Fotbalový záložník Ondřej Mihálik (na archivním snímku z 19. listopadu 2016) přestoupil z Jablonce do Alkmaaru. Dvacetiletý hráč podepsal s třetím týmem nizozemské ligy smlouvu do června 2022. ČTK/Petrášek Radek

Jablonec nad Nisou - Fotbalový záložník Ondřej Mihálik přestoupil z Jablonce do Alkmaaru. Dvacetiletý hráč a člen národního týmu do 21 let podepsal s třetím týmem nizozemské ligy smlouvu do června 2022.

"Je to pro mě obrovský posun v kariéře. Je to ještě hodně čerstvé a sžívám se s tím. Je to další motivace a čeká mě ještě tvrdší práce. Doufám, že se zadaří a třeba zase z Alkmaaru postoupím o nějaký level výš," řekl Mihálik pro jablonecký klubový web.

Pro Jablonec to znamená další oslabení v útoku, protože během zimy přišel o oba své nejlepší střelce. Nedávno si totiž Slavia stáhla z hostování Stanislava Tecla.

"Ondru čeká další posun v kariéře a jsme rádi, že můžeme do kvalitní soutěže posunout našeho odchovance. Po fotbalové stránce je odchod Ondry oslabením, na podzim vstřelil pět ligových branek," řekl výkonný ředitel klubu Petr Flodrman. "Přestup byl výhodný pro klub i pro hráče. V současnosti řešíme příchody nových posil," dodal.

Mihálik v lize debutoval v září 2014 a celkem odehrál 52 zápasů a dal v nich 14 branek. Prošel i všemi mládežnickými reprezentacemi, za které má 55 startů a 11 branek.

"Jsem strašně rád, že jsem se v Jablonci prosadil do první ligy. Dostal jsem šanci, abych o to zabojoval, a myslím si, že jsem šanci chytil dobře. Určitě budu rád, když se na konci kariéry, která bude, doufám, co nejdéle v zahraničí na nejvyšší úrovni, vrátím zase do Jablonce. Město Jablonec miluji, narodil jsem se tady a nemám jediný důvod se sem nevrátit," prohlásil Mihálik.

Nyní se stane po Václavu Černém z Ajaxu a Jaroslavu Navrátilovi z Almela třetím Čechem v této sezoně nizozemské ligy.

"Holandská liga obecně přeje mladým fotbalistům, ofenzivní styl této soutěže je pro rozvoj individuálních herních dovednosti hráčů ideální. Alkmaar je navíc ambiciózní klub, který devětkrát za posledních 12 let hrál evropské poháry, nyní vybudoval komplexně nové zázemí a pro trénink využívá těch nejmodernějších technologických metod," vysvětlil volbu hráčský agent Viktor Kolář z agentury Sport Invest.