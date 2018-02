Pchjongjang - Severní Korea potvrdila, že její delegaci na olympijských hrách v jihokorejském Pchjongčchangu povede formálně nejvyšší představitel země Kim Jong-nam. Devadesátiletý předseda stálého výboru Nejvyššího lidového shromáždění se v pátek zúčastní slavnostního zahájení olympiády, oznámila severokorejská tisková agentura KCNA. Ceremoniálu bude přihlížet i americký viceprezident Mike Pence, který již dříve uvedl, že chce využít svou přítomnost na olympijských hrách k tomu, aby "zmařil snahy KLDR ovládnout olympiádu svou propagandistickou kampaní".

Zatímco jihokorejská vláda vítá účast severokorejské delegace na olympiádě a celkové zmírnění napětí na Korejském poloostrově, Spojené státy, Japonsko a další země upozorňují, že KLDR se nadále odmítá vzdát svého jaderného a raketového zbrojního programu, a zdůrazňují nutnost pokračovat v tlaku na KLDR prostřednictvím sankcí.

List The Washington Post v neděli napsal, že pátečního zahajovacího olympijského ceremoniálu by se měl zúčastnit také otec amerického studenta Otta Warmbiera, který byl vězněn v KLDR a krátce po propuštění a návratu do USA loni v létě zemřel. Podle rodičů se student vrátil domů v hrozném stavu, pravděpodobně v důsledku krutého mučení v severokorejském vězení. Jeho otec Fred Warmbier by měl být na zahájení olympiády jako host amerického viceprezidenta Pence.

Kim Jong-nam, který má v KLDR převážně ceremoniální funkci, bude nejvyšším představitelem Severní Koreje, jenž od korejské války z let 1950-53 překročí hranici mezi oběma zeměmi. Soul a Pchjongjang zůstávají od vzájemného konfliktu stále technicky ve válečném stavu, protože válka skončila pouze příměřím, nikoli podpisem řádné mírové dohody.

Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení již v neděli uvedlo, že Kim Jong-nam přicestuje v pátek do Jižní Koreje v čele 22členné delegace. V zemi by měl strávit tři dny. Soul doufá, že se během olympiády, která potrvá do 25. února, podaří uspořádat jednání s Pchjongjangem na vysoké úrovni.

Jihokorejský prezidentský úřad konstatoval, že návštěva Kim Jong-nama nabídne "různé příležitosti" k rozhovorům na vysoké úrovni. "Tato návštěva ukazuje zájem Severní Koreje na zlepšení mezikorejských vztahů a úspěchu olympiády," prohlásil na dnešní tiskové konferenci mluvčí úřadu.

Skutečným vládcem KLDR je mladý diktátor Kim Čong-un, který je třetím vůdcem z komunistické dynastie Kimů po svém otci Kim Čong-ilovi a dědečkovi Kim Ir-senovi. Do ciziny ale na rozdíl od předsedy parlamentu Kim Jong-nama necestuje.

Kim Jong-nam, který je v čele stálého výboru Nejvyššího lidového shromáždění od roku 1998, navštívil i letní olympiádu v Pekingu v roce 2008 či zimní olympijské hry v Soči v roce 2014. V loňském roce byl například v srpnu v Íránu, kde se zúčastnil inaugurace prezidenta Hasana Rúháního.

Na rozdíl od řady jiných vysokých severokorejských činitelů Kim Jong-nam není na černé listině OSN a USA, protože není spojen s jadernými a raketovými programy KLDR, píše agentura Reuters.