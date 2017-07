Praha - Sparťanský záložník Lukáš Vácha nestihne kvůli zranění ze soustředění v Rakousku start nové sezony, do které letenský tým vstoupí za 14 dní předkolem Evropské ligy. Lékařské vyšetření sice vyloučilo poškození zkříženého vazu v koleni, i tak ale bude osmadvacetiletý fotbalista mimo hru čtyři až šest týdnů.

Vácha si přivodil zranění v úvodním utkání na soustředění proti Dynamu Kyjev, které Sparta prohrála 1:4. Pro bývalého reprezentanta to byl první zápas v letní přípravě, předchozí dva duely vynechal kvůli problémům s kolenem. Den po zápase Vácha odcestoval z Rakousku zpět do Čech spolu s dalším zraněným hráčem Španělem Néstorem Albiachem.

"Měli jsme podezření na poškození předního zkříženého vazu, to ale vyvrátila magnetická rezonance. Zranění si nevyžádá operaci a budeme volit konzervativní léčbu," uvedl pro klubový web lékař Miroslav Sinkule.

"Náladu mám lepší nejen já, ale myslím, že my všichni. Musím se přiznat, že to ze mě docela spadlo, protože ty spekulace byly různé. Já ale věřil, že se ta nejhorší diagnóza nepotvrdí," doplnil Vácha.

Osminásobný český reprezentant měl problémy s kolenem už v minulé sezoně. Vloni v září byl na operaci a vynechal zbytek podzimu. Nyní bude mimo hru kratší dobu.

"Zapojovat se do plné zátěže budu postupně podle svého vlastního pocitu a toho, co mi řekne doktor. Může to být dřív nebo později. Už jsem ale ve své kariéře něco prodělal, takže vím, že pro mě taková pauza bude o poznání klidnější, než kdyby se jednalo o vážnější zranění," dodal Vácha.