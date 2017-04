Ilustrační foto - Druhý den voleb do krajských zastupitelstev 8. října. Volební štáb jihočeské ČSSD v Českých Budějovicích. Na snímku s novináři je Jiří Zimola.

Ilustrační foto - Druhý den voleb do krajských zastupitelstev 8. října. Volební štáb jihočeské ČSSD v Českých Budějovicích. Na snímku s novináři je Jiří Zimola. ČTK/Pancer Václav

České Budějovice - Nadační fond proti korupci disponuje podle svého vyjádření analýzou toho, jak Jihočeský kraj zadával od roku 2011 veřejné zakázky, z níž vyplývá dlouhodobé neprůhledné a manipulované zadávání zakázek Jihočeským krajem pod vedením Jiřího Zimoly (ČSSD). Společně s ODS si v kraji rozdělily ekonomický vliv, řekla dnes ČTK Linda Majerová z Nadačního fondu proti korupci. Martin Kuba z ODS nechtěl věc komentovat. Hejtman Jiří Zimola, který dnes oznámil, že rezignuje, označil informace fondu za naprostý nesmysl.

V Jihočeském kraji se v pondělí rozpadla koalice, novou chtějí vytvořit jak hnutí ANO, tak ČSSD, chtějí ji postavit s hnutím Jihočeši 2012, koalicí Pro Jižní Čechy a KDU-ČSL.

Podle Majerové je ze způsobu zadávání zakázek a z jejich výsledku vidět, že v kraji existuje od nástupu Zimoly regionální 'opoziční smlouva' mezi ČSSD a ODS o rozdělení ekonomického vlivu. "Jihočeský kraj pod vedením Zimoly začal najímat externí administrátory veřejných zakázek, kteří jsou prokazatelně napojeni na regionální politiky ODS. Za doby hejtmana Zimoly došlo k soutěži na provoz osobní dopravy na Šumavě za 2,25 miliardy korun tak, aby vyhrála společnost, ve které působily anebo působí lokální špičky ODS včetně lokálního kmotra ODS Pavla Dlouhého," tvrdí Majerová.

Zimola označil informace fondu za naprostý nesmysl a nechtěl věc komentovat. "Pokud je to ten samý Nadační fond proti korupci, který vede miliardář Janeček a jehož členem je i pan Jančura, tak to svědčí samo o sobě. Takové věci a nesmysly vůbec nemá smysl komentovat, a pokud tihle lidé mají snad nějaké podezření, tak se určitě umí obrátit na policii, a ta nechť to vyšetří," řekl dnes ČTK Zimola.

Předseda regionálního sdružení ODS Martin Kuba ČTK řekl, že neví, jak by měl informace Nadačního fondu proti korupci komentovat. "Nemám představu, co bych k tomu měl říkat. Poslední čtyři a půl roku tady vládla koalice KSČM a ČSSD, já jsem v roce 2011 odešel na ministerstvo průmyslu a obchodu," řekl Kuba.

Náměstkyně hejtmana Ivana Stráská (ČSSD) je přesvědčena, že od roku 2011 žádná smlouva o rozdělení ekonomického vlivu, o níž informuje Nadační fond proti korupci, neexistuje. "A pokud tuším, tak jeden server vydal tehdy zprávu, že Jihočeský kraj má nejtransparentněji zadávané veřejné zakázky ze všech krajů, tak nevím, jak si mám ty dvě věci pospojovat dohromady, jsou to naprosto rozporuplná oznámení," řekla ČTK Stráská.

V jižních Čechách je nejbližší krajské zastupitelstvo plánováno na 11. května. ODS, KDU-ČSL, koalice Pro Jižní Čechy a ANO usilují o svolání mimořádného zastupitelstva. Opozice a následně i ANO kritizovaly sociální demokracii za to, že předseda představenstva krajem vedené společnosti Jihočeské nemocnice Martin Bláha má roční příjem 7,2 milionu korun.