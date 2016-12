Praha - V úterý večer si útočník Miroslav Forman užil se Spartou postup do semifinále hokejové Ligy mistrů a dnes ráno ho vzbudil příjemný telefonát od kouče pražského týmu a zároveň asistenta trenéra české reprezentace Jiřího Kalouse. I díky narychlo vyřešenému ruskému vízu se šestadvacetiletý Forman může těšit na premiéru v národním týmu na Channel One Cupu v Helsinkách a Moskvě.

Během dopoledního tréninku se Forman pohyboval v útrobách pražské Tipsport Arény a vyčkával, zda se stihne všechno vyřídit. Pak sám vyrazil na nedalekou ruskou ambasádu. "Bylo to tam hodně rychlý," pochvaloval si v rozhovoru s novináři, že všechno klaplo.

"Kdyby to nevyšlo, tak bych to tak prostě vzal a věřím, že bych se do reprezentace podíval příště," prohlásil Forman, který do sezony 2013/14 hrával střídavě i v první lize nejdříve za Beroun a pak za Litoměřice. V této extraligové sezoně má na kontě z 24 zápasů 14 bodů za pět branek a devět asistencí.

S reprezentací ho čeká první zkušenost, nebyl ani v žádných mládežnických výběrech. "Je to splněný sen, teď zbývá jen ta NHL, možná," usmíval se Forman.

Nijak ho nemrzí, že místo reprezentační pauzy v nabitém programu Sparty bude hrát další zápasy. "Tohle je nároďák, jedu poprvé, takže pauza by byla možná hezká, ale tohle je hezčí. Jsem rád, že jedu," řekl Forman.

Z debutu v reprezentaci nijak nervózní není. "Už nějaké těžké zápasy za sebou mám. Sice ne v reprezentaci a asi to tady ještě bude o úroveň výš, ale nervózní nejsem. Spíš natěšený," uvedl Forman, který by měl být ve čtvrtečnímu duelu s Finskem připravený v roli třináctého útočníka na střídačce.

Po úterním postupu Sparty přes Bern podle něj nebyl ani čas na žádnou drobnou oslavu. "Všichni byli rádi, ale zápas skončil pozdě a nic jsme neslavili. Každý šel domů odpočívat," řekl Forman.

Náročný program mu nijak nevadí. "Já to mám docela rád. když to jde v rychlém sledu za sebou a člověk se víc dostane do tempa," podotkl. Před odletem do Helsinek řešil hlavně rychlé balení. "Vedle vyřizování víza jsem nafasoval oblečení a zjišťuju, co a jak. Co si mám vzít, co dostanu a musel jsem si zabalit věci. S trenéry už jsem mluvil, ale byly to zatím jen organizační věci, nic víc. Asi se ještě něco dozvím, možná až v letadle," dodal Forman.