Jablonec nad Nisou - Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd má minci s vlastním portrétem. Do zlata si ji dnes osobně vyrazil v České mincovně v Jablonci nad Nisou. Čtyřiačtyřicetiletý někdejší záložník je desátým v sérii věnované československým fotbalovým legendám, pomyslnou jedenáctku zkompletuje nejlepší střelec v historii národního týmu Jan Koller.

"Je to obrovská čest. Vidět svůj obličej na minci, ten pocit je zvláštní, ale máte takovou hrdost v sobě," uvedl před ražbou držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy z roku 2003.

Výtvarnou podobu jeho mince vytvořil medailér Martin Dašek. Na rubu je Nedvěd vyobrazen s nezaměnitelným střapatým účesem. "Poznávám se. I když se mi zdá, že jsem tam trochu oteklý, ale mně se (mince) líbí. Je to hezká mince, obrázek pěkný," zhodnotil svůj portrét Nedvěd, nynější viceprezident Juventusu Turín. Na minci je i Nedvědův podpis a nápis, že patří mezi vicemistry Evropy z roku 1996. S reprezentací získal na evropském šampionátu ještě bronz v roce 2004.

Mincovna vydává na počest Nedvěda zlaté a stříbrné mince. Zlaťáky jsou vyraženy ze čtvrtiny troyské unce v počtu 200 kusů, jedna stojí 11.450 Kč. Stříbrných mincí o hmotnosti 29 gramů je 500, a prodávají se po 1450 Kč. "Zájem je eminentní, zlaté jsou vyprodané, zbývá pár desítek ve stříbrných," uvedl obchodní ředitel mincovny Aleš Brix.

Na lícní straně mince je britská královna Alžběta II., která před výkopem finále ME před 21 lety ve Wembley osobně pozdravila hráče. Je tam také fotbalový míč ve tvaru srdce, tedy logo Nadace fotbalových internacionálů, jež umožnila vydání této série. Část výtěžku z prodeje mincí je určený pro někdejší fotbalisty. "Podařilo se už získat asi 750.000 korun," uvedl dnes předseda nadace a další slavný český fotbalista Antonín Panenka. Za 16 let fungování nadace podle něj mohla bývalé reprezentanty podpořit částkou přesahující 18 milionů korun.

Česká mincovna odstartovala sběratelskou sérii v roce 2014. Na mincích jsou fotbalisté, kteří se zasloužili o zisk stříbrné medaile na světovém šampionátu v roce 1962 či vyhráli ME v roce 1976 nebo o 20 let později získali stříbro. V reálu by to podle Nedvěda byla velmi silná jedenáctka, která by mohla uspět na mistrovství světa. "Ta by dopadla velice dobře. Je dobře poskládaná, určitě by neudělala ostudu," uvedl. Zda by získala i světový titul, neví. "Důležité je předvést dobrý fotbal lidem, aby se pobavili a o to jsme se snažili," dodal.

Do zlata mají vyražený portrét brankář Ivo Viktor, obránci Jan Lála, Karol Dobiáš a Miroslav Kadlec. Ve zlaté záloze jsou vedle Nedvěda ještě Josef Masopust, Karel Poborský a Antonín Panenka. Útočnou trojici tvoří Josef Kadraba, Zdeněk Nehoda a Jan Koller, jehož mince by se měla razit zhruba za měsíc.