Madrid - Fotbalisté Barcelony ve šlágru 17. kola španělské ligy vyhráli 3:0 na hřišti hlavního rivala Realu Madrid. Katalánci na stadionu Santiaga Bernabeua zvítězili v lize potřetí za sebou, což se jim povedlo poprvé v historii. Zároveň udrželi neporazitelnost v sezoně a udělali výrazný krok za titulem. Druhému Atléticu Madrid se vzdálili na rozdíl devíti bodů, na čtvrtý Real mají náskok dokonce 14 bodů.

"Udělali jsme další krok dopředu, ale ještě bych Real neodepisoval. Je to stále běh na dlouhou trať. Real stále není ze hry o titul," řekl záložník Andrés Iniesta, který se spoluhráči neprohrál už 25 soutěžních utkání za sebou.

"Tahle porážka hodně bolí. Byl to pro nás velmi, velmi těžký zápas. Ale ještě není konec. Může to tak vypadat, ale my se nevzdáváme," prohlásil kouč Realu Zinedine Zidane po nejtvrdší porážce za 23 měsíců svého angažmá v Realu. "Je to složitá situace, někdo by řekl nemožná, ale hráči Realu jsou povinni bojovat o titul až do úplného konce," přidal kapitán Sergio Ramos.

Barcelonu poslal do vedení v 54. minutě Luis Suárez, o deset minut později zvýšil Lionel Messi z pokutového kopu za úmyslnou ruku Daniho Carvajala. Obránce Realu byl za to vyloučen a domácí dohráli zápas v oslabení. V nastavení ještě dokonal debakl obhájců titulu Aleix Vidal.

Real nutně potřeboval El Clásico vyhrát, aby se vrátil do boje o titul. A už ve 2. minutě se mohl radovat z gólu, jenže trefu Cristiana Ronalda hlavou sudí správně neuznali kvůli ofsajdu. O chvíli později měl Ronaldo další dobrou šanci, jenže netrefil míč. A držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa neuspěl ani do třetice, jelikož ho nohou skvěle vychytal brankář Ter Stegen.

V dresu Barcelony byl dlouho nejnebezpečnější Brazilec Paulinho. V první šanci jeho střelu vyškrábl konečky prstů brankář Navas, kostarický gólman mu pak lapil i hlavičku. Blízko prvního gólu byl těsně před poločasem Benzema, jenže útočník Realu trefil hlavou pouze tyč.

Skóre se změnilo až v 54. minutě. Hosté se dostali k rychlému brejku, Rakitič po sólovém průniku posunul míč na Roberta, který okamžitě našel volného Suáreze a uruguayský kanonýr nezaváhal.

Chvíli poté vznikl ve vápně Realu závar, domácí nejprve zachránila tyč a po dorážce Paulinha zaskočil za brankáře Carvajal, který míči v cestě do brány zabránil úmyslně rukou. Domácí bek musel ze hřiště po červené kartě, k penaltě se postavil Messi a vstřelil svůj celkově 25. gól v derby s Realem.

"V první půli nás vysoko napadali a zdvojovali ve středu hřiště, takže jsme se těžko prosazovali. Ve druhé půli už jsme měli nad hrou větší kontrolu, více šancí a dali jsme góly," řekl kouč Barcelony Ernesto Valverde.

Madridský celek se i v deseti tlačil dopředu, ale střídající Bale neuspěl ve dvou šancích a míč do branky nedotlačil ani kapitán Ramos, jehož tvrdou ránu vyrazil Ter Stegen ramenem. Naopak v nastaveném čase po průniku Messiho vypálil nedlouho po příchodu z lavičky náhradníků Vidal, jeho tvrdou střelu brankář Navas neudržel a míč doskákal do branky potřetí.

"Nehráli jsme tak špatně. Kdybychom ze šancí v první půli dali gól, vypadalo by to jinak. Ale takový je fotbal. Teď jsem z toho zničení," dodal Zidane.

Španělská fotbalová liga - 17. kolo:

Real Madrid - FC Barcelona 0:3 (54. Suárez, 64. Messi z pen., 90.+3 Vidal), Valencie - Villarreal 0:1 (24. Bacca), La Coruňa - Vigo 1:3 (59. Andone - 40. a 54. Aspas, 3. Wass).

Tabulka:

1. FC Barcelona 17 14 3 0 45:7 45 2. Atlético Madrid 17 10 6 1 25:8 36 3. Valencie 17 10 4 3 36:17 34 4. Real Madrid 16 9 4 3 30:14 31 5. FC Sevilla 17 9 2 6 20:22 29 6. Villarreal 17 8 3 6 24:20 27 7. Eibar 17 7 3 7 22:29 24 8. Getafe 17 6 5 6 22:16 23 9. San Sebastian 17 6 5 6 31:29 23 10. Girona 17 6 5 6 21:26 23 11. Vigo 17 6 3 8 30:25 21 12. Bilbao 17 5 6 6 18:19 21 13. Leganés 16 6 3 7 12:14 21 14. Betis Sevilla 17 6 3 8 25:31 21 15. Espaňol Barcelona 17 5 5 7 14:21 20 16. Levante 17 3 9 5 15:22 18 17. Alavés 17 5 0 12 13:25 15 18. La Coruňa 17 4 3 10 19:34 15 19. Málaga 17 3 2 12 13:31 11 20. Las Palmas 17 3 2 12 13:38 11