Praha - Plzeňský fotbalista Jan Kopic dnes v hlavním líčení v kauze údajného drogového dealera Vítězslava Meišnera popřel, že by měl s drogami vlastní zkušenost. Ve svědecké výpovědi připustil, že obžalovanému půjčil půl milionu korun jen několik týdnů poté, co se s ním seznámil, a to na žádost dalšího českého reprezentanta Ondřeje Vaňka. Vaněk ve výpovědi na policii uvedl, že byl s Meišnerem v kontaktu téměř denně. Telefonní odposlechy o vzájemných schůzkách či "zkoušení prášku" vysvětlil tak, že byl opilý nebo že před obžalovaným "machroval".

Kopic řekl, že nevěděl o tom, že by Meišner prodával drogy. "Znám tady Víťu, seznámili jsme se v březnu minulýho roku na nějaký párty v Praze. O měsíc později jsem byl kontaktován - volal mi kamarád Ondra Vaněk - jestli můžu půjčit peníze pro Víťu. Samozřejmě jsem to nejdřív odmítl," popsal u pražského městského soudu.

Souhlasil prý až po opakovaném telefonátu, kdy dostal příslib, že "to bude na papír". Meišnerovi pak na základě písemné smlouvy půjčil 500.000 na dvacetiprocentní úrok a s tím, že peníze vrátí za měsíc. "Na účet mi poslal 100.000, potom jsme byli pořád v kontaktu, že mi vrátí zbytek, ale pak byl zadržen," uvedl fotbalista. Na co Meišner peníze potřeboval, prý Kopic nevěděl.

"Měl pěkný auto, hrál poker i v Americe," odpověděl na dotaz soudkyně Moniky Křikavové, co o Meišnerovi vlastně věděl. S obžalovaným se prý celkem viděl "třikrát čtyřikrát", z toho "dvakrát třikrát" na nějaké párty. Večírky popsal jako diskotéky, prý se nesetkal s tím, že by se na nich užívaly nebo prodávaly drogy. S kamarádem Vaňkem prý také nikdy nemluvil o tom, že by Vaněk bral drogy. "Jako někdy jsme si dělali srandu," dodal.

Vaněk, který loni přestoupil z Plzně do ruského FK Ufa, byl na dnešek rovněž předvolaný jako svědek, soudu ale zaslal omluvu s přiloženým ruským pracovním vízem a s vysvětlením, že se v dohledné době nechystá do ČR. Požádal o přečtení své dřívější výpovědi na policii, čemuž soudkyně vyhověla.

Meišnerův advokát proti tomu protestoval s tím, že podle jeho informací se Vaněk "často účastní různých pikniků na území Brna". "Soud by měl ukázat, že fotbaloví reprezentanti a jiní špičkoví sportovci nemají výhodnější postavení než druzí svědci a obžalovaní. Nebylo by od věci, aby na něj (Vaňka) byl vydán mezinárodní zatykač, protože z výpovědí vyplývá, že drogy sám distribuoval," prohlásil. Soudkyně jeho přání označila za naprostý nesmysl mimo jiné proto, že na svědka vydat mezinárodní zatykač nelze.

Z přečtené výpovědi, kterou Vaněk učinil koncem loňského prosince, vyplývá, že se s Meišnerem spřátelil také "na párty v Praze", a to o pár měsíců dříve než Kopic. "Měli jsme společné zájmy... líbily se nám holky," vysvětlil.

Policie mu předestřela odposlechy telefonátů, v nichž se s Meišnerem domlouvá na schůzkách. V záznamech zaznívají věty "potřebuju to pro kluky do Plzně" nebo "když je volno, tak všichni hulí". Vaněk také Meišnera informuje, že jde na diskotéku a "zkusí prášek", který je prý dobrý dohromady "s kokešem". "Asi jsem byl opilej. Když jsem opilej, tak si nic nepamatuji," řekl k tomu Vaněk policistům. "Nikdy jsem žádné drogy neužíval," zdůraznil.