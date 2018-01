Brno - Bez výrazných změn v kádru zahájili přípravu fotbalisté Zbrojovky Brno. Jedinou novou tváří na prvním tréninku byl jihlavský stoper Lukáš Kryštůfek. Oproti podzimu chyběl obránce Tomáš Jablonský, který ukončil kariéru. Do přípravy dvanáctého týmu tabulky se zapojili po návratu z hostování ještě útočník Antonín Růsek ze Znojma a nigerijský záložník Musefiu Ashiru z Dunajské Stredy.

"Chci stabilizovaný kádr. Nemá význam vzít čtyři hráče na půlroční hostování a následně vše znovu budovat. Také je důležité, aby odchovanci dostali možnost hrát," řekl novinářům před zahájením přípravy Roman Pivarník, který je po Svatopluku Habancovi a Richardu Dostálkovi už třetím trenérem Zbrojovky v tomto ligovém ročníku. Pod jeho vedením tým ze sedmi zápasů tři vyhrál, dvakrát remizoval a prohrál jen v Plzni a Jablonci.

"Důležité bylo, že jsme v těchto sedmi utkáních dostali jen šest branek. Což vzhledem k situaci, která tady byla, považuji za dobré. Dokázali jsme v závěru podzimu, že to jde," dodal Pivarník. Co nejméně zásahů do kádru si přeje také proto, že se podle něj v Brně vytvořila dobrá parta.

V zimní přípravě se Brňané zaměří také na zlepšení kondice a síly. "Celý měsíční cyklus přípravy bude náročný. Zápasy budou součástí tréninků, proto do nich půjdeme z plné zátěže. A budeme v každém poločase točit v rámci možností všechny hráče," dodal brněnský trenér.

Zbrojovku čeká první zápas v sobotu s Pardubicemi. Vyvrcholením přípravy bude jedenáctidenní herní soustředění v Turecku, kam Brňané odletí 31. ledna.