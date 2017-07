Brno - S cílem skončit v horní polovině tabulky vstoupí do nové sezony fotbalisté Zbrojovky Brno. V letní přestávce tým prošel výraznou hráčskou obměnou. Čtyři hráči odešli a šest přišlo. Trenér Svatopluk Habanec přistoupil ke změně stylu, místo jednoho chce hrát se třemi útočníky. V uplynulém ročníku skončili Brňané jedenáctí, když se podělili se Slováckem po čtrnácti nerozhodných výsledcích o titul remízového krále ligy.

"Právě remízy chceme přetavit ve vítězství. Loňská sezona nebyla pro nás až tak uspokojivá, dá se však označit za startovací. Chceme omezit hlavně ztráty v domácím prostředí, kde chceme naplno bodovat," uvedl na dnešní tiskové konferenci trenér Habanec.

V letní přestávce získala Zbrojovka na přestup středopolaře Tomáše Pilíka a útočníky Francise Koného s Alvinem Fortesem. Na hostování přišel záložník Miloš Kratochvíl a naopak z hostování se vrátili obránce Mihailo Jovanovič a útočník Michal Škoda, jenž na jaře působil v Norsku.

"Žádný klub nebyl schopen splnit Škodovu výstupní klauzuli. Proto jsme se dnes domluvili na spolupráci na další dva roky. Loni na podzim dal Škoda deset branek. Jeho návrat napomůže zvýšit konkurenci v útoku," poznamenal Habanec, který po loňských výrocích o snaze sázet na útočný fotbal dává větší pozor na své výroky.

"Všichni mi to dávali pocítit. Statisticky jsme se zlepšili v držení míče i střelách na branku. Důležité jsou ale body a postavení v tabulce. To opravdu nebylo. Cíl do osmého místa je proto výzvou pro celý tým," tvrdí kouč Brňanů.

Po odchodu lídra týmu Pavla Zavadila převzal na doporučení kouče roli kapitána týmu obránce Petr Pavlík. "Možná by veřejnost očekávala v této roli Honzu Poláka, jenž si ale potřebuje hlídat sám sebe a ne vnitřní dění v kabině a na hřišti. Volba Pavlíka byla pro mě jednoduchá, protože stoper má dokonalý přehled o všem, co se děje na trávníku," je přesvědčený Habanec.

V přípravě odehráli Brňané šest zápasů. Kromě výhry v generálce nad Kayserisporem 2:1 porazili ještě Nitru a remizovali se Zlatými Moravcemi. Prohráli s Trnavou, Českými Budějovicemi a Düsseldorfem. "V některých zápasech jsme byli spokojeni s výkony, ale výsledek se nedostavoval. Záměr ale s výjimkou zápasu s Českými Budějovicemi utkání splnila," dodal Habanec.

Brňané vstoupí do nového ligového ročníku už v pátek, kdy hostí od 18:00 hodin nováčka soutěže Baník Ostrava.