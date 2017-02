Barcelona - Automobilka Ford chce mít v roce 2021 v komerčním nasazení plně autonomní vůz, který bude schopný jezdit bez řidiče. Mohl by sloužit pro sdílené jízdy nebo doručovat zásilky. Ford to oznámil na veletrhu Mobile World Congress v Barceloně.

Autonomní dodávkové vozy by mohly rychle a efektivně doručovat nákupy nebo i spěšné zásilky, přičemž poslední etapu cesty k příjemci by obsloužily drony. Ty se totiž dostanou i do míst nepřístupných vozem, například do horních pater výškových budov, nebo tam, kde nelze snadno a bezpečně zaparkovat.

Společnost také očekává, že do 15 let přesáhne nabídka elektrifikovaných automobilů počet nabízených modelů s konvenčním zážehovým motorem. Poroste popularita sdílené přepravy a budou se rozšiřovat možnosti komunikace mezi automobily a dopravní infrastrukturou.

Autonomním řízením se zabývá většina velkých výrobců aut včetně Škody Auto. K zavedení aut jezdících bez řidiče ale zatím chybí vyřešení právních otázek v oblasti bezpečnosti nebo odpovědnosti za škodu. České ministerstvo dopravy chce iniciovat vybudování zkušebního okruhu pro testování vozidel s autonomním řízením. Okruh provozovaný státem by mohl vzniknout do pěti let.