Trabzon (Turecko) - Fotbalový reprezentant Filip Novák by měl přestoupit z dánského Midtjyllandu do Trabzonsporu. Sedmadvacetiletý levý obránce je v Turecku na zdravotní prohlídce a ještě během dnešního dne by mohl být transfer hotov.

Novák podle webu www.cnnturk.com ve středu večer dorazil v doprovodu zástupce z hráčské agentury Sport Invest do Istanbulu a dnes v Turecku absolvuje zdravotní testy. K definitivní dohodě ještě zbývá dořešit několik detailů.

Novák přestoupil do Midtjyllandu v srpnu 2015 z Jablonce a s aktuálním lídrem dánské ligy tehdy podepsal čtyřletou smlouvu. Stal se jednou z opor týmu. V této sezoně dánské ligy nastoupil k 16 utkáním a dal tři góly.

Nyní by si měl Novák vyzkoušet druhé zahraniční angažmá. V Trabzonsporu, jemuž patří v turecké ligy sedmé místo, by se potkal hned se čtyřmi Slováky. V kádru figurují Tomáš Hubočan, Matúš Bero, Juraj Kucka a Ján Ďurica.

S profesionální kariérou začínal Novák ve Zlíně, odkud v roce 2011 zamířil do Jablonce. V uplynulé kvalifikaci o mistrovství světa patřil do základní sestavy české reprezentace. Za národní A-tým odehrál zatím 12 zápasů a dal jeden gól.