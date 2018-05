Praha - Fotbalisté Jablonce ve 28. kole první ligy doma porazili Karvinou 2:1. Už nyní mají jistotu, že neskončí hůře než pátí a zahrají si minimálně předkolo Evropské ligy. Brno zvítězilo v Teplicích 4:1 a udrželo naději na záchranu. Fotbalisté Mladé Boleslavi zvítězili 3:1 nad Bohemians 1905 a s 31 body se přiblížili záchraně.

Branky: 34. Chramosta, 71. Doležal - 63. Dreksa. Rozhodčí: Pechanec - Boček, Hock. ŽK: Chramosta - Šisler, Letič, Dreksa. Diváci: 2603.

Petr Rada (trenér Jablonce): "Karviná hraje o holý život, očekávali jsme, že bude bojovat. Bylo to asi nejtěžší utkání, co jsem tady. Díky dnešním třem bodům máme dvě kola před koncem zajištěnou účast v Evropské lize. Těžko by někdo po podzimu řekl, že budeme mít po 28. kole 50 bodů. To, jestli jsme hráli dnes dobře, nebo špatně, mě nezajímá. Většina si myslela, že uhrajeme 35 bodů a budeme hrát lážo plážo ve středu tabulky, ale místo toho jsme na jaře nasbírali dalších 29 bodů a stále bojujeme o třetí místo. Bohužel zejména diváci rychle zapomněli na naše dobré jarní výsledky, kdy jsme soupeřům dávali čtyři branky. Chyběl nám poslední krok k účasti v pohárech a ten bývá nejtěžší. Proto jsem rád, že jsme vyhráli. Nehráli jsme dobře, ale dokázali jsme to. Smekám před hráči. Karviná nás po změně stran sevřela, měla tři rohy za sebou a byli jsme potrestáni, ale dokázali jsme vyhrát. Martin Doležal skoro nespal, v noci se mu narodil potomek. Telefonovali jsme si v noci, musel s ženou do nemocnice. Chtěl hrát a podal opět velmi dobrý výkon. V duchu jsme mu přál, aby dal branku."

Josef Mucha (trenér Karviné): "Pro nás to bylo, dá se říci, smolné utkání. Hra byla vyrovnaná, první poločas si myslím, že jsme měli více ze hry. Bohužel v době, kdy jsme vyváželi balon, jsme o něj přišli a soupeř nás ztrestal. My jsme sice měli šance i střely, ale nic z toho jsme nedotáhli kvalitně. Úvod druhé půle nám vyšel, měli jsme několik šancí a standardek a zaslouženě jsme vyrovnali. Bohužel jsme o chvíli později po centru od Martina Doležala dostali gól, díky kterému Jablonec vyhrál. Chyběly nám kvalitnější finální přihrávky a kvalita v koncovce, která byla na straně soupeře. Ta rozhodla."

Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav 1:3 (1:1)

Branky: 40. Vaníček - 27. Konaté, 85. Chaluš, 87. Magera. Rozhodčí: Orel - Myška, Fišer. ŽK: Takács, Jánoš (oba M. Boleslav). Diváci: 4878.

Martin Hašek st. (trenér Bohemians 1905): "Teď jsme zase zahráli jeden ze slabších zápasů doma, který je trochu zkresleným tím skóre, ale celkově byl náš výkon takový průměrný. V prvním poločase jsme víceméně hráli na jednu bránu, soupeře jsme přehrávali pohybem, kombinací. Podle mého názoru jsme dostali laciný gól, pak jsme úsilím a pěkným gólem vyrovnali. Protože jsme byli lepší, byli jsme oprávněni si myslet, že ve druhém poločase rozhodneme. Soupeře jsme přehrávali a měli ho zavřeného na půlce, přicházely šance, ale my nebyli schopni žádnou proměnit. Nejprve jsme pustili soupeře do gólové šance, brejk Přikryla ještě Fryšták chytil a z následného rohu jsme dostali gól. Za chvilku gól na 3:1 a bylo po zápase. Nevybrali jsme si dobrý den."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Pro nás to dopadlo dobře, i když musím říct zcela objektivně, že vítězství se nerodilo lehce. Začátek jsme měli aktivní, ale po brance, co jsme šli do vedení, jsme se nechali zatlačit. Bohemka zaslouženě vyrovnala a musím říct, že jsem se modlil, aby už byla půle a nějakým způsobem jsme to přežili a nakopli se. Druhá půle vyrovnanější, my možná malinko lepší s míčem, ale hlavně přes pravou stranu a přes Reitera měla Bohemka některé příležitosti. S velkou dávkou štěstí v závěru jsme přiklonili vítězství na svou stranu. Jsme za to strašně šťastní v naší situaci, přiblížilo nás to hodně k záchraně."

FK Teplice - Zbrojovka Brno 1:4 (0:1)

Branky: 86. Vaněček - 18. Růsek, 50. Acosta, 69. Bazeljuk, 84. Krejčí. Rozhodčí: Lerch - Dobrovolný, Poživil. ŽK: Žitný, Soungole, Jeřábek - Lutonský, Kratochvíl, Sukup. Diváci: 3011.

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Chtěl bych se všem divákům omluvit, pro mě je to nepochopitelný kolaps. Nedokážu si to vysvětlit, protože od první až do 90. minuty jsme to vůbec nebyli my. Náš výkon neměl absolutně parametry. Není pro to omluva. Pro nás je to obrovské zklamání, necháme si to projít hlavou a budeme řešit, co dál. Nesmíme panikařit, ale na druhou stranu tohle nemůžeme přejít. Dnes to bylo tristní. Někdy se vám nedaří, to k fotbalu patří, ale dnes to bylo jiné. Tomáš Grigar chyboval u dvou branek, ale nemyslím si, že je to jen vina Tomáš Grigara."

Roman Pivarník (trenér Brna): "Odehráli jsme velmi dobrý zápas s vynikajícím výsledkem. Konečně jsme venku dali více gólů. Nebyl to nějaký rozdíl mezi ostatními zápasy, protože my se snažíme hrát kombinačně. V těch zápasech, které jsme nezvládli, jsme byli hodně vyrovnaným soupeřem, většinou jsme byli i lepší v držení balonu, ale trápí nás koncovka. Dnes jsme si šance vypracovali, hlavně jsme trefili bránu a byli přesní. Po delší době se nám povedlo dát dohromady záložní řadu a bylo to cítit. Pět zápasů se nám stalo, že soupeř poprvé přešel do šestnáctky a dostali jsme z toho gól. Dneska jsme soupeřovy šance ustáli a zápas zaslouženě vyhráli. Jsme samozřejmě ve hře, ale sami víme, že to zdaleka nemáme ve svých rukou. Teoretická šance je, ale bude to hodně složité. Chceme nejbližší zápas taky vyhrát, a pokud se nám to podaří, tak uvidíme, protože se musíme spoléhat na ostatní výsledky. Dvě výhry, kdyby byly, tak to je 29 bodů. Je to na hraně tento rok. Nevím, zda to bude stačit."

Odehráno v sobotu:

Baník Ostrava - Slovan Liberec 1:1 (0:1)

Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko 1:1 (0:0)

Fastav Zlín - Sigma Olomouc 1:4 (0:2)

Odehráno v pátek:

Vysočina Jihlava - Sparta Praha 0:1 (0:0)

Zbývá sehrát:

Pondělí 14. května:

18:00 Dukla Praha - Slavia Praha.

Tabulka:

1. Plzeň 28 18 6 4 48:21 60 2. Slavia 27 15 8 4 44:16 53 3. Olomouc 28 14 10 4 38:21 52 4. Jablonec 28 14 8 6 44:26 50 5. Sparta 28 13 10 5 42:25 49 6. Liberec 28 12 7 9 35:32 43 7. Bohemians Praha 1905 28 9 10 9 30:28 37 8. Teplice 28 8 10 10 31:35 34 9. Dukla 27 9 5 13 31:47 32 10. Mladá Boleslav 28 8 7 13 30:40 31 11. Slovácko 28 6 12 10 22:29 30 12. Jihlava 28 8 5 15 30:46 29 13. Zlín 28 7 8 13 27:46 29 14. Ostrava 28 6 9 13 34:43 27 15. Karviná 28 6 8 14 30:40 26 16. Brno 28 6 5 17 20:41 23