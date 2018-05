Úvodní semifinálové utkání fotbalové Ligy mistrů Liverpool - AS Řím. Vpravo Jordan Henderson z Liverpoolu, vlevo Patrik Schick z AS Řím.

Úvodní semifinálové utkání fotbalové Ligy mistrů Liverpool - AS Řím. Vpravo Jordan Henderson z Liverpoolu, vlevo Patrik Schick z AS Řím. ČTK/AP/Rui Vieira

Řím - Fotbalisté AS Řím chtějí ve středeční odvetě semifinále Ligy mistrů s Liverpoolem dotáhnou úvodní manko 2:5 a předvést další velký domácí obrat. Italský tým, kde působí i český reprezentant Patrik Schick, už ve čtvrtfinále na Olympijském stadionu senzačně porazil Barcelonu 3:0 a smazal venkovní ztrátu 1:4.

Liverpool se minulé úterý dostal do pětibrankového vedení, když se dvakrát prosadili bývalý hráč AS Řím Mohamed Salah s Robertem Firminem a jednou Sadio Mané. V závěrečné desetiminutovce však "Reds" polevili a dvakrát inkasovali. Hostům dali naději do odvety Edin Džeko a Diego Perotti proměněnou penaltou.

"Na konci prvního zápasu jsme viděli, že Liverpool vzadu není tak silný jako v útoku, takže máme šanci doma vstřelit tři góly. Musíme jít do zápasu beze strachu a s velkým odhodláním," řekl Schick pro klubovou televizi.

Letní rekordní posila ze Sampdorie Janov se konečně začíná dostávat do formy. Dvaadvacetiletý hráč skóroval v posledních dvou zápasech italské ligy a v Liverpoolu jako náhradník oživil hru hostů. V odvetě by měl Schick nastoupit na pravé straně tříčlenného útoku. "Lidé říkali, že na tuto pozici není stavěný, ale fyzicky se hodně zlepšil. Na křídle potřebujete hodně dobře běhat a Schick to dokáže," podotkl trenér AS Eusebio Di Francesco.

Římské mužstvo v této sezoně doma neinkasovalo ani v jednom z pěti utkání Ligy mistrů. "Známe svou opravdovou sílu a víme, že fanoušci jsou naším dvanáctým hráčem. V Římě jsme v Evropě ještě nedostali gól a porazili Chelsea i Barcelonu 3:0, což nám dodává sebevědomí. Máme padesátiprocentní šanci na postup," uvedl brankář Alisson Becker.

Liverpool chce i po středečním duelu udržet neporazitelnost v aktuálním ročníku Champions League. "Doma jsme si vytvořili dobrý základ a teď musíme práci dodělat v Římě," prohlásil kouč Jürgen Klopp. Jeho svěřenci jsou nejproduktivnějším týmem hlavní fáze soutěže s 38 vstřelenými góly, hned 28 z nich obstaralo ofenzivní trio Salah, Firmino, Mané.

"Chceme vyhrát i v Římě a postoupit do finále. Domácí potřebují dát góly. Víme, že nás čeká pekelná atmosféra, takže musíme být připraveni fyzicky i psychicky," doplnil obránce Trent Alexander-Arnold.

Liverpool naposledy postoupil do finále LM v roce 2007, AS Řím dosud hrál pouze finále PMEZ v roce 1984, ve kterém prohrál právě s anglickým celkem. Středeční utkání začne ve 20:45, hlavním rozhodčím bude Slovinec Damir Skomina.

Zajímavosti před středečním odvetou semifinále LM AS Řím - Liverpool FC: -------- Výkop: středa 2. května, 20:45. Bilance: 6 1-2-3 4:10. Rozhodčí: Skomina - Praprotnik, Vukan (všichni Slovin.). První zápas: 2:5. Předpokládané sestavy: AS Řím: Alisson - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - Nainggolan, De Rossi, Pellegrini - Schick, Džeko, El Shaarawy. Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner - Salah, Firmino, Mané. Absence: Defrel, Karsdorp, Perotti (všichni zranění), Strootman (nejistý start) - Can, Gomez, Matip, Oxlade-Chamberlain (všichni zranění), Lallana (nejistý start). Nejlepší střelci v soutěži: Džeko (7) - Firmino, Salah (oba 10). Zajímavosti: - AS Řím prohrál posledních 6 pohárových dvojzápasů s anglickými soupeři - AS Řím si zahrál semifinále LM (tehdy PMEZ) jen v roce 1984 a následně ve finále prohrál s Liverpoolem - Liverpool naposledy postoupil do finále LM v roce 2007 - AS Řím ve čtvrtfinále vyřadil Barcelonu, když po úvodní prohře 1:4 dokázal doma vyhrát 3:0 - Liverpool ve čtvrtfinále vyřadil Manchester City a v tomto ročníku LM ještě neprohrál (9 výher, 4 remízy) - AS Řím v tomto ročníku LM doma neinkasoval (4 výhry a remíza) - Liverpool venku dal gól v 19 z posledních 21 soutěžních utkání - Liverpool v této sezoně LM nastřílel 44 gólů (včetně 6 v předkole) a jedna branka mu chybí k vyrovnání rekordu Barcelony z ročníku 1999/2000 - Liverpool prohrál jediný z posledních 17 soutěžních duelů - za AS Řím hraje i český útočník Schick, jeho bosenský spoluhráč Džeko v minulosti nastupoval za Teplice - nejlepší střelec Liverpoolu Salah přišel do Anglie v létě z AS Řím, egyptský útočník se v prvním zápase blýskl 2 góly a 2 asistencemi - útočníci Liverpoolu Salah, Firmino a Mané v této sezoně LM dali společně 28 gólů