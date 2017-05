Brno - Fotbalisté Brna porazili ve 27. ligovém kole Zlín 2:0 a výrazně se přiblížili k záchraně. Na předposlední Hradec Králové mají tři kola před koncem soutěže osmibodový náskok. Oba góly vstřelila Zbrojovka hlavou, v závěru prvního poločasu otevřel skóre Jakub Řezníček a druhou branku přidal v 67. minutě Petr Pavlík. Brno doma v lize bodovalo se Zlínem posedmé za sebou.

"Jednoznačně jsme si po dnešním výsledku ulevili. Zápas byl nesmírně těžký. Na našich kopačkách byla v průběhu prvního poločasu velká nervozita. Vyhráli jsme, máme tři body, to je nejpodstatnější z tohoto utkání," uvedl brněnský trenér Svatopluk Habanec.

Ten po špatném výkonu a prohře v minulém kole v Jihlavě sáhl v sestavě ke třem změnám. Do nominace se nedostal nemocný obránce Jablonský a jen na lavičce zůstali zahraniční hráči Ashiru a Tašči.

Brňané i tak zápolili celý úvodní poločas s nervozitou a nepřesnostmi. Dlouho byla jediným vzrušujícím momentem situace ze druhé minuty, kdy se na kluzkém trávníku po pádu srazili hostující středopolař Holík s brankářem Melichárkem, který si narazil bolestivě nohu. Po ošetření ale pokračoval ve hře.

Zlín s Vukadinovičem na hrotu útoku se zaměřil na pozornou defenzivu. Zbrojovka se snažila poněkud stereotypně nakopávat dlouhé míče, které ale většinou nenacházely spoluhráče.

Domácí dlouho brankáře Švengera neprověřili, ale po nevýrazném výkonu se na ně usmálo v nastavení první půle štěstí. Po rohovém kopu našel Zavadil přesně Řezníčka, který vstřelil vedoucí gól.

"Neřekl bych, že nás branka do šatny plně uklidnila, ale byla veledůležitá. Také v tom, že jsme dohráli dobře standardní situaci. Ty má silné i soupeř," uvedl Habanec.

Ve druhém poločase Brňané zpřesnili hru, získali územní převahu a také častěji zakončovali. Zlín hrozil postupnými útoky, nejblíže k vyrovnání měl Jugas, jehož střelu stačil Melichárek vyrazit.

Aktivnější domácí přidali v 67. minutě druhý gól. Zavadil unikl po levé straně a Pavlík hlavou s pomocí břevna poslal míč za čáru. Situace vyvolala hodně polemik. "Nevím, jestli byl gól. Rozhodčího jsem se hned ptal. Zareagoval jsem na centr, vykryl prostor. Balon jsem vyrážel. Musím se na to podívat. Ale vůbec nevím, kde se tam Pavlík vzal a byl tam úplně sám," řekl zlínský brankář Švenger.

Také střelec gólu Pavlík si nebyl zcela jistý. "Začal jsem se radovat. Podíval jsem se na pomezního, ten zůstal stát, tak jsem také na chvíli přestal s oslavou. Potom ale hlavní ukázal na střed hřiště," uvedl Pavlík, který vstřelil svůj premiérový gól v nejvyšší soutěži.

Vzápětí došlo ke kuriózní situaci, když rozhodčí Hrubeš po faulu na hranici domácího vápna ukázal na penaltový puntík. Po konzultaci s pomezním ale svůj výrok odvolal. Následnou bombu Gajiče z přímého kopu brněnský brankář vyboxoval. V závěrečné čtvrthodině byl Zlín aktivnější, na výsledku se už ale nic nezměnilo.

"Utkání jsme prohráli svým nedůrazem. Ten nám chyběl zejména před naší brankou, kde nás domácí předčili, a proto dali dvě branky. My nemáme klasické útočníky. Takže potom je rozdíl v tom, že my hrajeme, hrajeme, ale gól nedáme," posteskl si kouč Zlína Bohumil Páník.

Hlasy po utkání:

Svatopluk Habanec (trenér Brna): "Jednoznačně jsme si po dnešním výsledku ulevili. Zápas byl nesmírně těžký. Vyhráli jsme, máme tři body, to je nejpodstatnější z tohoto utkání. Měli jsme za sebou deset dní nervozity od posledního nevydařeného duelu s Jihlavou a velká nervozita byla na našich kopačkách také v průběhu prvního poločasu. Neřekl bych, že nás branka do šatny plně uklidnila, ale byla veledůležitá. Také v tom, že jsme dohráli dobře standardní situaci. Zlín produkuje náročnou a důraznou hru, trestá každou ztrátu míče při kombinaci ve středu pole. Proto jsme se snažili hru přenášet nákopy, abychom zbytečně nechybovali. V prvním poločase jsme nedůsledně vyplňovali obranné prostory. Vypadalo to, že má Zlín převahu. Druhou půlku rozhodl gól na 2:0 a výhru jsme ubránili."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Utkání jsme prohráli svým nedůrazem. Ten nám chyběl zejména před naší brankou, kde nás domácí předčili, a proto dali dvě branky. My jsme měli situace, že nejsme tam, kam dáváme balony. Nemáme klasické útočníky. Takže potom je rozdíl v tom, že my hrajeme, hrajeme, ale gól nedáme. Když už máme trestňák, tak Gajičova bomba jde doprostřed branky. Kdyby šla kousek bokem, tak by byl gól. Také Hnaníček nedohrál svou příležitost. Když to shrnu, tak větší důraz ve velkém vápně rozhodl toto utkání."

Zbrojovka Brno - Fastav Zlín 2:0 (1:0)

Branky: 45.+1 Řezníček, 67. Pavlík. Rozhodčí: Hrubeš - Kříž, Flimmel. ŽK: Polák - Gajič. Diváci: 4418.

Sestavy:

Brno: Melichárek - Šural, Pavlík, Kijanskas, Vraštil - Zavadil, Polák - Přichystal (89. Sedlák), Krejčí (87. Tašči), Lutonský (63. Ashiru) - Řezníček. Trenér: Habanec.

Zlín: Švenger - Kopečný, Jugas, Gajič, Matejov (63. Bačo)- Traoré, Hnaníček - Štípek (66. Fantiš), Holík, Bartolomeu (80. Mlýnek) - Vukadinovič. Trenér: Páník.