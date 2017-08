Teplice - Fotbalisté Teplic porazili ve druhém kole první ligy pražskou Duklu 3:1. Skóre otevřel Admir Ljevakovič, poté se dvakrát prosadil David Vaněček. Za hosty, kteří prohráli i druhý zápas v sezoně a mají nelichotivé skóre 1:7, snižoval ve druhém poločase Branislav Miloševič.

Tepličtí měli od začátku navrch a už v 16. minutě po Vošahlíkovu centru mířil Rezek z voleje do tyče. Tlak domácích nadále sílil a v 29. minutě se dočkali odměny. Po Fillově přiťuknutí se prosadil Ljevakovič a v lize domácí kapitán skóroval takřka přesně po roce.

O pouhé dvě minuty později už to bylo o dva góly, když se po Krobově centru trefil hlavou Vaněček. Dukla nedokázala rozjetým Teplicím vzdorovat a nechybělo moc a mohla do kabin odcházet s tříbrankovou ztrátou. Šušnjar ale po rohovém kopu poslal hlavičku pouze do břevna.

Mizérie Dukly pokračovala i po přestávce a v 60. minutě potrestal zmatky v hostující obraně druhým gólem v utkání Vaněček. O pár okamžiků později mohl debakl hostujícího celku zvýraznit Kučera, ale po Rezkově přihrávce vystřelil jen těsně vedle pravé tyče.

Další góly už Tepličtí, kteří vstoupili do ligy těsnou prohrou 0:1 na hřišti mistrovské Slavie, nepřidali. Dukle se naopak podařilo snížit zásluhou Miloševiče, jejich další naděje na zdramatizování utkání jim vzalo vyloučení Michala Bezpalce, který v závěru dostal druhou žlutou kartu. Pražané tak neodčinili úvodní debakl 0:4 v Plzni.

Hlasy po utkání

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "S výsledkem jsme spokojeni, do utkání jsme vstoupili jsme aktivně a podařilo se vstřelit tři branky. Pak jsme lacině inkasovali, ale dotáhli jsme to do úspěšného konce. Výkon bych nechtěl hodnotit, bylo to první utkání. Byly tam i momenty, kdy jsme spokojeni byli, ale i věci, které se nám určitě nelíbily. Líbily se mi naše dvě branky a nelíbila se mi branka, kterou jsme inkasovali. Už na Slavii jsme nehráli špatně směrem dopředu, ale ideální to nebylo směrem dozadu. Proti Dukle jsme dozadu pracovali dobře až na dvě inkriminované situace. Ty věci si musíme rozebrat, neměly by se stávat. V jiném zápase by nás stály body."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Po zápase v Plzni jsme se chtěli odrazit od kompaktnosti a agresivity ve středovém pásmu, být u sebe a koncentrovaní, ale agresivita nám chyběla a dělali jsme chyby kolem pokutového území. Byli jsme pasivní, nepřesní a kolik jsme udělali chyb... Přibrzdila nás nepřesnost, nezpracování míče, to celkově ovlivnilo veškeré dění na hřišti. Teplice zaslouženě vyhrály. Daly krásné dvě branky, výsledek 0:2 ale není nehratelný, před námi byl celý druhý poločas. Zlepšení přišlo, ale zlom přišel se třetím gólem, před kterým jsme měli šanci na 2:1, ale Mustedanagič ji neproměnil."

FK Teplice - Dukla Praha 3:1 (2:0)

Branky: 31. a 60. Vaněček, 29. Ljevakovič - 73. Miloševič. Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, Pochylý. ŽK: Šušnjar, Rezek, Vošahlík - Tetour, Mustedanagič, Schranz, Bezpalec. ČK: 81. Bezpalec. Diváci: 4251.

Sestavy:

Teplice: Grigar - Krob, Šušnjar, Jeřábek, Vondrášek - Ljevakovič, Kučera - Vošahlík, Rezek, Fillo (74. Trubač) - Vaněček (68. Červenka). Trenér: Šmejkal.

Dukla: Rada - Podaný, Jiránek, Ostojič, Kušnír - Tetour, Bezpalec - Mustedanagič (78. Preisler) - Schranz (62. Djuranovič), Holenda, Koreš (70. Miloševič). Trenér: Hynek.