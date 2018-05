Brno - Fotbalisté Zbrojovky Brno jsou prvním sestupujícím týmem. V předposledním 29. kole uhráli pouze bezbrankovou remízu s Jihlavou a tím ztratili i poslední teoretickou naději na záchranu. Ligu tak opouští po šesti letech od návratu. Svěřenci trenéra Romana Pivarníka sice bojovali, svým výkonem ale potvrdili svou největší slabinu, kterou je koncovka. Jihlava stále zůstala v sestupovém ohrožení.

Brňané měli po celý úvodní poločas územní převahu, přesněji kombinovali na jeden dotek. Jejich ofenzivní snaha ale do gólových příležitostí nevedla. Jihlava se zaměřila v úvodní půlhodině hlavně na pozornou defenzívu, kterou prokládala pokusy o rychlé protiútoky. Ovšem zůstalo jen u náznaků akcí.

Teprve po půlhodině hry se hosté začali více osmělovat k útočení, v koncovce ale postrádali přesnost. Jedinou slibnější šanci měla Zbrojovka v závěru poločasu, kdy z trestného kopu Acosta přestřelil branku.

Trenér Pivarník se pokusil zvýšit údernou sílu. Na hrotu útoku Růska nahradil Bazeljuk. Ve 49. minutě dvakrát zahrozil Acosta. Jeho střelu stačil brankář Rakovan jen vyrazit a Acostův lob stačil před cestou do branky vykopnout vracející se stoper Buchta. Na druhé straně se dostal do šance Ikaunieks, jehož hlavičku ale brankář Melichárek zlikvidoval.

V 70. minutě ztratila Zbrojovka zraněného tvůrce hry Poláka. Bez něj se už dostali do herní křeče. V závěru vsadili vše na útočnou kartu, kýžený gól potřebný k výhře ale navzdory snaze nevstřelili a houževnatě bránící Jihlava remízu udržela.

Hlasy po utkání:

Roman Pivarník (trenér Brna): "Jihlava se prezentovala organizovanou hrou v bloku. Tuto práci dokáže zúročit a dostane se i do šancí. Dokázali jsme si dnes pohlídat brejkové situace soupeře a slušně jsme kombinovali. Ale neprosadili jsme se v posledních pětadvaceti metrech do finální přihrávky tak, abychom se dostali do zakončení. Jihlava nás do šancí nepouštěla. Je škoda, že jsme zápas nedokázali zvládnout. Protože při nastalé konstelaci po dnešních zápasech bychom ještě mohli v posledním kole o něco hrát."

Martin Svědík (trenér Jihlavy): "Bylo to bojovné utkání se spoustou soubojů a nepřesností. Co se týká nás, tak jsme pozorně bránili. Soupeře jsme pouštěli po šestnáctku. Před brankou jsme pracovali velice dobře. Sami jsme si ve druhém poločase vytvořili dvě vyložené šance. Bohužel Ikaunieks nám v tom nyní selhává. Doufám, že nám to vrátí v posledním zápase, protože jak se Spartou, tak i dnes, šance neproměnil. Tím pádem jsme nemohli vyhrát. Výsledek nic neřeší, budeme hrát o záchranu až do posledního kola. Chtěli jsme si to uhrát sami. Mysleli jsme, že se bude soupeř více tlačit nahoru a budou vznikat okénka v jeho obraně. Bohužel se Brno do takového tlaku nedostalo a tím nebylo tolik příležitostí."