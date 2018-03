Praha - Čeští fotbalisté po desáté hodině odletěli na přípravný turnaj v Číně. Reprezentace původně měla odcestovat z ruzyňského letiště už v úterý po poledni, ale kvůli technické závadě na letadle musel být let odložen. Náhradní spoj se Fotbalové asociaci ČR podařilo sehnat až na dnešek.

"Jak jsme prezentovali již včera, původní letadlo se bohužel nepodařilo opravit. V této souvislosti považuji opravdu za malý zázrak, že se nám během osmi hodin podařilo sehnat nové letadlo a během necelých 24 hodin jsme stihli zajistit veškeré formality včetně všech povolení a protokolů, nutných ke vstupu do Číny," uvedl předseda FAČR Martin Malík.

"Chtěl bych v tomto směru poděkovat státnímu aparátu, hradnímu kancléři a ministerstvu zahraničních věcí, kteří nám všichni v nepříjemné situaci poskytovali maximální součinnost. Šlo opravdu o vysoce nestandardní situaci a moc si vážím pomoci a obětavosti všech lidí, kteří se podíleli na jejím zdárném řešení," dodal.

Výběr trenéra Karla Jarolíma do Nan-ningu dorazí zhruba po dvanácti hodinách cesty a v pátek nastoupí proti Uruguayi. V pondělí jej pak čeká utkání o umístění s domácím týmem, nebo Walesem. "Nejradši bychom byli, kdybychom usnuli na celou dobu a probudili se až tam. Nebude to jednoduché, ale budeme se snažit co nejlíp připravit," řekl brankář Tomáš Koubek.

"Buďme rádi, že se na to přišlo, mohla se stát velká katastrofa. Nakonec když si to člověk promítne, tak sice letíme o den později, ale buďme rádi, že se závada našla," přidal gólman Rennes. "Přišli jsme o jeden den, ale taktický trénink jsme zvládli včera a v podstatě jsme to akorát přehodili," dodal.