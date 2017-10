Praha - Čeští fotbalisté dnes po obědě odletěli k předposlednímu zápasu kvalifikace mistrovství světa do Ázerbájdžánu, kde se ve čtvrtek pokusí aspoň trochu napravit dojem z nepovedeného vystoupení ve skupině. S reprezentací odcestoval do Baku i záložník Udine Jakub Jankto, kterého trápí doznívající nachlazení a s týmem ještě netrénoval.

"Jakub má nějakou virózu, takže s námi zatím netrénuje. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Zbytek hráčů je v pořádku," řekl novinářům český trenér Karel Jarolím.

"Přijel jsem po zápase s Udine trochu nachlazený. Ale dneska ráno jsem se vzbudil a cítím se už dobře. Zítra už bych měl trénovat a věřím, že do obou zápasů budu připravený," dodal Jankto.

Český celek před čtvrtečním utkání v Ázerbájdžánu a nedělním závěrečným duelem kvalifikace doma se San Marinem už nemůže postoupit na světový šampionát do Ruska, přesto má stále o co hrát. Půjde mu o lepší nasazení do kvalifikace mistrovství Evropy 2020 a do Ligy národů. Tento nový projekt UEFA od příštího roku do velké míry nahradí stávající přípravné zápasy a nabízí dodatečnou šanci kvalifikovat se na Euro.

"Při každé příležitosti se snažíme hráčům připomínat, že i když je kvalifikace ztracená, je o co hrát. To dobře víme, i kdyby to byl přípravný zápas. Ale pořád je to kvalifikace a důležité body pro koeficient. Rádi bychom uspěli a oba zápasy zvládli," řekl Jarolím.

Český tým čekala čtyřhodinová cesta a v Baku pak dvouhodinový časový posun. "Pokud někam letím, většinou spím. Doufám, že budu spát i dneska," plánoval záložník Vladimír Darida.

"Dnešní trénink jsme absolvovali poměrně brzo, abychom stihli odlet. V tom je možná trochu rozdíl oproti obvykle. Zítřejší dopoledne budeme věnovat technicko-taktické přípravě, možná nějaké video. Večer pak předzápasový trénink," řekl Jarolím.

Zápas v Baku začne ve čtvrtek v 18:00 SELČ.