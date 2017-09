Belfast - České fotbalisty čeká v pondělí zápas o naději. Reprezentanti se v osmém z deseti duelů kvalifikace mistrovství světa představí v Severním Irsku a jedině výhra je ještě před říjnovým vyvrcholením skupiny udrží v boji o druhé místo a účast v baráži o šampionát v roce 2018 v Rusku. Ostrovní soupeř si naopak případným bodovým ziskem v Belfastu může definitivně zajistit druhou příčku.

Český celek po páteční smolné prohře 1:2 s Německem gólem v 88. minutě ztrácí ze třetího místa na Severní Irsko už sedm bodů a k posunu na druhou pozici potřebuje všechny tři zbylé zápasy vyhrát a zároveň doufat, že Ostrované už nezvítězí. Ani to ale nakonec nemusí stačit, protože do baráže projde jen osm nejlepších z devíti týmů na druhých místech a Češi by mohli být tím nejhorším.

Reprezentanti však v postup stále nepřestali věřit. "Kdybychom získali bod s Německem, určitě by ta pozice do zbývajících zápasů byla lepší. Teď nezbývá nic jiného než vyhrát všechna tři utkání a doufat, že Irové něco ztratí," řekl český trenér Karel Jarolím. "Je to zkrátka zápas o šest bodů. Už není jiné cesty, než tohle utkání zvládnout," doplnil kouč.

Jeho svěřenci předvedli proti obhájcům trofeje Němcům výborný výkon, proti Severnímu Irsku je ale čeká naprosto odlišný herní styl. I proto je otázkou, zda Jarolím zůstane u systému s pěti obránci, který se mu v pátek osvědčil, nebo se vrátí k tradičnímu rozestavení se čtyřmi zadáky. V takovém případě by se zpět do základní sestavy mohli posunout záložníci Bořek Dočkal s Ladislavem Krejčím.

"Severní Irsko bude hrát fyzický fotbal. Musíme se jim vyrovnat v agresivitě a v osobních soubojích a věřím, že když k tomu přidáme naši kvalitu, kterou máme na balonu, můžeme vyhrát," řekl obránce Filip Novák.

Zatímco Češi jsou postaveni před nutnost vyhrát, Severnímu Irsku stačí k definitivě druhého místa remíza. Ostrované se v pátek na půdě San Marina dlouho trápili, ale po třech gólech v posledních 20 minutách vyhráli 3:0. "Stačí jim bod, takže s tím do toho možná půjdou. My ale budeme chtít utkání vést a dát co nejdříve gól," prohlásil záložník Tomáš Souček.

"Hrajeme všechny zápasy, abychom vyhráli. Takže s tím umíme pracovat a svázané nohy bychom neměli mít. Ale musíme tam nechat vše a minimálně se domácím vyrovnat v tvrdosti, taky nejít pro ránu daleko," doplnil útočník Michael Krmenčík.

Český celek čeká těžký úkol, protože Severní Irsko vyhrálo poslední čtyři zápasy bez inkasované branky. Na domácí půdě navíc neprohrálo osm soutěžních utkání po sobě a spoléhat může i na hlasitou podporu fanoušků. "Na to se těšíme, to se moc nezažívá," podotkl Novák.

Zápas v Belfastu začne v pondělí ve 20:45.

Statistické údaje před utkáním skupiny C kvalifikace na mistrovství světa - ČR:

Výkop: pondělí 4. září, 20:45 (Belfast, ČT sport).

Rozhodčí: Daniele Orsato - Riccardo Di Fiore, Lorenzo Manganelli (všichni It.).

Bilance:

Severní Irsko - ČR (Československo): 7 2-3-2 4:5.

Severní Irsko - ČR: 5 0-3-2 1:4.

ČR bilance celkem: 264 143-55-66 483:249.

ČR pod trenérem Karlem Jarolímem: 11 4-4-3 18:10.

Poslední vzájemný zápas (kvalifikace MS, 4. září 2016, Praha-Letná):

ČR - Severní Irsko 0:0

Rozhodčí: Sidiropulos - Kostaras, Dimitriadis (všichni Řec.). ŽK: Pavelka - Norwood, Ward. Diváci: 10.731.

Sestavy:

ČR: Vaclík - Kadeřábek, Suchý, M. Kadlec, Novák - Skalák (77. Kopic), Darida, Pavelka, Krejčí - V. Kadlec (83. Vydra), Škoda (68. Necid). Trenér: Jarolím.

Severní Irsko: McGovern - McLaughlin, McAuley, J. Evans, Ferguson (66. Hodson) - Ward (74. McGinn), McNair, Davis, Norwood, Dallas - Lafferty (59. Magennis). Trenér: O'Neill.

Předpokládané sestavy:

Severní Irsko: McGovern - C. McLaughlin, Hughes, J. Evans, Brunt - Magennis, Norwood, Davis,b Dallas - Washington, K. Lafferty.

ČR: Vaclík - Kadeřábek, Suchý, Kalas, Bořil - Darida, Souček - Krejčí, Dočkal, Jankto - Krmenčík.

Absence: McAuley, Boyce, Ward, McNair (všichni zranění) - Brabec (zranění), Škoda (nemoc).

Nejlepší střelci z aktuální nominace: K. Lafferty (20) - Dočkal (6) .

Nejlepší střelci v kvalifikaci: K. Lafferty (3) - Darida (3).

Zajímavosti:

- poslední 3 vzájemné zápasy skončily bezbrankovou remízou

- Severní Irsko naposledy porazilo Čechy v roce 1958

- Češi v samostatné historii se Severním Irskem v 5 zápasech neprohráli a inkasovali jediný gól

- Češi po 7 utkáních kvalifikační skupiny ztrácejí na Severní Irsko 7 bodů a k posunu na druhé místo potřebují vyhrát všechny 3 zbylé zápasy, navíc Ostrované už nesmí zvítězit

- Severní Irsko si s předstihem zajistí druhé místo v případě, že s Čechy uhraje aspoň bod

- na MS v roce 2018 do Ruska postoupí přímo jen vítězové skupin, 8 nejlepších celků z druhých příček čeká baráž o zbylá 4 místa

- samostatná česká reprezentace postoupila jen na MS 2006

- Češi v pátek podlehli doma Německu 1:2, Severní Irsko zvítězilo 3:0 v San Marinu

- Severní Irsko vyhrálo poslední 4 zápasy bez inkasované branky

- Severní Irsko prohrálo jediný ze 7 zápasů kvalifikace (5 výher, remíza) a v 6 z nich neinkasovalo

- Severní Irsko doma prohrálo jediný z posledních 13 zápasů a v posledních 8 soutěžních duelech v Belfastu neprohrálo

- Češi 3x za sebou nevyhráli, z toho 2x prohráli

- Češi vyhráli jediný z posledních 6 venkovních zápasů

- Hovorka a Lüftner (oba ČR) si mohou připsat první start za reprezentaci

Tabulka:

1. Německo 7 7 0 0 29:2 21 2. Severní Irsko 7 5 1 1 14:2 16 3. ČR 7 2 3 2 10:7 9 4. Norsko 7 2 1 4 8:10 7 5. Ázerbájdžán 7 2 1 4 3:11 7 6. San Marino 7 0 0 7 1:33 0