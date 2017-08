Brno - Fotbalisté Zbrojovky Brno získali ve třetím kole první ligový bod po domácí bezbrankové remíze s Bohemians Praha 1905. Brňané si s výjimkou úvodu vypracovali po celý zápas výraznou převahu, nedokázali se ale prosadit v koncovce. Bohemians měli ve 12. minutě výhodu pokutového kopu, který Jan Kuchta neproměnil. Pražané bodovali ve čtyřech z posledních pěti ligových utkání.

Po předcházejících nezdarech začali Brňané hodně křečovitě. Z nervozity také vyplynul v 11. minutě faul obránce Kijanskase na Kabajeva v trestném území. Pokutový kop ale Bohemians neproměnili. Kuchtovu polovysokou střelu brankář Melichárek vystihl a míč přes břevno vyrazil do pole.

Tento moment dodal Brňanům sebevědomí. Převzali iniciativu, získali výraznou územní převahu. Kombinační souhra ale domácím hodně vázla. Náznaky útočných akcí,které vedl většinou aktivní Pilík, stačili pozorně bránící hostující zadáci odvracet. K šancím nevedly ani pokusy o nakopávané míče. Jedinou slibnější příležitost měl ve 24. minutě po Kratochvílově centru z levé strany Koné. Jeho nedůrazná hlavička mířila přímo do brankáře Fryštáka.

Bohemians spoléhali na jednoduché protiútoky, které ale rovněž nedokázali dotáhnout do koncovky. Pouze ve 32. minutě Kuchta trefil náruč Melichárka.

Hned po změně stran se z rychlého protiútoku se Reiterově centru dostal do šance Kabajev, jeho hlavička ale mířila těsně vedle. Po tomto varování Zbrojovka zvýšila útočné obrátky a dostávala se často k zakončení. Dvakrát mohl skórovat Pilík, který jednou mířil do Fryštáka a podruhé jeho rána minula cíl.

V 64. minutě Kratochvíl ze dvaceti metrů trefil břevno a o minutu později jeho přízemní střela skončila těsně vedle branky. Bohemians se z útlumu na chvíli probrali až v závěrečných deseti minutách. V 83. minutě zachránil po Jiráskově střele čisté konto Brna Melichárek.

Hlasy po utkání:

Svatopluk Habanec (trenér Brna): "Nejvíce hmatatelný prvek v první půli byla chycená penalta Melichárka po střele Kuchty. V ten moment jsem viděl pomoc našemu týmu. Celkově bylo utkání bojovné, důrazné s nasazením. Naproti předchozím utkáním v něm nebyla pasáž, že bychom v podvědomí měli strach. V tom vidím posun. Chyběla tomu branka, centrované míče, zakončení. Kazí nám dojem to, že máme jen půl efektu. Potřebovali jsme vyhrát. Máme jen bod. V tom je zklamání.Ale nejsme zklamáni přístupem k zápasu. O šest centrovaných balonů mi tam chybělo více. Měli jsme typy hráčů, kteří mohli ohrozit branku. Také jsme mohli být efektivnější ze standardních situacích, ve kterých jsme měli výškovou převahu. Přesvědčili jsme se, že musíme hrát od první do poslední minuty naplno. Bez hluchoty."

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Zápas měl dva časové úseky. První do penalty, kdy jsem byl spokojen s naší aktivitou. Naplňovalo se, že jsme do soutěže vstoupili lépe než soupeř. Měli jsme převahu a dobře kombinovali. Nechtěli jsme dát nějaký dárek soupeři. V podobě zbytečného faulu, ztráty míče, nebo penalty. Nakonec došlo k tomu, co mě před zápasem nenapadlo. Dali jsme Brnu dárek v podobě neproměnné penalty. Od toho okamžiku se role prohodily. My jsme šli do útlumu, Brno mělo ve zbytku zápasu více ze hry, častěji drželo míč. My musíme být proto rádi za bod. Určitě jsme podali nejslabší výkon v lize. Držení míče nízké, nebyla nabídka, sebevědomí. Zisk bodu z venku nezarmoutí. Ale z našeho výkonu nemám radost."

Zbrojovka Brno - Bohemians Praha 1905 0:0 (0:0)

Rozhodčí: Hrubeš - Pospíšil, Myška. ŽK: Kratochvíl, Pilík - Šmíd, Nečas. Diváci: 3480.

Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kijanskas, Šural - Polák (81. Škoda) - Pilík, Kratochvíl - Přichystal (58. Fortes), Koné, Lutonský. Trenér: Habanec.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Reiter (72. Mašek), Hašek ml., Švec, Nečas (88. Jindřišek) - Kabajev (60. Jirásek), Kuchta. Trenér: Hašek st.