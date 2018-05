Brno - Fotbalisté Brna prohráli ve 27. kole první ligy doma s Jabloncem 0:3 a přiblížili se sestupu, když tři kola před koncem je na posledním místě tabulky dělí od příček zajišťujících záchranu šest bodů. Severočeši díky dvěma gólům Jakuba Považance a trefě Lukáše Masopusta stále drží čtvrté místo, které jako poslední zaručuje účast v pohárech.

Brno začalo hodně opatrně, ale jako první přesto zahrozili Ashiru s Kratochvílem. Potom už však diktoval tempo Jablonec. Ve 21. minutě unikl Hübschman a po jeho centru otevřel skóre střelou pod břevno Masopust. Chvíli na to navíc hostujícího Holeše srazil ve vápně Lutonský a nařízenou penaltu s přehledem proměnil Považanec.

Severočeši se poté zatáhli do obrany a Brno si vypracovalo optickou převahu, ale bez efektu. Naopak Jablonec využíval každou příležitost po zisku míče k rychlým protiútokům. Nejblíže k navýšení náskoku měl ve 29. minutě Doležal, jenž si ale neporadil s brankářem Melichárkem a po Hanouskově úniku hlavičkoval nad břevno.

Po změně stran se ještě Brňané na chvíli vzchopili k aktivnějšímu výkonu, jejich snaha ale končila u soupeřova vápna. Jablonec těžil z jednoduchých akcí po stranách a po jedné z nich přidal v 67. minutě střelou ze dvaceti metrů Považanec třetí gól.

Zbrojovka tak z posledních osmi kol získala jediný bod a zůstala ji pouze teoretická naděje na záchranu. Jablonec udržel čtvrtou příčku a před pátou Spartou má tři kola před koncem náskok jednoho bodu.

Hlasy po utkání:

Roman Pivarník (trenér Brna): "Naše zápasy se opakují jako přes kopírák. Šli jsme do utkání s odhodláním, aktivně, hráli jsme otevřenou partii. Bohužel soupeř se dostane poprvé v šestnáctce k zakončení a dá nám z toho gól. Za chvíli neuhlídáme unikajícího hráče a je z toho penalta. Když to vezmu zpětně, tak jsme z první střely na branku dostali v posledních utkání pokaždé branku. Druhá věc je, že soupeři necháváme dost prostoru na to, aby při kvalitě přesně zakončil. Ve druhém poločase jsme chtěli s výsledkem něco udělat. Byli jsme aktivní, ale těžko se prosazujeme před brankou. Centry jsou bochánky a soupeř při takových akcích dokáže vyplnit prostory a solidně bránit. Neprosadili jsme se a navíc dostali z velké dálky ještě třetí gól, kterému opět předcházela naše chyba. Jablonec věděl o našich slabinách, které využil."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Chtěli jsme vyhrát, nekoukali jsme se na to, že nás čeká finále poháru. Máme formu a nebyl důvod, abychom něco měnili. Takže jsme nechali stejnou sestavu, která hrála proti Liberci. Hráči byli přesvědčeni o tom, že je jejich cílem naplno bodovat. Na hru Brna jsme se připravili. Věděli jsme, že není soupeř v komfortní situaci. Možná jsme se měli dostat do vedení dříve, šance jsme měli. Ale zaslouženě jsme vstřelili první gól. V tomto počasí si museli hráči hrábnout na dno svých sil. Po poločase jsme se zatáhli. Po krásné střele Považance bylo rozhodnuto. Na straně Brna byla cítit tíha, která se v některých pasážích projevovala v nepřesnostech."

Zbrojovka Brno - FK Jablonec 0:3 (0:2)

Branky: 27. z pen. a 67. Považanec. 21. Masopust. Rozhodčí: Královec - Paták, Pochylý. ŽK: Lutonský, Juhar (oba Brno). Diváci: 2216.

Brno: Melichárek - Sukup, Vraštil, Pavlík, Lutonský - Polák - Acosta, Kratochvíl (75. Pilík), Škoda (46. Bazeljuk), Ashiru (28. Juhar) - Růsek. Trenér: Pivarník.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust (82. Diviš), Trávník, Považanec, Jovovič (54. Zelený) - Doležal (73. Chramosta). Trenér: Rada.