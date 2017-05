Praha - Fotbalista David Bystroň spáchal ve 34 letech sebevraždu. Informaci slovenského deníku Šport potvrdil pro český deník Sport jeho bratr Daniel. Bývalý obránce Baníku Ostrava a Plzně, jenž naposledy hrál ve Švýcarsku, je za poslední měsíc druhým českým fotbalistou, který zemřel vlastní rukou. Bývalý spoluhráč z Viktorie František Rajtoral se oběsil 23. dubna v Turecku.

Také Bystroň se podle informací serveru iDnes.cz oběsil ve sklepě svého bytu a zanechal po sobě dopis na rozloučenou.

Rodák ze slovenské Levoče byl odchovancem Baníku Ostrava, v jehož dresu nakoukl poprvé v roce 2001 do ligy a v sezoně 2003/04 slavil mistrovský titul. Je rovněž bulharským mistrem s Levski Sofia a další titul přidal v dresu Plzně.

V listopadu 2011 zaznamenala jeho kariéra strmý pád poté, co měl po utkání Ligy mistrů s Borisovem pozitivní dopingový test, údajně na metamfetamin. Za to dostal dvouletý trest. Po návratu hrál za Olomouc druhou ligu. Zdravotní potíže ho však donutily ve 32 letech ukončit profesionální kariéru. Dál pokračoval v páté švýcarské lize, kde naposledy nastupoval za US Schluein.