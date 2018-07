Moskva - Jen krátce trvalo roztrpčení Rusů z vyřazení ve čtvrtfinále světového fotbalového mistrovství. Ruský šampionát vstoupí do análů jako jeden z nejvydařenějších a plody nadšené organizátorské práce bude Moskva sklízet jak na poli domácím, tak i zahraničním. Ruská státní média vidí v mistrovství šanci na nápravu mezinárodní pověsti země i na zlepšení stavu ruské ekonomiky. Podle západních komentátorů budou zisky jen krátkodobé. "Dokáže ruský experiment s otevřeností přežít?" ptá se britský list The Independent.

Zatímco před mistrovstvím varovaly Spojené státy a některé další země své občany, že do Ruska odjíždějí na vlastní nebezpečí, po mistrovství se ozývá jen chvála. Pro Kreml a prezidenta Vladimira Putina bylo příležitostí změnit pověst Ruska zatíženou krymskou anexí, potíráním opozice a hybridní válkou proti Západu. Moskva podle americké televize NBC pojala šampionát jako propagační projekt ke zlepšení své image. Sám Putin přitom navštívil jen jedno utkání a s výjimkou zahájení a závěru mistrovství se neukázal.

Podle renomovaného ruského komentátora Vladimira Poznera je pro pověst Ruska ve světě mistrovství kolosální výhrou. Kdyby Západ před šampionátem nelíčil Rusko výhradně v černých barvách, tak výrazný úspěch by se nedostavil, řekl britským novinářům. Připustil, že pro Kreml, ale i pro jeho odpůrce z řad opozice a liberálních ruských intelektuálů, nebylo mistrovství sportovní, ale navýsost politickou akcí. Postup sborné do čtvrtfinále obě strany přijaly bezmála jako potvrzení oprávněnosti Putinova režimu. První s nadšením, druhá s obavami. "Je to šokující a leccos to vypovídá o stavu naší země," uvedl Pozner.

Rusko bylo během fotbalového šampionátu jiné, shodují se zahraniční média i domácí ruští komentátoři. Jinou tvář své země viděli i sami Rusové, kterým ale po šampionátu zbudou jen vzpomínky, poznamenal The Independent. Světová média poprvé od dob perestrojky z 80. let Rusko unisono chválila, ale otázku, zda to může pokračovat, nezodpoví ruští fanoušci, nýbrž Kreml, upozornil britský list.

Silný vlastenecký kapitál nahromaděný během úspěšné sportovní akce může teď Kreml investovat do kampaně kolem důchodové reformy, kterou vláda v rozporu s prezidentskými sliby ohlásila prakticky s výkopem úvodního utkání fotbalového šampionátu. Protesty proti zvýšení důchodového věku, krajně nepopulárního v zemi s okázalou tradicí sociálních jistot, mistrovství světa částečně utlumilo. Teď ruské vedení čeká složitá vysvětlovací kampaň, do níž se musí zapojit i dosud zdrženlivý Putin.

Kromě vylepšení pověsti země může mistrovství Rusku přinést i ekonomický efekt, i když podle expertů jen krátkodobý. Podvázat ho mohou rekordní investice, které byly v jedenácti ruských městech zapotřebí. Vystřízlivění totiž leckde nastalo ještě před koncem šampionátu, když se místní funkcionáři začali zamýšlet nad využitím velkých fotbalových arén. Někde spoléhají na pomoc federálního rozpočtu, jinde chtějí stadion nabídnout zahraničním investorům.

Optimistické naděje ale zatím v Rusku převládají. Liberální list Kommersant předpokládá, že fotbalový karneval, tak spontánní a světový, mohl v zemi vytvořit novou atmosféru, v níž "je možné zvládnout jakékoli problémy - od kvality hry ruské sborné na příštím mistrovství až po stav justičního systému a globální bezpečnost". Podle německé stanice Deutsche Welle "dal fotbal Rusům naději, že jejich země už nebude spojována jen se Skripalem, Donbasem a sankcemi. Že jejich země, která se na svět usmála, už nebude ukazovat zuby".