Praha - Fotbalisté Bohemians Praha 1905 vstupují do nové sezony s cílem navázat na minulý vydařený ročník a snahou ještě vylepšit sedmou příčku a pokud možno útočit na první šestici postupující do první skupiny nadstavby v novém hracím systému ligy. Komplikací je, že v kádru se odehrálo více změn, než si v klubu přáli.

"Tým se stále vyvíjí, ale bylo by hloupé si dávat cíl horší, než bylo minulé umístění. Spíše bychom ho rádi ještě vylepšili," řekl šéf klubu Darius Jakubowicz.

"Byl by nesmysl si dávat za cíl být v té poslední skupině, která bude hrát o udržení, i když se to nakonec může stát," řekl trenér Martin Hašek. "Pak zbývají dvě skupiny nadstavby. V té prostředí bychom maximálně obhájili to poslední umístění, ale mohli bychom hrát baráž o Evropskou ligu, což nás zajímá a byl by to posun. A pokud bychom skončili v první skupině, tak by to byl také posun. Takže pokud skončíme v první nebo druhé skupině, měli bychom být spokojeni," dodal k cílům Hašek.

Maximální ambice mu komplikuje fakt, že přišel o tři hráče základní sestavy Benjamina Tetteha, Milana Kociče a Lukáše Hůlku. Navíc se zranil Martin Hašek mladší a po operaci menisku přijde o start sezony. "Řekli jsme si, že necháme tým pohromadě, takže odešlo devět hráčů a osm přišlo," prohlásil ironicky sportovní ředitel Miroslav Držmíšek. "Ale věříme, že se hráče ze základní sestavy povedlo nahradit," dodal.

Novými tvářemi v kabině jsou brankářská dvojka Roman Valeš, obránce Jan Vondra, záložníci Filip Hašek, Jan Vodháněl a na hostování ze Sparty přišel Lukáš Juliš. "Juliš je adekvátní náhrada za Tetteha, který šel do Sparty. Zatím zdaleka neukázal to, na co má potenciál. Věříme, že se mu to povede právě v Bohemce. Musíme být trpěliví," řekl Hašek.

Kromě toho Bohemians změnili v přestup dosavadní hostování Rudolfa Reitera, Jakuba Nečase a Jana Závišky. "Bohemka má nyní mnohem větší potenciál do budoucna než v minulé sezoně. Jsem přesvědčený, že jsme na tom lépe než před minulou sezonou. Jelikož ale došlo ke změnám, bude si mužstvo muset sílu vybudovat. Jdu do sezony s optimismem, ale připouštím, že máme mladé mužstvo a mohou přijít krušné chvilky," prohlásil Hašek.

"Bohemka se dostala do situace, ve které dlouho nebyla. Hráče jsme si vybrali sami, přišli hned na začátku přípravy a máme tam ještě prostor na doplnění. Jeden až dva hráč ještě mohou dorazit," dodal Držmíšek.