jejich způsob hry je venku ještě nepříjemnější než doma. V prvním utkání na jaře dokázali i v deseti dovést zápas do vítězného konce bez nějakých problémů. Slavia s Bohemkou v poslední době nemá úplně příznivou domácí bilanci, ale po porážce v Jihlavě nám teď musí být jedno, který soupeř před námi stojí. Musíme se jak výsledkově, tak i herně rehabilitovat za zápas v Jihlavě. Přemýšlíme i nad možností úpravy rozestavení, chceme změnit nějaké posty. I když nám do toho promlouvá viróza, někteří hráči nejsou zdraví."

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Slavia je jedním ze tří českých velkoklubů. V zimě proběhla jak trenérská, tak i hráčská výměna, což je ale v Edenu už běžné. Po těch přestupech se tam rozvířila energie a bude zase nějakou dobu trvat, než si všechno sedne. Stejně jako v ostatních zápasech budeme chtít podat výkon na hranici možností a věříme v zisk bodů. Na jaře v minulé sezoně jsme proti nim byli bez šance, pak jsme s nimi hráli na podzim hned ve čtvrtém kole a bylo to už lepší. Bude velký mráz, těší mě ale, že přijde hodně lidí."

Statistické údaje před zápasy 18. kola první ligy: -------- Zbrojovka Brno (14.) - Sigma Olomouc (2.) Výkop: sobota 24. února, 15:00. Rozhodčí: Ardeleanu - Blažej, Černý. Bilance: 43 13-11-19 42:55. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Vraštil - Polák - Acosta, Pilík, Krejčí, Lutonský - Škoda. Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Plšek, Falta - Řezníček. Absence: Gomes, Šural (oba zranění), Bazeljuk (nejistý start) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Pavlík - Radakovič, Houska, Manzia (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Škoda (5) - Houska, Plšek (oba 4). Zajímavosti: - Olomouc v Brně poslední 4 ligové zápasy prohrála výsledkem 0:2 - Brno z posledních 2 kol získalo jen bod - Brno doma získalo 12 z celkových 15 bodů - Brno má s 12 góly nejhorší útok ligy - Olomouc prohrála jediné z posledních 14 kol - Olomouc v lize 214 minut neskórovala - trenér Brna Pivarník v minulosti vedl Olomouc - Řezníček (Olomouc) působil v Brně Slovan Liberec (5.) - FK Mladá Boleslav (12.) Výkop: sobota 24. února, 15:00. Rozhodčí: Nenadál - Kotík, Vít. Bilance: 27 13-6-8 55:44. Poslední zápas: 3:0. Předpokládané sestavy: Liberec: Hladký - Coufal, Karafiát, Kačaraba, Kerbr - Bartl, Folprecht, Breite, Bosančič, Oscar - Pulkrab. M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Klíma, Takács, Křapka - Jánoš - Přikryl, Matějovský, Hubínek, Konaté - Mebrahtu. Absence: Graiciar (zranění), Ševčík, Pilař - Rada, Kysela, Fabián, Klobása (všichni rekonvalescence), Šušnjar (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Bosančič - Fabián, Takács, Hubínek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kerbr (5) - Mebrahtu (6). Zajímavosti: - Liberec prohrál jediné z posledních 8 vzájemných ligových utkání - Liberec vyhrál poslední 2 ligové duely s M. Boleslaví při skóre 7:0 - Liberec v lize doma s M. Boleslaví 10 let a 9x za sebou neprohrál - Liberec prohrál jediný z posledních 20 domácích ligových zápasů a poslední 4 vyhrál - Liberec v premiéře pod trenérem Holoubkem prohrál 0:2 na Spartě - M. Boleslav prohrála poslední 4 ligové zápasy - M. Boleslav uhrála venku 10 z celkových 17 bodů - M. Boleslav získala za 17 kol nejméně bodů od sezony 04/05, kdy měla ještě o bod méně - Jánoš a Pauschek (oba M. Boleslav) mohou nastoupit ke 100. ligovému utkání 1. FC Slovácko (13.) - Sparta Praha (4.) Výkop: sobota 24. února, 16:30 (ČT2). Rozhodčí: Příhoda - Hrabovský, Kubr. Bilance: 31 5-2-24 22:61. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Slovácko: Heča - Juroška, Břečka, Hofmann, Divíšek - Daníček - Navrátil, Havlík, Sadílek, Petr - Zajíc. Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Štetina, M. Frýdek - Mavuba - Ben Chaim, Kanga, Stanciu, Vatajelu - V. Kadlec. Absence: Sicharulidze (zranění), Šumulikoski (nejistý start) - Šural, Juliš (oba zranění), Costa (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hofmann (7 ŽK) - Costa, Čivič, M. Frýdek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Zajíc - Šural (oba 6). Zajímavosti: - Sparta z posledních 2 ligových zápasů na Slovácku uhrála jediný bod - Slovácko z posledních 20 ligových zápasů se Spartou zvítězilo v jediném - Slovácko po sérii 4 proher v posledních 2 kolech vyhrálo shodně 2:1 nad Jihlavou a v Ostravě - Slovácko v tomto ligovém ročníku z 8 zápasů doma jen 2x vyhrálo - Sparta prohrála jediné z posledních 7 kol - Sparta vyhrála jediný z posledních 7 venkovních ligových zápasů - Hovorka (Sparta) si může připsat 50. start v lize - Kaya (Sparta) oslaví v den utkání 27. narozeniny FK Teplice (8.) - Baník Ostrava (16.) Výkop: sobota 24. února, 18:30 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Berka - Kříž, Horák. Bilance: 41 13-16-12 48:43. Poslední zápas: 3:3. Předpokládané sestavy: Teplice: Diviš - Hyčka, Čmovš, Král, Krob - Ljevakovič, Kučera - Vošahlík, Hora, Rezek - Vaněček. Ostrava: Laštůvka - Breda, Psyché, Procházka, Fleišman - Hrubý, Jirásek - Fillo, Diop, De Azevedo - Poznar. Absence: Vondrášek - Baroš (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Červenka, Rezek, Vondrášek, Krob - Granečný, Hrubý, Fleišman (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Vaněček (7) - Baroš (6). Zajímavosti: - Teplice v posledních 8 vzájemných ligových zápasech neprohrály - Teplice doma s Ostravou v lize 6x za sebou neprohrály - Teplice doma v lize 8x po sobě neprohrály - Ostrava vyhrála jediné z posledních 16 kol - Ostrava venku v lize 8x za sebou prohrála - Ostrava má s 34 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy - Hora (Teplice) oslaví den před utkáním 27. narozeniny - Fillo a Hrubý (oba Ostrava) působili v Teplicích MFK Karviná (11.) - Fastav Zlín (9.) Výkop: neděle 25. února, 15:00. Rozhodčí: Machálek - Mokrusch, Pospíšil. Bilance: 3 1-0-2 1:4. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Karviná: Le Giang - Čolič, Štěrba, Hošek, Eismann - Janečka, Panák - Štepanovský, Budínský, Kalabiška - Wágner. Zlín: Dostál - Kopečný, Hnaníček, Gajič, Matejov - Vukadinovič, Hronek, Jiráček, Holzer - Mehanovič - Beauguel. Absence: Šisler (8 ŽK), Dreksa, Moravec - Vyhnal, Železník (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Wágner, Štěpanovský, Janečka, Eismann - Ekpai, Traoré (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Budínský (5) - Ekpai, Mehanovič (oba 4). Zajímavosti: - posledních 8 vzájemných zápasů včetně druhé ligy skončilo vždy výhrou domácího celku, ve 3 soubojích v nejvyšší soutěži ještě nedal hostující tým ani gól - Karviná z posledních 4 kol 3x zvítězila - Karviná v lize 185 minut neinkasovala - Zlín v 8 venkovních zápasech ligového ročníku nevyhrál, jen 3x remizoval a vstřelil pouze 5 gólů - Zlín z posledních 11 kol porazil jen 2 týmy ze spodku tabulky Jihlavu a Slovácko, z posledních 6 kol ale prohrál jediné - trenér Karviné Mucha hrával za Zlín - Železník (Zlín) může nastoupit k 50. ligovému utkání Slavia Praha (3.) - Bohemians Praha 1905 (6.) Výkop: neděle 25. února, 18:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Proske - Moláček, Wilczek. Bilance: 31 16-10-5 47:28. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Jugas, Kúdela, Deli, Sýkora - Stoch, Hušbauer, Bucha, Danny, Zmrhal - Necid. Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter, Mašek, Vaníček - Nečas. Absence: Mešanovič (zranění), Bořil (disciplinární trest), Pokorný, Souček (oba nejistý start) - Luts (4 ŽK), Tetteh (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Jugas, Ngadeu, Danny, Hušbauer - Dostál, Šmíd (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Tecl (8) - Kabajev (4). Zajímavosti: - Slavia s Bohemians neprohrála v lize 6x za sebou, z toho bylo ale 5 remíz - Bohemians prohráli jediné z posledních 7 ligových utkání se Slavií - Slavia prohrála jen první z dosavadních 15 domácích ligových zápasů s Bohemians, poslední 3 ale skončily v Edenu remízou - Slavia prohrála jediný z posledních 32 domácích ligových zápasů - Slavia v premiéře pod trenérem Trpišovským senzačně prohrála 0:1 na hřišti do té doby poslední Jihlavy - Bohemians prohráli jediné z posledních 8 kol - Bohemians mají po 17 kolech 25 bodů, což je nejvíce od sezony 2000/2001 - Bohemians jen ve 3 z posledních 20 ligových zápasů dostali více než gól - trenér Slavie Trpišovský v minulosti trénoval mládež Bohemians 1905 - Bartek (Bohemians) může odehrát 200. ligový zápas Viktoria Plzeň (1.) - Vysočina Jihlava (15.) Výkop: pondělí 26. února, 17:00 (ČT Sport). Rozhodčí: Orel - Pelikán, Koval. Bilance: 13 8-3-2 20:11. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Čermák, Kopic - Krmenčík. Jihlava: Rakovan - Vaculík, Tlustý, Buchta, Schumacher - Ljovin - Fulnek, Urblík, Dvořák, Zoubele - Ikaunieks. Absence: D. Kolář (4 ŽK) - M. Kolář, Keresteš (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Hrošovský - Keresteš (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Krmenčík (11) - Ikaunieks (5). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála posledních 6 ligových zápasů s Jihlavou a v každém vstřelila minimálně 2 góly - Plzeň doma v lize v 6 zápasech s Jihlavou neprohrála a poslední 3 vyhrála shodně 2:0 - Plzeň doma v této sezoně vyhrála všech 8 ligových zápasů a dostala jen 2 góly, v posledních 3 duelech na svém stadionu neinkasovala - Plzeň v posledních 3 ligových zápasech neinkasovala (celkem 270 minut), ale 2x z toho remizovala 0:0 - Plzeň v lize neprohrála 22x za sebou (od dubnové porážky 0:2 na Spartě) - Plzeň dnes hraje domácí odvetu 2. kola Evropské ligy proti Partizanu Bělehrad - Plzeň má s 34 góly nejlepší útok ligy a s 5 inkasovanými brankami i nejlepší obranu - Jihlava zůstává jediným týmem, který venku v ligové sezoně ještě nebodoval - Jihlava minule v premiéře pod vedením nového kouče Svědíka porazila Slavii 1:0 a bodovala poprvé po 3 kolech Tabulka: 1. Plzeň 17 15 2 0 34:5 47 2. Olomouc 17 9 6 2 23:10 33 3. Slavia 17 9 5 3 27:8 32 4. Sparta 17 9 4 4 23:12 31 5. Liberec 17 9 3 5 24:18 30 6. Bohemians Praha 1905 17 6 7 4 16:14 25 7. Jablonec 17 6 6 5 23:21 24 8. Teplice 17 6 5 6 21:19 23 9. Zlín 17 5 6 6 19:24 21 10. Dukla 17 5 5 7 19:30 20 11. Karviná 17 5 2 10 17:25 17 12. Mladá Boleslav 17 5 2 10 19:30 17 13. Slovácko 17 3 6 8 15:24 15 14. Brno 17 4 3 10 12:24 15 15. Jihlava 17 4 1 12 16:32 13 16. Ostrava 17 2 5 10 22:34 11