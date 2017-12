Praha - Spíše formálně dnes začíná finále kampaně pro prezidentské volby. Kandidáti mají podle zákona ode dneška do 10. ledna vyhrazen celkem pětihodinový prostor jak ve vysílání České televize, jak Českého rozhlasu. Jejich volební poselství se ale na obrazovkách a v éteru objeví až po Novém roce. Starostové mohou ode dneška vyhradit obecní plochy pro plakáty kandidátů, ti ale jsou k vidění na komerčních plochách.

Veřejnoprávní televize i rozhlas budou vysílat předvolební spoty kandidátů na prezidenta republiky od 2. ledna. Na programech ČT1 a ČT2 budou k vidění minutové a půlminutové spoty prezidentských adeptů až do 10. ledna. O den dříve skončí vysílání minutových spotů na rozhlasových stanicích Radiožurnál, Dvojka a Vltava.

Rozhlas také chystá mimo jiné čtyři duely prezidentských kandidátů, a to ode dneška do 30. prosince, nebo jejich společnou debatu na 12. ledna. Televize odvysílá tři předvolební debaty a závěrečnou superdebatu, do níž ve čtvrtek 11. ledna pozve všechny kandidáty. Prezident Miloš Zeman, který usiluje o znovuzvolení, účast v debatách odmítl.

Češi si budoucí hlavu státu půjdou vybírat 12. a 13. ledna. Pokud žádný z devíti kandidátů v úvodrozstřelu nezíská nadpoloviční většinu hlasů, o prezidentovi se rozhodne o dva týdny později - 26. a 27. ledna - mezi dvěma finalisty.

Zemanovými vyzyvateli jsou bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, textař Michal Horáček, bývalý premiér Mirek Topolánek, někdejší šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek (ODA), prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (Realisté), předseda strany Rozumní Petr Hannig, diplomat Pavel Fischer a lékař Marek Hilšer.