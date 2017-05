Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi ve 27. kole první ligy vyhráli doma 3:1 nad Jihlavou a udrželi v tabulce na čtvrtém místě čtyřbodový náskok na páté Teplice. Vysočina přitom vedla po gólu Lotyše Davise Ikauniekse, ale Lukáš Železník brzy srovnal a ve druhé půli hezkou střelou z dálky rozhodl Petr Mareš. Pojistku přidal v závěru Tomáš Přikryl. Jihlava venku nevyhrála už sedmnáctý ligový zápas za sebou a zůstává v přímém ohrožení jen dva body nad pásmem sestupu.

Mladá Boleslav měla v úvodu herní převahu a Jihlavu na svou půlku pouštěla sporadicky. Jenže nedostávala se do nebezpečnějšího zakončení. Až v 18. minutě se ke střele prokličkoval Fleišman, ale jeho pokus hostující obrana zablokovala.

O minutu později překvapivě udeřila Jihlava. Ikaunieks poslal před branku centr, na který si naskakoval bosenský útočník Popovič. A i když se míče zřejmě nakonec nedotkl, svým pohybem zmátl gólmana Vejmolu a centr zapadl do branky.

Inkasovaný gól domácími na chvíli otřásl, ale ve 25. minutě jim pomohlo rychlé vyrovnání. Mareš nacentroval ze standardní situace na zadní tyč, kde Železník přeskočil Vaculíka a hlavou srovnal.

V úvodu druhé půle mohla jít Jihlava znovu do vedení, ale Rosa po rohovém kopu trefil hlavou jen náruč gólmana Vejmoly. A vzápětí po Fulnekově akci domácí horko těžko odvraceli míč z nebezpečného prostoru.

V 58. minutě ale šli do vedení domácí. Mebrahtu si chtěl efektně otočkou kolem obránce zpracovat míč, místo toho patičkou připravil ideální střeleckou pozici Marešovi. Reprezentační záložník pak potvrdil pověst ostrostřelce a tvrdou ranou k tyči z 22 metrů pokořil Rakovana.

Jihlava se sice snažila, ale na vyrovnání už nedosáhla. Naopak čtyři minuty před koncem vyšla domácím rychlá akce, Přikryl si ve vápně zasekl míč a učebnicovým zakončením zvýšil na konečných 3:1. Boleslav tak počtvrté za sebou dala doma Jihlavě alespoň tři branky. A to ještě Chramosta odmítl přidat čtvrtý zásah a Přikrylovi další gól sebral ofsajd.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér M. Boleslavi): "Pro nás je důležité, že jsme vyhráli. Vážím si toho, že jsme dokázali potřetí za sebou otočit zápas. Prohrávali jsme v podstatě z ničeho, když jinak soupeř nevystřelil na bránu. Dostáváme laciné branky, dnes nám dobře nezahráli stopeři. Nesmí se stát, abychom měli v šestnáctce volného hráče. A naštvalo mě i to, že centrující hráč měl hrozně moc času. Přístup k míči musí být rychlejší. Ve druhé půli Jihlava hru vyrovnala, měla šance, ale gól jsme dali my. Pak nám pomohla střídání a dohráli jsme to. Deku z nepovedených domácích zápasů cítíme, to nešlo přehlížet. Snažili jsme se hráče motivovat, aby nás nervozita nesvazovala. Byly tam nedostatky, ale je vidět na mužstvu ta vůle nevzdat se a zápas otočit."

Josef Jinoch (trenér Jihlavy): "Jeli jsme sem napravit naše venkovní vystoupení a konečně vyhrát. Nepovedlo se to, ale druhý poločas jsme odehráli velmi dobře. Vytvářeli jsme si šance, ale ty jsme neproměnili. Je však na čem stavět. Čekají nás ještě tři zápasy, z toho dva venku, a alespoň jeden z nich bych chtěl zvládnout. Dnešní zápas rozhodly ty tři naše neproměněné šance v úvodu druhé půle. My nedali a pak dala Boleslav krásný gól."

FK Mladá Boleslav - Vysočina Jihlava 3:1 (1:1)

Branky: 25. Železník, 58. Mareš, 86. Přikryl - 19. Ikaunieks. Rozhodčí: Franěk - Pelikán, Peřina. ŽK: Mareš - Dvořák, Krejčí, Zoubele. Diváci: 2471.

Sestavy:

M. Boleslav: Vejmola - Kysela (65. Jánoš), Da Silva, Stronati, Fleišman - Takács, Ljovin - Železník, Mareš (74. Matějovský), Přikryl - Mebrahtu (69. Chramosta). Trenér: Svědík.

Jihlava: Rakovan - Tlustý (87. Duba), Štěpánek, Krejčí, Rosa - Fulnek, Zoubele, Vaculík (55. Batioja), Ikaunieks - Rabušic, Popovič (62. Dvořák). Trenér: Jinoch.