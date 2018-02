Mladá Boleslav - Ofenzivní záložník Tiémoko Konaté přestoupil z pražské Sparty do Mladé Boleslavi. Sedmadvacetiletý fotbalista z Pobřeží slonoviny podepsal s novým klubem smlouvu do června 2019.

Konaté přišel do Sparty v září 2012 a v české lize má bilanci 71 zápasů a šest branek. Předloni v létě byl dvojnásobný reprezentant Pobřeží slonoviny přeřazen do juniorky poté, co se nedostavil na trénink a chtěl si vymoci přestup do Steauy Bukurešť, nynějšího FCSB.

Posléze se sice do áčka Sparty vrátil, nový trenér Andrea Stramaccioni ho však znovu vyřadil z kádru. Podzim strávil Konaté v juniorce a nyní Letnou, kde měl ještě půl roku smlouvu, definitivně opouští. V dresu Mladé Boleslavi by měl být připraven na první jarní kolo proti Karviné.

"Nemá cenu se vracet k minulosti. Myslím, že je to hráč, který je schopen nám okamžitě pomoct. Ale místo v sestavě si samozřejmě musí vybojovat," uvedl prezident Mladé Boleslavi Josef Dufek v tiskové zprávě. "Měli jsme o tohoto hráče dlouhodobý zájem. Dříve to z různých důvodů nešlo, nyní to vyšlo," dodal Dufek.

Boleslav by mohla získat i krajního beka či záložníka Martina Suse z Ostravy. Baník na sociálních sítích informoval, že dal sedmadvacetiletému odchovanci Sparty svolení k jednání se středočeským klubem.