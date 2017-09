Benátky - Americká herečka Jane Fondová si na benátském filmovém festivalu pochvalovala sexuální scény s kolegou Robertem Redfordem. Láska a sex se s rostoucím věkem zlepšují, poznamenala herecká legenda ve svých 79 letech.

Fondová a Redford se v pátek večer stali hlavními hvězdami festivalu v Benátkách, když jim byl udělen Zlatý lev za celoživotní dílo. Fondová řekla, že by si bývala přála, aby milostné scény s Redfordem v jejich novém filmu Our Souls at Night trvaly déle. Snímek, který je adaptací románu Kenta Harufa, měl v pátek na nejstarší filmové přehlídce světa premiéru.

"Žiju pro sexuální scény s ním," bavila herečka novináře. "Úžasně líbá, takže mě bavilo se s ním líbat, když mi bylo přes 20, a znovu nyní, kdy je mi téměř 80," prohlásila Fondová, která si s idolem žen zahrála už v 60. letech ve filmech jako Štvanice nebo Bosé nohy v parku.

Před kamerou se nyní znovu setkali ve filmu indického režiséra Riteše Batry, který vznikl v produkci streamovací služby Netflix a vypráví o znovu rozkvetlé lásce v pozdním věku.

Jedenaosmdesátiletý Redford se chtěl na filmu podílet, protože jen málo snímků podle něj oslovuje starší diváky. A také prý chtěl natočit ještě jeden film s Fondovou, než zemře. "Jane a já toho máme ve filmu mnoho za sebou a já jsem chtěl, abychom dostali ještě jednu šanci," řekl Redford.

Film Our Souls at Night byl ve městě na laguně uveden mimo soutěž. Vypráví příběh Addie Mooreové a Louise Waterse, kteří jsou ovdovělými sousedy, znají se většinu života, ale málokdy spolu hovořili. To se změní jedné noci, kdy Addie zaklepe na Louisovy dveře a zeptá se ho, zda by někdy nechtěl zajít k ní a přespat u ní. Jejich vztah se postupně prohloubí.

Zatímco Redford si při představování filmu postěžoval, že stárnoucí člověk se musí "vzdát určitých věcí", Fondová namítla, že lásce a sexu stárnutí prospívá. "Je to lepší, protože jsme odvážnější, co ksakru můžeme ztratit?" poznamenala.