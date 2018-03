Nan-ning (Čína) - Čeští fotbalisté porazili v utkání o třetí místo na přípravném turnaji v čínském Nan-ningu domácí výběr 4:1 a spravili si chuť po páteční porážce 0:2 s Uruguayí. Asijský outsider vedl po poločase po rychlé brance Fan Siao-tunga, ale po změně stran hosté čtyřmi góly skóre otočili. Mezi 58. a 62. minutou se trefili Tomáš Kalas, Patrik Schick a Michael Krmenčík a v 78. minutě uzavřel skóre Pavel Kadeřábek.

Český celek vyhrál páté z posledních šesti utkání. Další zápasy čekají reprezentanty až na začátku června na soustředění v Rakousku, kde změří síly s Austrálií a Nigérií.

Trenér Karel Jarolím udělal oproti pátečnímu utkání s Uruguayí hned šest změn v základní sestavě. Premiérový start za reprezentační A-tým si připsal Masopust a nově nastoupili také brankář Vaclík, obránce Kalas, záložníci Kopic s Trávníkem a v útoku Tecl.

Číňané vstoupili do prvního vzájemného souboje v historii aktivně, vysoko napadali a český tým se pět minut nedostal do hry. Domácí toho využili k překvapivé vedoucí trefě. Odražený balon po centru poslal Čao Sü-ž' na Fan Siao-tunga, ten převzal míč na hranici ofsajdu a se štěstím propálil Vaclíka. Domácí záložník oslavil první gól v národním dresu.

Češi pak outsidera v poli přehrávali, ale postrádali kvalitu ve finální fázi. Po čtvrthodině si Barák naskočil na Masopustův centr a hlavou z dobré pozice trefil jen střed branky.

Pět minut před pauzou naopak mohli domácí, kteří na úvod turnaje podlehli Walesu 0:6, zvýšit. Pomezní rozhodčí pustil další spornou situaci, za obranu si naběhl tentokrát Tchan Lung, ale Vaclíka nepřekonal.

Jarolím v poločase čtyřikrát vystřídal a poslal na trávník brankáře Koubka, obránce Kadeřábka a dvojici útočníků Schicka s Krmenčíkem. Češi výrazně přidali a brzy otočili stav. V 53. minutě ještě Novák z malého vápna neprotlačil balon do sítě, ale za pět minut už se hosté dočkali. Novákův centr usměrnil patičkou na branku Kalas a s přispěním tyče srovnal. Dočkal se první trefy v reprezentačním A-týmu.

Hned za minutu český celek skóre otočil. Kopicův pokus vyrazil domácí brankář před sebe a Schick doklepl balon do sítě. Byl to jeho druhý gól za 'áčko'. V 62. minutě podobně zvýšil na 3:1 druhý z útočníků Krmenčík, jenž dorazil z metru míč do sítě po Schickově střele.

V 70. minutě mohl přidat další branku Kadeřábek, ale v situaci tří na brankáře trestuhodně nedal. Po faulu na Krmenčíka pak Darida neproměnil penaltu, vzápětí se ale po Barákově centru dočkal hlavičkující Kadeřábek. V nastavení ještě pálil Souček do tyče.

Hlasy po utkání:

Karel Jarolím (trenér ČR): "Prospaný začátek, to jsem tomu ani nechtěl věřit, že je to možné. Bohužel se tak stalo. Přestože jsme šli do zápasu s tím, že nemůžeme nic podcenit, blbě jsme řešili situace. Oni se snažili o vysoký presink a nás to asi zaskočilo. Místo abychom to řešili bezpečně, tak jsme si zadělali na problém sami. Navíc to byla voda na mlýn soupeře a my jsme ani nebyli schopni pořádně zakončit. Něco jsme si k tomu v poločase řekli, ale říkal jsem, že furt máme 45 minut před sebou. Udělali jsme nějaké korektury v sestavě, chtěli jsme to posilnit směrem dopředu tak, abychom si vytvořili větší tlak v šestnáctce. To se nakonec podařilo, ale spousta dalších šancí zůstala nevyužita včetně penalty. Útočníci se v druhé půli slušně pohybovali. Ne nadarmo se říká, že jak vám hrají útočníci, tak hraje celé mužstvo. Dokázali udržet balon, byli cítit v šestnáctce."

Michael Krmenčík (útočník ČR): "První poločas nebyl z naší strany dobrý, koukalo se mi na něj špatně. Nechci shazovat tým, to vůbec ne. Asi to trošku potřebovalo oživit. Přišli jsme tam já, Schicky a Kadeř a zkusili jsme tým nějak strhnout, což se nám povedlo. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. S Uruguayí jsme celkově neodevzdali dobrý výkon, tady první poločas taky ne. Tak jsme to potřebovali nějak zvednout, dostat fanoušky na svou stranu a dát co nejvíc gólů, což se nám povedlo. Mohli jsme vyhrát ještě tak 8:1, ale to už asi ne no. S Páťou Schickem se mi hraje dobře, dokážeme si oba vyhovět. Ještě potřebujeme trošku času, abychom se sehráli. Ale dnes jsme si vyhověli, což myslím, že šlo vidět. Každý jsme dali po gólu, já ještě udělal penaltu, to asi hovoří za vše."

Patrik Schick (útočník ČR): "Sice jsem dal gól, ale nechci to zveličovat. Asi mi to psychicky trošku pomůže, ale nechci to přeceňovat. Nechci snižovat kvalitu Číny, sami jste viděli, že nás první poločas hodně trápili. Ale myslím, že s tímhle soupeřem jsme gólů mohli dát víc. Většinou to takhle bývá s takovýmhle soupeřem, řeknete si, že je přejedete, a pak najednou dostanete gól. Je to nepříjemné. První poločas jsme byli takoví píchlí, bylo to takové bez života. Takže jsme určitě rádi, že jsme to nakonec zvládli. Takhle to bývá, že nemůžete dát branku a pak se snažíte chytnout jakýmkoliv gólem. První, co dal Kali (Kalas), to bylo štěstíčko, pak ten můj, dá se říct, podobný. Góly naštěstí platí všechny stejně."

Čína - ČR 1:4 (1:0)

Branky: 5. Fan Siao-tung - 58. Kalas, 59. Schick, 62. Krmenčík, 78. Kadeřábek. Rozhodčí: James - Lakrindis (oba Austr.), Abidin (Malaj.). ŽK: Darida (ČR). Diváci: 15.013.

Čína: Jen Ťün-ling - Teng Chan-wen, Liou I-ming, Che Kuan, Čeng Čeng (46. Ťiang Č'-pcheng) - Che Čchao (46. Cchaj Chuej-kchang), Čao Sü-ž' - Jü Ta-pao (64. Wu Lej), Fan Siao-tung (73. Pcheng Sin-li), Tchan Lung (55. Wang Šen-čchao) - Siao Č' (64. Wei Shihao). Trenér: Lippi.

ČR: Vaclík (46. Koubek) - Gebre Selassie (46. Kadeřábek), Kalas, Suchý, Novák - Trávník (79. Souček), Darida - Masopust (46. Schick), Barák, Kopic - Tecl (46. Krmenčík). Trenér: Jarolím.