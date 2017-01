Mladá Boleslav - Fotbalista Lukáš Železník po roce opustil pražskou Slavii a přestoupil do Mladé Boleslavi. Šestadvacetiletý útočník, kterého vloni přibrzdilo vážné zranění, podepsal se středočeským klubem smlouvu na tři a půl roku.

Železník zamířil do Slavie před rokem v zimě ze Zlína, ale vinou zranění se příliš nedostal do hry. V květnu musel na operaci kotníku a následně přišel o většinu podzimu, během něhož zasáhl jen do jednoho ligového zápasu.

V Edenu by navíc při velké konkurenci byl až třetím nebo čtvrtým útočníkem v pořadí, takže zvolil přesun do pátého týmu ligové tabulky Mladé Boleslavi a ve Slavii předčasně skončil.

Železník na sebe upozornil hlavně na podzim 2015, kdy v šestnácti ligových zápasech v dresu tehdejšího nováčka Zlína nastřílel osm branek. Ve Slavii už ale v nejvyšší soutěži žádnou nepřidal a trefil se jen v utkání domácího poháru s Litoměřickem.

"Prožil jsem ve Slavii radost i smutek. Přeju jí hodně štěstí jak na české, tak na mezinárodní scéně. Děkuji i fanouškům za skvělou podporu," uvedl Železník na sociální síti.

"Každý hráč, který prošel Slavií, v ní nechal kus srdce. Odchod Lukáše bolí. V rozletu ho zastavilo zdraví. Zaslouží si ale hrát a být v klubu, kde se mu to povede. Je to nejlepší řešení pro hráče i pro klub," dodal předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Železník je čtvrtým hráčem, který v zimě opustil druhý celek tabulky. Předtím brankář Martin Berkovec zamířil na hostování do Bohemians 1905, záložník Jaroslav Mihalík do Polska a obránce Tomáš Jablonský přestoupil do Brna. Odejít by měl i obránce Jan Mikula.