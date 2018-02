Liberec - Fotbalisté Liberce figurují po podzimní části ligové sezony na čtvrtém místě tabulky, které znamená účast v kvalifikaci Evropské ligy, a pohárové příčky se na jaře pokusí udržet. Pod novým trenérem Davidem Holoubkem však čeká Slovan nesmírně náročný úkol, protože dva ze tří konkurentů v boji o Evropu Slavia a Sparta přes zimu opět mohutně posilovaly.

"Chceme hrát atraktivní fotbal a předpokládáme, že bude přinášet i výsledky. Nechceme spadnout níž. Teď jsme čtvrtí a byli bychom rádi, kdybychom takhle skončili, ne-li líp," řekl na tiskové konferenci Holoubek, který v zimě nahradil v Liberci Jindřicha Trpišovského, jenž zamířil do Slavie.

Slovan na čtvrté příčce tabulky ztrácí dva body na druhou Slavii a třetí Olomouc, před pátou Spartou má pro změnu dvoubodový náskok. "Před startem sezony jsem říkal, že chci udělat titul. Plzeň má celkem náskok na nás, na ten titul to asi nebude. Máme 30 bodů, dobře rozehranou sezonu a byli bychom srabi, kdybychom řekli, že nechceme hrát o Evropu. Chceme o ni hrát, i když ty týmy, které hrály Evropu a vypadly (Slavia a Sparta), budou silnější," doplnil liberecký kapitán Vladimír Coufal.

"Už na podzim jsme ale ukázali, že se tomu konkurovat dá, když jsme vyhráli na Slavii. Není to jen o tom, kolik do toho nasypete milionů. Není to jen o penězích, ale i o tom, jak chce kabina pracovat," dodal Coufal.

Vedle Trpišovského odešli do Slavie i sportovní ředitel Jan Nezmar a z hráčů brankářská jednička Ondřej Kolář a klíčový stoper Ondřej Kúdela. Hostování ze Sparty skončilo Jiřímu Kulhánkovi a Lukáši Váchovi.

Slovan naopak angažoval trojici zahraničních hráčů, ukrajinského zadáka Tarase Kačarabu, slovenského obránce Damjana Vukliševiče a liberijského záložníka Oscara Dorleye, a brankáře Filipa Nguyena z Vlašimi. Těsně před administrativním dotažením je příchod dvou mladíků ze Sparty Daniela Köstla a Tomáše Wiesnera, z hostování se vrátil Karel Knejzlík.

"Odešli nám tři čtyři hráči, kteří byli stěžejními. Pokusili jsme se je nahradit jak z vlastních zdrojů, tak formou příchodů. Uvidíme až v ligových utkáních, jestli se to podařilo nebo ne. Slibujeme si od nových hráčů, že budou schopni hrát v základní sestavě. Zatím z nich máme dobrý pocit," uvedl Holoubek.

Severočeši vstoupí do jara zápasem na Spartě. Speciální bude hlavně pro Holoubka, který do Slovanu přišel právě z Letné. Nový liberecký kouč bude mít starosti se složením útoku - zraněný je Martin Graiciar a Matěj Pulkrab kvůli dohodě klubů nesmí nastoupit. "Bude nás asi 14, tak nebude úplně složité odhadnout sestavu. Jedeme to tam odbojovat a makat o každý metr hřiště. Určitě tam nejedeme s poraženeckou náladou," řekl Holoubek.