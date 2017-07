Zlín - Fotbalista Lukáš Železník dnes neodcestoval s Mladou Boleslaví na soustředění do Rakouska a vrátí se do Zlína. Dres "Ševců" bude oblékat opět po roce a půl a měl by jim pomoci v základní skupině Evropské ligy.

Sedmadvacetiletý útočník Železník opustil Zlín vloni v lednu, kdy přestoupil do pražské Slavie. Tam se ale brzy vážně zranil a v silné konkurenci se neprosadil, takže letos v zimě zamířil do Mladé Boleslavi.

"Včera večer jsme se s Mladou Boleslaví domluvili. Nyní už je potřeba jen dotáhnout technické záležitosti jeho návratu," řekl ČTK sportovní manažer Zlína Zdeněk Grygera.

Železník se stane čtvrtou letní posilou Zlína. "Ševci", kteří díky výhře v domácím poháru postoupili do základní skupiny Evropské ligy, už angažovali Lukáše Bartošáka, Adnana Džafiče a Pabla Podia. Na hostování by pak mohl přijít ze Slavie Gino van Kessel a klub má údajně zájem i o Petra Jiráčka či Ubonga Ekpaie.

Železník ve Zlíně zahájil profesionální kariéru. V klubu strávil šest let, zažil postup do první ligy a byl i kapitánem týmu. V lize má na kontě 37 utkání a 11 vstřelených branek.