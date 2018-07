Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce se v uplynulém ligovém ročníku stali nejlepším týmem jara a díky tomu senzačně poskočili až na třetí místo tabulky. V nadcházející sezoně by Severočeši na skvělý půlrok rádi navázali, i když očekávají, že soupeři si na ně dají větší pozor. Základní cílem klubu je pokusit se znovu umístit na pohárových příčkách.

"Hráči nastavili nějakou laťku přímým postupem do Evropské ligy. Uhráli třetí místo po podzimu, kdy měl Jablonec velký odstup. Nemůžeme si říkat, že jsme zvládli jeden rok a příští rok to nějak proplujeme. Hráči se určitě přesvědčí, že Evropská liga je zajímavá, náročná a že jeden rok nestačí," řekl na tiskové konferenci jablonecký trenér Petr Rada.

Severočeši na jaře získali 35 z 42 možných bodů. "Samozřejmě bude těžší obhajovat ty pozice než se do nich dostat. Týmy si na nás dají větší pozor, budou nás mnohem víc respektovat. Ale my musíme hrát to, co jsme hráli na jaře. Neměli bychom se něčeho bát a ustupovat z cesty, kterou jsme ukázali na jaře. Musíme být v hlavě nastavení, že už nás nikdo jen tak nepodcení," uvedl kapitán Tomáš Hübschman.

"Pro nás to bude těžší, protože konkurenti se na nás budou dívat jinak. Hráčům se snažíme nastavit v hlavě, že ta situace je těžší než na jaře. Ale chceme, aby výkonnost šla nahoru. Myslím, že tenhle mančaft by měl mít velkou sílu, i věkově je dobře složený," dodal Rada.

Jeho svěřenci budou mít oproti většině konkurentů v boji o nejvyšší příčky výhodu v tom, že nemusejí v létě hrát kvalifikaci pohárů a vstoupí rovnou do skupiny Evropské ligy. "Mluvil o tom i trenér Plzně Vrba, můžete se v klidu připravovat celou přípravu. Předkola berou sílu, a pokud vypadnete, je to pro klub nepříjemné. Já to určitě vidím jako výhodu," uvedl Rada.

Jablonec v letní pauze opustili dva členové základní sestavy obránci Jaroslav Zelený a Luděk Pernica a sedm hráčů, kteří nepatřili do nejužšího kádru. Naopak klub získal obránce Tomáše Břečku, záložníka Miloše Kratochvíla, útočníka Davise Ikauniekse a administrativně dotahuje příchod obránce Davida Hovorky se záložníkem Rafaelem Acostou.

Ještě jednoho až dva hráče by Jablonečtí rádi přivedli. "Čeká nás na podzim hodně zápasů, kromě Tomáše Hübschmana to většina hráčů nezažila. Bude to takový prubířský kámen. Zátěž bude abnormální, takže bychom ještě jednoho dva hráče rádi sehnali. Ale musí být kvalitní. Potřebovali bychom posílit kraje hřiště, zejména levou stranu," uvedl Rada. "Ale koneckonců já hrál celou dobu levého beka, tak tam když tak zaskočím," dodal bývalý reprezentační kouč v žertu.

Jablonec odehrál v přípravě šest utkání s bilancí tří výher, dvou remíz a vysoké porážky 0:5 se Salcburkem. "Ukázalo nám to, že musíme hrát od první minuty. Buďme rádi, že se nám to stalo v přípravě a ne v září ve skupině Evropské ligy," podotkl Hübschman.