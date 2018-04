Madrid - Fotbalisté Bayernu Mnichov budou v úterý odvracet vyřazení z Ligy mistrů. V odvetném semifinále na hřišti obhájce Realu Madrid se pokusí dohnat úvodní domácí ztrátu 1:2. Vítěz posledních dvou ročníků elitní soutěže však německého soupeře dokázal porazit šestkrát za sebou i v posledních šesti zápasech na svém stadionu.

Bayern sice ve středu poslal do vedení Joshua Kimmich, ale Marcelo těsně před pauzou vyrovnal a na začátku druhé půle otočil skóre střídající Marco Asensio. Domácí byli aktivnější, ale řadu slibných šancí nevyužili.

"Samozřejmě má Real velkou výhodu, ale my jsme si nezasloužili prohrát a měli jsme vyhrát. To mi do odvety dodává trochu víc optimismu. Zkusíme udělat všechno pro postup," uvedl trenér Jupp Heynckes, který v roce 2013 dovedl Bayern k jeho poslední trofeji v LM.

Bývalému kouči Realu bude chybět řada zraněných hráčů: k dlouhodobým marodům po prvním zápase přibyli stoper Jérome Boateng a záložník Arjen Robben, naopak se uzdravil bek David Alaba. Španělský tým zase nemůže počítat s krajním obráncem Danim Carvajalem.

V loňském čtvrtfinále sice Bayern v základní hrací době zvítězil v Madridu 2:1, čímž smazal úvodní ztrátu, ale v prodloužení hráči "Bílého baletu" vstřelili tři góly a radovali se z výhry 4:2.

"Nevzdáváme to, pořád máme šanci. V odvetě však potřebujeme podat špičkový výkon a oproti domácímu zápasu ukázat i jiný zabijácký instinkt," upozornil záložník Bayernu Thomas Müller.

Real se chce vyvarovat toho, aby se opakoval vývoj domácího čtvrtfinále s Juventusem Turín, ve kterém Madridští málem ztratili náskok 3:0 z úvodního duelu. Hrozící prodloužení odvrátil až Cristiano Ronaldo z penalty v nastaveném čase.

"Po tom, co se stalo s Juventusem, budeme muset k odvetě s Bayernem přistoupit úplně jinak. Jestli ne, přijdou problémy," upozornil trenér Realu Zinédine Zidane.

Obhájci trofeje v úterý potřebují zlepšit i defenzivu, protože doma udrželi čisté konto v jediném z posledních 14 soutěžních duelů. "Musíme podat velký výkon, náš nejlepší v sezoně, abychom postoupili. Jsme připravení a odhodlaní, bude to zápas roku," prohlásil francouzský kouč.

"Přivezli jsme si dobrý výsledek, přesto musíme hrát tak, jako by to bylo stále 0:0. Chceme obhájit titul a porazit Bayern i doma," doplnil kapitán a stoper Sergio Ramos.

Úterní šlágr na Santiago Bernabéu začne tradičně ve 20:45. Hlavním rozhodčím bude Turek Cüneyt Cakir.

Zajímavosti před odvetou semifinále LM Real Madrid - Bayern Mnichov: -------- Výkop: úterý 1. května, 20:45. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.). První zápas: 2:1. Bilance: 25 12-2-11 39:37. Předpokládané sestavy: Real: Navas - Lucas Vázquez, Varane, Ramos, Marcelo - Modrič, Casemiro, Kroos, Asensio - Benzema, Ronaldo. Bayern: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Thiago, Javi Martínez - Müller, James Rodríguez, Ribéry - Lewandowski. Absence: Carvajal (zranění), Isco (nejistý start) - Boateng, Coman, Robben, Vidal (všichni zranění), Neuer (rekonvalescence). Nejlepší střelci v soutěži: Ronaldo (15) - Lewandowski (5). Zajímavosti: - Real usiluje o rekordní třetí triumf v LM za sebou - Bayern skončil v semifinále ve 3 z předchozích 4 sezon, naposledy LM ovládl v roce 2013 - jde o nejčastější zápas v evropských pohárech, soupeře čeká již 26. utkání - Real vyřadil Bayern v loňském čtvrtfinále, v Mnichově vyhrál 2:1 a doma 4:2 po prodloužení - Real porazil Bayern 6x za sebou, doma vyhrál "Bílý balet" posledních 6 vzájemných zápasů - Bayern už má jistý německý titul, Real je ve španělské lize až třetí se ztrátou 15 bodů na mistrovskou Barcelonu - Real prohrál jediný z posledních 12 soutěžních duelů - Real jen ve 4 z posledních 26 soutěžních zápasů udržel čisté konto (doma v jediném z posledních 14) - Real doma vyhrál 34 z posledních 41 zápasů LM a z toho jen 2x prohrál (naposled v odvetném čtvrtfinále s Juventusem Turín 1:3) - Bayern venku vyhrál poslední 4 soutěžní utkání a nastřílel v nich 15 gólů - trenér Bayernu Heynckes v sezoně 1997/98 vedl Real a vyhrál s ním LM - Ronaldo dal 7 gólů v posledních 4 zápasech s Bayernem, 2 zásahy potřebuje k vyrovnání vlastního rekordu v jedné sezoně LM (17) - Ronaldo v této sezoně LM dal gól ve všech 5 domácích zápasech (celkem 7 branek) - James Rodríguez hostuje v Bayernu z Realu, záložník madridského týmu Kroos zase oblékal dres německého mistra - Lewandowski dal za Bayern 18 soutěžních gólů v 18 zápasech v roce 2018